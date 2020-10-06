Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса

Во время празднования Национального дня Китая и "Золотой недели", которая следует за ним, на китайские улицы вышли более 600 миллионов жителей. Пока весь мир считает случаи заражения коронавирусом и фиксирует рост заболеваемости, жители Китая вовсю наслаждаются каникулами - ведь в стране почти полностью отсутствуют случаи заражения.
1 октября китайцы отмечали Национальный день Китая - праздник, посвященный образованию Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года. Следующая за ним неделя также считается праздничной, и на протяжении всех дней жители и туристы спокойно посещают общественные места и рестораны преимущественно на "материке", в Гонконге и Макао. Только в первые четыре дня празднований по стране путешествовало 425 миллионов внутренних туристов.
Ожидается, что за весь праздничный период поездки внутри страны совершат не меньше 600 миллионов китайцев - а это почти 40 процентов всего населения. Это все еще на 25% меньше, чем в прошлом году, когда туристы совершили 782 миллиона внутренних поездок. Несмотря на ослабление ограничений, многие по-прежнему опасаются коронавируса и предпочитают не присоединяться к празднованиям.
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Многие местные жители явно чувствуют себя свободнее от ограничений, связанных с коронавирусом, что наблюдалось уже в конце августа. На это есть причины: ситуация с COVID-19 в Китае стала менее критичной. По данным Госкомитета здравоохранения и гигиены КНР, на 6 октября в стране выявили 12 новых случаев заражения - при этом все они завезены из-за рубежа.
За время карантина туристическая индустрия Китая весомо пострадала, и за праздники развлекательные заведения и рестораны надеются оправиться после кризиса. С 1 по 4 октября кассовые сборы Китая составили 2,5 миллиарда юаней (368 миллионов долларов). Общая кассовая выручка во время праздников, по предварительным оценкам, достигнет 4 млрд юаней (589 млн долларов), что значительно меньше по сравнению с прошлогодними 5,1 млрд юаней (751 млн долларов).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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