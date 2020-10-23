Художник объединяет в одном кадре героев из разных фильмов

Что было бы, если бы герои знаменитых фильмов оказались в одной вселенной? Смогла бы Дейенерис приручить Беззубика? Чем закончилось бы противостояния Бэтмена и Мистера Бина? Все эти необычные сюжеты в своих работах представляет дизайнер из Венгрии под ником PixelFaker. Он ловко объединяет персонажей из совершенно разных миров, фильмов и сериалов, создавая такие работы, которые заставляют взглянуть на привычные сюжеты по-новому.