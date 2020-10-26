Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука

В бурундуковом ресторане есть суши-бар, кемпинг и пивной сад.
Анджела Хансбергер из американского штата Джорджия зарабатывала на жизнь обзорами ресторанов. Но когда коронавирус заставил заведения общественного питания закрыться, девушка осталась без работы.
Чтобы немного поднять себе настроение, Анджела открыла собственный ресторан. Правда, не для людей, а для бурундука.
Все началось примерно в середине апреля, когда дядя девушки прислал ей кормушку для белок в виде столика. Такие кормушки крепятся на деревьях, но Анджела решила установить ее у себя на крыльце, чтобы наблюдать за животными. В кормушку она насыпала грецкие орехи.
Вместо белки к Хансбергер пришел бурундук, съел все угощение и вернулся на следующий день. С тех пор он стал ее постоянным гостем.
Изнывая от скуки на карантине, Анджела в конце концов оборудовала для зверька настоящий «ресторан». На столике появились скатерть и ваза, а угощение для бурундука, состоящее из орехов, зерен, овощей и фруктов, она стала оформлять в виде суши, пиццы и других блюд.
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