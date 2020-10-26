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Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука

Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука (12 фото + 3 видео)

Автор:
26 октября 2020 09:24
Сообщество : Животные
Метки: бурундук   видео   животные   милота   ресторан   ресторан для бурундука   фото   
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В бурундуковом ресторане есть суши-бар, кемпинг и пивной сад.

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Метки: бурундук   видео   животные   милота   ресторан   ресторан для бурундука   фото   
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