Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту

В конце 90-х годов российского кинозрителя здорово шокировала лента «Чистилище» - военная драма прошедшего Чечню журналиста Александра Невзорова.
Лента рассказывала о штурме Грозного в январе 1995-го года. В частности, одном из его наиболее тяжелых эпизодов. Взятии бойцами генерала Льва Рохлина больничного комплекса, на чьем месте ныне стоит министерство здравоохранения Чечни.
Лента была основана на реальных событиях. Изобилует множество непростых сцен, от просмотра которых людям со слабой психикой лучше воздержать. Но что поделать - Александр Невзоров сам работал репортером на первой чеченской, все видел собственными глазами...
В съемках своего детища знаменитый журналист попросил помощи у Министерства обороны России. Минообороновцы выдвинули киношникам огромный счет - вплоть до четырех тысяч рублей за каждую стреляную гильзу. А ведь такими гильзами по ходу действия подобной ленты должна была быть усыпана буквально вся съемочная площадка!
В итоге от дорогостоящей помощи военных Невзоров благоразумно решил все же отказаться. Но на помощь съемочной группе почти бесплатно пришли во внутренних войсках РФ. Бойцы МВД, многие из которых реально побывали в Чечне середины 90-х годов, даже приняли участие в съемках.
Снимать свой фильм режиссер под Петербургом - подходящие руины больницы его помощники отыскали в городе Сестрорецк. Снимали зимой, в сложнейшей снежно-слякотной погоде.
Весь фильм был создан в псевдодокументальной манере, экранное время почти полностью занимают боевые действия.
При написании сценария авторы фильма старались следовать подлинным событиям первой чеченской. У многих героев ленты имелись реальные прототипы. К примеру, образ спецназовца «Гюрзы» списан с Алексея Епифанцева - реального российского командира, участника той войны.
Как и у героя Ивана Ганжи
Есть свой прототип и у танкиста Игоря Григоращенко...
На роль Дукуза Исрапилова (прототип - Хункар-Паша Исрапилов), бывшего хирурга и харизматичного командира отряда чеченцев, удерживавших больницу, изначально пробовался английский актер Шон Бин. Однако иностранец кастинга не прошел - слишком уже европейским показался Невзорову.
Тогда решили снимать в этой непростой решили молодого и мало кому тогда еще известного питерского актера Дмитрия Нагиева. Тот чеченских корней не имел, вообще по происхождению его предки - из Ирана. Однако талантливый Дмитрий смог весьма вжиться в роль, даже выучил ранее несколько фраз на сложнейшем чеченском языке.
Правда, не обошлось с героем Нагиева без некоторых интересных моментов. Например:
Невзоров вспоминал: особенно в Нагиеве ему понравился характерный прищур актера. Но это, как оказалось, была вовсе не актерская игра Димы...
В кинотеатрах лента Невзорова в силу жестких кадров так никогда и не вышла. Ее лишь несколько раз показали по российскому ТВ. Ныне Чистилище доступно только в интернете.
Ляпы фильма
Но, разумеется, как и в любом кино, в «Чистилище» не обошлось без грехов и ляпов.
Например, лента показывает снайперш из прибалтики (так называемые Белые Колготки). На самом деле факт присутствия этих белокурых дам на чеченской войне никогда и ни кем документально доказан не был. Как нет никаких подтверждений и присутствию в рядах чеченских боевиков в Грозном начала 1995-года негров или тем более афганских моджахедов.
Федеральные военнослужащие на тот момент еще не носили бандан. В кадре видны насадки на автоматах для холостой стрельбы.
Но в общем-то это все мелочи и художественный замысел. Сам фильм «Чистилище» признан одним из сильнейших фильмов о чеченской войне и войне в принципе в истории кинематографа.
Источник:
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Епифанцев - Владимир... Ляпы тупого аффтара...
"огромный счет - вплоть до четырех тысяч рублей за каждую стреляную гильзу. "(С)
да в минобре совсем охренели!!!
Просить за каждую стреляную гильзу 4 тысячи в не деноминированных деньгах (выход фильма 1997 год ).
По нонешним деньгам по 4 рубля за штучку!
Автор текста такой же мудень, как и сам невзоров.
В далекие 90-е заполучил видео-кассету с тока вышедшим фильмом и, сам не посмотрев, дал соседу кадровому офицеру-танкисту, чтоб посмотрел с сослуживцами... Таких матов, да еще хором, через стенку я больше никогда в жизни не слышал...