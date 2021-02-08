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Проезд перекрёстков по-симферопольски

Проезд перекрёстков по-симферопольски (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автохам   видео   наглец   нарушитель   пдд   
548
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Отморозок на побитом «Мерседесе» не захотел дождаться зеленого сигнала светофора и продемонстрировал очень интересный вариант проезда оживленного перекрёстка.

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Метки: mercedes   авто   автохам   видео   наглец   нарушитель   пдд   
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5  комментариев
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11k
KOSTELLO Час назад
Бабе за кадром, рот бы помыть с мылом
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49k
smakido 52 минуты назад
Залепить бы ей дуло!....
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528
Fenix174 Час назад
Богата Россия матушка на таких вот оригиналов
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22k
Vazari 2 часа назад
Звук можно было вообще удалить. Слушать, как эта быдлосамка вставляет единичные слова в свой мат -омерзительно...
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−4
EE 2 часа назад
Это по Адыгейски называется, с исполнением в Симферополе).
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