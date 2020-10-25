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Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту

Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту (10 фото)

Автор:
25 октября 2020 17:48
Метки: история фильма   кино   пктеры   
2165
10

В конце 90-х годов российского кинозрителя здорово шокировала лента «Чистилище» - военная драма прошедшего Чечню журналиста Александра Невзорова.
Лента рассказывала о штурме Грозного в январе 1995-го года. В частности, одном из его наиболее тяжелых эпизодов. Взятии бойцами генерала Льва Рохлина больничного комплекса, на чьем месте ныне стоит министерство здравоохранения Чечни.

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Метки: история фильма   кино   пктеры   
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
"образ спецназовца «Гюрзы» списан с Алексея Епифанцева - реального российского командира, участника той войны"

Епифанцев - Владимир... Ляпы тупого аффтара...
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1k
Свирепый Бамбр Corvus Corax 3 часа назад
Владимир - клоун и пистолиз из кино, который никогда не служил в армии. А речь идет про Алексея - совсем другого человека! Возможно речь идет про Алексея Ефеньтева, у которого было погоняло "Гюрза"
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26k
bgv 2 часа назад
Ой Жуть Какая!

"огромный счет - вплоть до четырех тысяч рублей за каждую стреляную гильзу. "(С)
да в минобре совсем охренели!!!

Просить за каждую стреляную гильзу 4 тысячи в не деноминированных деньгах (выход фильма 1997 год ).

По нонешним деньгам по 4 рубля за штучку!

Автор текста такой же мудень, как и сам невзоров.
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107
.. bgv 8 минут назад
тебе до Невзорова 1000 верст говном плыть
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15k
бат св 3 часа назад
после просмотра фильма офицеры в/ч 47866 дружно сказали: "Невзоров-мудак"
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2k
☣️Месть печенегов☣️ бат св 2 часа назад
Ну не знаю, я служил в 97-8 как раз в части, вышедшей из Чечни. Не могу сказать, чтобы офицеры и контрактники сильно плохо отзывались о фильме.
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1k
Карагандинская Полиграфия 3 часа назад
В этой чернухе от твАрьца невРОзова не ляпы, а соответствие действительности нужно искать...
В далекие 90-е заполучил видео-кассету с тока вышедшим фильмом и, сам не посмотрев, дал соседу кадровому офицеру-танкисту, чтоб посмотрел с сослуживцами... Таких матов, да еще хором, через стенку я больше никогда в жизни не слышал...
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Именно в этом фильме, Титивин показал - какая он бездарность!
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622
Денис Ануфриев 3 часа назад
страшный,тяжелый фильм....
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3k
[email protected]@bux 3 часа назад
В то время с супругой учились на третьем курсе института, у ее одногруппницы муж был лейтенантом спецназа, как раз краповый берет получил - обмывали в общаге все вместе. Про ту войну он рассказывал мало, но того, что рассказал хватило понять - Невзоров снял в принципе мягкий фильм.
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