Официанты перепутали графины, и дорогое вино бизнесменов отдали молодой паре

Известный нью-йоркский ресторатор Кейт Макнэлли рассказал в своём инстаграме, какая неприятная история приключилась с ним. Но история закончилась хэппи-эндом.
Однажды в ресторан Balthazar, расположенный в Нью-Йорке, зашли обсудить сделку бизнесмены. И один из них решил угостить других очень дорогим вином – Chateau Mouton Rothschild 1989 года. Стоимость бутылки элитного вина составила 2000 долларов. В это же время в ресторане молодая пара заказала самое недорогое вино за 18 долларов. И так как заказ произошёл практически одновременно, то персонал ресторана умудрился совершить чудовищную ошибку – перепутать графины с вином. Молодым людям было подано вино за 2000 долларов, а деловым партнёрам – самое дешёвое вино.
Как только официанты поняли свою оплошность, они сразу же позвонили хозяину заведения. Кейт Макнэлли примчался в ресторан, и некоторое время думал – стоит ли говорить правду. Ведь бизнесмены, похоже, не поняли, что у них простое вино и нахваливали его вкус.
Как только официанты поняли свою оплошность, они сразу же позвонили хозяину заведения. Кейт Макнэлли примчался в ресторан, и некоторое время думал – стоит ли говорить правду. Ведь бизнесмены, похоже, не поняли, что у них простое вино и нахваливали его вкус.
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Но ресторатор решил рассказать об ошибке. Бизнесмены сразу сделали вид, что они обо всём и так догадались и пошутили на эту тему. А молодая пара была очень рада ошибке – ведь неизвестно придётся ли им когда-нибудь ещё попробовать такого дорогого вина за небольшие деньги.
А ресторатору пришлось расстаться с собственными двумя тысячами долларов, чтобы покрыть расход.
А ресторатору пришлось расстаться с собственными двумя тысячами долларов, чтобы покрыть расход.
Пользователи соцсетей похвалили мужчину за честность. А некоторые признались, что всегда сомневаются, тот ли алкоголь подают в ресторанах, который они заказали.
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Ля жарон карто приправленное де сало с хрустящим багетом :D
Другое дело, что в счёте может быть Смирнов.
А, ещё хуже и случаи не редки, это когда конкретный технарь преподносят охлаждённым.
Так, что когда в Мишленовском ресторане заказываете выпивку, то просите принести в запечатанной бутылке.
Основные признаки Ковида, притупление или полное пропаданиие вкуса и полная потеря обоняния.