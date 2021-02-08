Проезд перекрёстков по-симферопольски

Отморозок на побитом «Мерседесе» не захотел дождаться зеленого сигнала светофора и продемонстрировал очень интересный вариант проезда оживленного перекрёстка.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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