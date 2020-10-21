Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника

Меркантильные женщины есть в любой стране. Это доказала китаянка, которая пришла на свидание в ресторан с 23 родственниками и друзьями, чтобы угоститься на халяву.
По сообщению издания Global Times, у 29-летнего китайца Лю никак не складывались отношения с противоположным полом. И его маменька предложила свою помощь в поисках возлюбленной. Она дала ему контакты девушки, которая, по её словам, должна понравиться одинокому молодому человеку.
Лю назначил свидание с девушкой в одном из ресторанов города. Но в назначенное время девушка появилась вместе с огромной свитой, состоящей из 23 человек. Удивлённому молодому человеку девушка пояснила, что они пришли проверить щедрость Лю. Парень подумал, что это розыгрыш и не удрал. А зря.
Лю назначил свидание с девушкой в одном из ресторанов города. Но в назначенное время девушка появилась вместе с огромной свитой, состоящей из 23 человек. Удивлённому молодому человеку девушка пояснила, что они пришли проверить щедрость Лю. Парень подумал, что это розыгрыш и не удрал. А зря.
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Девушка с друзьями и родственниками наели на 19 800 юаней (при том, что средняя зарплата в Китае около 6000 юаней) или 230 000 рублей. Лю малость обалдел от такой суммы и согласился оплатить счёт за два стола. А оставшиеся 15 400 юаней (почти 180 000 рублей) предложил заплатить бесстыжей компании.
На эти действия девушка начала ругаться и кричать, что в этой ситуации она стала жертвой.
Больше Лю её не видел.
На эти действия девушка начала ругаться и кричать, что в этой ситуации она стала жертвой.
Больше Лю её не видел.
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