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Официанты перепутали графины, и дорогое вино бизнесменов отдали молодой паре

Официанты перепутали графины, и дорогое вино бизнесменов отдали молодой паре (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 14:09
Сообщество : Истории
Метки: бизнесмен   вино   нью-йорк   официанты   ошибка   ресторан   ресторатор   
2258
3
Известный нью-йоркский ресторатор Кейт Макнэлли рассказал в своём инстаграме, какая неприятная история приключилась с ним. Но история закончилась хэппи-эндом.
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Метки: бизнесмен   вино   нью-йорк   официанты   ошибка   ресторан   ресторатор   
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Вывод прост до банальности. 98% людей не отличат дешевое винишко от изысканного Шато Миньон де Труселлярди с нотками вяленой на закате чечевичной лозы и бархатистым послевкусием свежебритых ножек Тосканских старх дев. А если не видно разницы, зачем платить больше?
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2k
Том Сойер 3 минуты назад
Везде один -
Везде один -
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27
Dorell 8 минут назад
Я лично хорошо различаю только два типа вина: из настоящего винограда со вкусом винограда и все остальное, со вкусом спирта и суррогата.
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17k
Nik 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Dima 20 минут назад
В 2001 году Фредерик Броше из Университета Бордо, провели два отдельных и очень показательных эксперимента над дегустаторами. В первом тесте, Броше пригласил 57 экспертов и попросил их описать свои впечатления о всего лишь двух винах. Перед экспертами стояло два бокала, с белым и красным вином. Хитрость заключалась в том, что красного вина не было, на самом деле это было то же белое вино, подкрашенное пищевым красителем. Но это не помешало экспертам описать «красное» вино на языке, который они обычно используют для описания красных вин. Один из экспертов высоко оценили его “jamminess” (вареньеподобие), а другой даже “почувствовал” “измельченные красные плоды”. Никто не заметил, что это было на самом деле белое вино!!! Второй эксперимент Броше оказался ещё более убийственным для критиков. Он взял обычное Бордо и разлил его в две разные бутылки с разными этикетками. Одна бутылка была “гран-крю”, другая обычное столовое вино. Несмотря на то, что они на самом деле пили одно и то же вино, эксперты оценили их по-разному. “Гран крю” был “приятным, древесным, комплексным, сбалансированным и обвалакивающим”, а столовое было, по мнению экспертов “слабым, безвкусным, ненасыщенным, простым”. При этом большая часть даже не рекомендовала “столовое” вино к употреблению. Эксперты, они показатели моды и их вкус ничем не отличается от чувства вкуса обычного человека. Просто люди хотят прислушиваться к чьему-либо мнению, для этого и существую “эксперт”. Возникает вопрос: А есть ли “эксперты”? Или это просто мнение авторитетного человека. Другими словами, мы разные люди, как различные бутылки дешевого вина, кому-то нравятся, кому-то нет.
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4k
Roman 21 минуту назад
Надо было сразу всё в одно ведро слить и уже только потом разливать по графинам.
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2k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Официанты перепутали графины, и дорогое вино бизнесменов отдали молодой паре
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6k
Ysik 52 минуты назад
Приятель работает в очень дорогой винотеке, в качестве сомелье. Советует вина и крепкий алкоголь разным туристам и всяческим боссам. Его периодически отправляют на всякие курсы, конкурсы, экскурсии. Уговорить может любого, что называется "язык подвешен". Но как же мы не любим, когда в компании, он начинает нам втирать, что именно и как мы должны пить и т.д. Решил его разыграть, в прошлый новый год. Собралась вся компания, выпивали, играли разные конкурсы. В один из первых конкурсов, троим самым крепким, в том числе приятелю, я завязал глаза, выставил перед каждым по 10 рюмок, в которых было по 15г, разных напитков, от газировки, до дорого коньяка. Задача была определить напиток, написать название на бумажке и добавить пару слов описания. Остальные были зрителями и активно помогали, но не подсказывали. Так вот как же было забавно смотреть, как он описывал дорогой ликер, а в следующей рюмке у него была настойка боярышника, так вот там описание было не хуже, чем у 30 летнего коньяка. Все посмеялись, приятель обиделся и год со мной не разговаривал.
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67
Дядя Витя 54 минуты назад
[мат]! Мягкий не нужный здесь знак для УСИЛЕНИЯ эффекта!
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9k
Евгений Час назад
Кругом п*здеж. Начиная с того, что если погуглить Chateau Mouton Rothschild 1989, то выдаёт цены под 800 баксов, а не 2к. Во вторых - где вы видели дорогое вино в кабаке в графинах? Да его при тебе вскрывают вообще-то. В графинах это столовое вино. В Италии кстати, в любом кафе - vino de la casa, стоит 2 - 2,5 Евро литр и пьется на отлично.
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21k
Dobry vojak Svejk Евгений Полчаса назад
У автора половина историй такого пошива. Хрень полная, на одноклассниках наверное слухи пылесосит )
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7k
Колорад Час назад
У меня тож сегодня изысканное блюдо.
Ля жарон карто приправленное де сало с хрустящим багетом :D
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13k
vikklu Колорад Полчаса назад
Крутон забыл.
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4k
Дмитрий Час назад
Как по мне так полнейшая туфта. Дорогие вина всегда приносят в бутылке, открывают при Вас и наливают. В них то и весь смысл то только в этом. Чтобы те кто пьют видел понтовую бутылку. Вкус может вполне быть как у обычного вина за 2 - 3 сотни)) А может быть и хуже))
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19k
Батончик с маком Дмитрий Полчаса назад
это была дорогая разливуха. приносят в канистре и разливают по пластиковым стаканчикам. подаётся с сырком "дружба" или с "кириешками"
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9k
Хью́берт Час назад
Вот по этому надо пить водку, это и дешевле, и безопасней.
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9k
Евгений Хью́берт Час назад
Недавно наблюдал картину - заехал на заправку, рядом с рестораном. Передо мной в очереди стоит женщина в униформе этого ресторана и просит 0,5 самой дешевой водки. Прячет её в пакетик и топает в сторону ресторана (кстати довольно приличного).
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561
Злодей Евгений Полчаса назад
Покупала водку на заправке? Заправка рядом с рестораном? Это где такое?
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9k
Хью́берт Евгений Полчаса назад
Я так скажу, водка за 250 руб. в красивом графинчике, да под хорошую закуску зайдёт на ура.
Другое дело, что в счёте может быть Смирнов.
А, ещё хуже и случаи не редки, это когда конкретный технарь преподносят охлаждённым.
Так, что когда в Мишленовском ресторане заказываете выпивку, то просите принести в запечатанной бутылке.
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33k
Андрей Бертон Час назад
Особенно сейчас как раз время заказать изысканные блюда.
Основные признаки Ковида, притупление или полное пропаданиие вкуса и полная потеря обоняния.
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2k
au3 Час назад
Странный какой-то обычай переливать в графин, а не открывать дорогую бутылку при клиенте. Графинами видел в ресторанах только самое дешевое вино, которое реально на разлив.
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61
евгений au3 Час назад
Вот вот. Чушь какая-то. Графин млять))) а че нет. Взяли коллекционную бутылку вина за дохулиен долларов, и ПЕРЕЛИЛИ ЕЕ В ГРАФИН. Одно любопытно, они это сделали сразу после заказа, или оно заранее было перелито ахах
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15k
Anna Час назад
ну да, конечно, со своего кармана, небось со всей смены снял.
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