Официанты перепутали графины, и дорогое вино бизнесменов отдали молодой паре

Однажды в ресторан Balthazar, расположенный в Нью-Йорке, зашли обсудить сделку бизнесмены. И один из них решил угостить других очень дорогим вином – Chateau Mouton Rothschild 1989 года. Стоимость бутылки элитного вина составила 2000 долларов. В это же время в ресторане молодая пара заказала самое недорогое вино за 18 долларов. И так как заказ произошёл практически одновременно, то персонал ресторана умудрился совершить чудовищную ошибку – перепутать графины с вином. Молодым людям было подано вино за 2000 долларов, а деловым партнёрам – самое дешёвое вино.



Как только официанты поняли свою оплошность, они сразу же позвонили хозяину заведения. Кейт Макнэлли примчался в ресторан, и некоторое время думал – стоит ли говорить правду. Ведь бизнесмены, похоже, не поняли, что у них простое вино и нахваливали его вкус.