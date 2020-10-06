Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса

Ожидается, что за весь праздничный период поездки внутри страны совершат не меньше 600 миллионов китайцев - а это почти 40 процентов всего населения. Это все еще на 25% меньше, чем в прошлом году, когда туристы совершили 782 миллиона внутренних поездок. Несмотря на ослабление ограничений, многие по-прежнему опасаются коронавируса и предпочитают не присоединяться к празднованиям.