Художник объединяет в одном кадре героев из разных фильмов

Pixel Faker— это таинственный цифровой художник из венгерского города Сегед, который любит играть с нашим восприятием медиа-реальности, запутывая воображение.
Что было бы, если бы герои знаменитых фильмов оказались в одной вселенной? Смогла бы Дейенерис приручить Беззубика? Чем закончилось бы противостояния Бэтмена и Мистера Бина? Все эти необычные сюжеты в своих работах представляет дизайнер из Венгрии под ником PixelFaker. Он ловко объединяет персонажей из совершенно разных миров, фильмов и сериалов, создавая такие работы, которые заставляют взглянуть на привычные сюжеты по-новому.
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