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Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса

Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса (21 фото)

Автор:
06 октября 2020 16:39
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   в мире   китай   китайцы   коронавирус   пандемия   фото   фоторепортаж   
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Во время празднования Национального дня Китая и "Золотой недели", которая следует за ним, на китайские улицы вышли более 600 миллионов жителей. Пока весь мир считает случаи заражения коронавирусом и фиксирует рост заболеваемости, жители Китая вовсю наслаждаются каникулами - ведь в стране почти полностью отсутствуют случаи заражения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID-19   в мире   китай   китайцы   коронавирус   пандемия   фото   фоторепортаж   
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5  комментариев
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19k
предводитель дворянства! 5 минут назад
Там просто всех Собяниных и Грефов расстреляли,вот и радуются жизни.
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val 2 часа назад
Не понятно, как это у них получается, особенно на фоне роста заболеваний и ковидной истерии в других странах.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ val 36 минут назад
Вряд ли карантин в полутора миллиардной стране мог быть так эффективен
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1k
Андрей val Полчаса назад
Может потому, что у них нет "ковидной истерии как других странах"
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса
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