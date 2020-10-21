Пожрать на халяву: девушка привела на свидание 23 родственника

По сообщению издания Global Times, у 29-летнего китайца Лю никак не складывались отношения с противоположным полом. И его маменька предложила свою помощь в поисках возлюбленной. Она дала ему контакты девушки, которая, по её словам, должна понравиться одинокому молодому человеку.



Лю назначил свидание с девушкой в одном из ресторанов города. Но в назначенное время девушка появилась вместе с огромной свитой, состоящей из 23 человек. Удивлённому молодому человеку девушка пояснила, что они пришли проверить щедрость Лю. Парень подумал, что это розыгрыш и не удрал. А зря.