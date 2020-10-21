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Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника

Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника (3 фото)

Автор:
21 октября 2020 18:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушка   деньги   китай   наглость   парень   ресторан   свидание вслепую   
2453
3
Меркантильные женщины есть в любой стране. Это доказала китаянка, которая пришла на свидание в ресторан с 23 родственниками и друзьями, чтобы угоститься на халяву.
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Метки: девушка   деньги   китай   наглость   парень   ресторан   свидание вслепую   
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15  комментариев
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1k
ПавлиноУткоЁж Час назад
Если бы ко мне на свидание, судя по тексту, еще и первое, явилась девушка с предъявой на тему проверки моей щедрости, одна, даже без толпы ассистентов, была бы вежливо направлена нах.
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2k
Leo 16 минут назад
Надо было за себя заплатить и всё)
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника
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40k
Митрий Час назад
Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника
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18k
turyst Час назад
Мда уж...
Бедные китайцы.
Дешёвая рабочая сила...
Мда уж... Бедные китайцы. Дешёвая рабочая сила...
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18k
pssst turyst Час назад
Средняя зарплата в Китае высосана, сам догадайся из чего. В нормальных странах нет понятия среднемесячной зарплаты. Есть либо почасовая оплата труда (а уж сколько часов работаешь - самому решать), либо среднемесячный доход домохозяйства (куда входят не только регулярные зарплаты, но и подработки, проценты по вкладам и все прочие доходы, за которыми бдительно следит налоговая). Это только в Москве могут угнать Бентли у безработного.
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18k
turyst Час назад
Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника
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313
Nane First NameLast Час назад
Дочь маминой подруги
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30k
Опаньки 2 часа назад
когда она с компанией пришла надо было сразу валить )))
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Правильно поступил, с какого перепугу он должен за всех платить, за нее и двух ее родителей, остальные могут идти лесом, но, а если понимаешь, что это не шутка, то сваливать надо было сразу.
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Повезло чуваку. Она же могла потом эту всю саранчу с собой привести в дом и сказать, что они теперь тут будут жить. И тогда бы он "попал" куда круче.
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−16
Князь Курбский 2 часа назад
Люлох
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Митрий Князь Курбский Час назад
Лох - это ты. А Лю, хоть и затупил немного, но вышел красавчиком.
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