Автомобилисты наказывают автохама, не уступившего дорогу и подрезающего Скорую помощь

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Но ему уже несколько лет.
Что это? Попытка срубить "зелени"? (лайков)
Муж пошел разбираться с хамом, а жена на перегонки с ним скачет?
Мне тоже неприятен ее голос и комментарии, но по сути она права.
Тем более, что она не подзуживала мужа, он сам первый решил выйти разобраться.
дали пару поджопников и пояснили, что неправ.
Вам, Дима, сколько лет?