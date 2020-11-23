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Главная > Авто 
Автомобилисты наказывают автохама, не уступившего дорогу и подрезающего Скорую помощь

Автомобилисты наказывают автохама, не уступившего дорогу и подрезающего Скорую помощь (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 16:41
Метки: авто   автохам   неравнодушные атомобилисты   скорая помощь   
1447
2
1
Его пример - другим наука!
Присутствует ненормативная лексика!

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Метки: авто   автохам   неравнодушные атомобилисты   скорая помощь   
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17  комментариев
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Жаль, что не вломили
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7k
Star Link 10 минут назад
И че? Покудахтали и разбежались.., а быдлан и дальше будет быковать.
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4k
кот базилий Полчаса назад
Таджик - таксы,водитель осла у себя на родине.
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291
andrey 53 минуты назад
я когда слышу сирену сразу думаю - не дай бог ко мне или к знакомым,родственникам! глазами ищу откуда звук и стараюсь уйти с траектории ! бог ему судья !
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5k
М С 59 минут назад
А звезды то и не дали...
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4k
Majul Час назад
Ну и почему не вломили? Сразу в качан тупой ему всечь без слов. Тупое животное.
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2k
RoseM Час назад
Видео, конечно, правильное.

Но ему уже несколько лет.

Что это? Попытка срубить "зелени"? (лайков)
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333
Andrey RoseM 9 минут назад
Именно так
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7
tj77 2 часа назад
Что то мало наваляли.
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7k
Александр 2 часа назад
Запись ментам и пусть разбираются.
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29k
Alex 2 часа назад
Какая мерзкая баба за кадром. Не далеко ушла от того м*ка из такси.
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11k
робт Alex 2 часа назад
ну да 3.14зды давать чужими руками легко, наверно от мужа наследство хорошее будет если вдруг пристрелят и черепушку проломят
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2k
RoseM робт Час назад
Ты как это представляешь?

Муж пошел разбираться с хамом, а жена на перегонки с ним скачет?

Мне тоже неприятен ее голос и комментарии, но по сути она права.
Тем более, что она не подзуживала мужа, он сам первый решил выйти разобраться.
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Суд Линча.
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2k
RoseM Димка Смола/67 Час назад
Где суд? Кого покалечили/казнили?

дали пару поджопников и пояснили, что неправ.

Вам, Дима, сколько лет?
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3k
Мих Димка Смола/67 36 минут назад
Ты не Смола, ты подгузник.
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61k
Максим Димка Смола/67 Полчаса назад
Бы не помешал.. тупого чурку из ближних республик надо было прямо там на органы разобрать и врачам отдать.
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