Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту

В кинотеатрах лента Невзорова в силу жестких кадров так никогда и не вышла. Ее лишь несколько раз показали по российскому ТВ. Ныне Чистилище доступно только в интернете.



Ляпы фильма

Но, разумеется, как и в любом кино, в «Чистилище» не обошлось без грехов и ляпов.



Например, лента показывает снайперш из прибалтики (так называемые Белые Колготки). На самом деле факт присутствия этих белокурых дам на чеченской войне никогда и ни кем документально доказан не был. Как нет никаких подтверждений и присутствию в рядах чеченских боевиков в Грозном начала 1995-года негров или тем более афганских моджахедов.