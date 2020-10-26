Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука

Все началось примерно в середине апреля, когда дядя девушки прислал ей кормушку для белок в виде столика. Такие кормушки крепятся на деревьях, но Анджела решила установить ее у себя на крыльце, чтобы наблюдать за животными. В кормушку она насыпала грецкие орехи.