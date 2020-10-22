FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4494 поста • 997 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов

16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов (17 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   спорт   спортсмен   фильм   фильмы про спорт   
2555
17
Некоторые настолько хорошо вжились в роль, что отличить их не смогли даже близкие родственники атлетов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   роль   спорт   спортсмен   фильм   фильмы про спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
SolomonA Час назад
А тех, кто играл Пеле и Мохаммеда Али, подбирали походу просто по цвету? Типа "Кто отличит одного негра от другого?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
42k
RusLAN 2 минуты назад
16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 23 минуты назад
у петрова бывает другое выражение лица?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
чокнутый Полчаса назад
сходства ноль, по мне таки у фильма "богемская рапсодия" подбор актеров был куда лучше, за одного только Мэя уважуха, да и остальные очень похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Максим 39 минут назад
Балбес из Физрука намного лучше сыграл Стрельцова чем петров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
nadal 39 минут назад
Да, есть похожие. Но блин! Петров это такой мискаст! Вообще Петров во всех фильмах играет исключительно Петрова и максимум его перевоплощения - это смена прически
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня 46 минут назад
Кто назвал Петрова актером?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Алёха 47 минут назад
а где безруков?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Warlocktv Алёха 43 минуты назад
Какого спортсмена играл Безруков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
833
Lovels Travel 53 минуты назад
А Петров то чем похож на своего персонажа? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid Lovels Travel 45 минут назад
У них у обоих есть уши, больше ничем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz 55 минут назад
Ивана Ивановича Едешко, автора знаменитого броска, "золотого паса" Александру Белову, приведшего нашу сборную по баскетболу к победе над сборной США и золотым медалям на Мюнхенской олимпиаде, сделали в фильме вообще пацаном безусым, лет 17-ти, хотя ему на тот момент было уже 27 лет и выглядел он на самом деле гораздо суровее и никакого внешнего сходства актер, игравший его в фильме, не имеет с реальным прототипом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz 38 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
antonium 2 часа назад
А как же роль Майкла Томаса Эдвардса которого сыграл Тэрон Эджертон (фильм "Эдди "Орел")?
А как же роль Майкла Томаса Эдвардса которого сыграл Тэрон Эджертон (фильм "Эдди "Орел")?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом Лучшие фильмы и сериалы про гангстеров и мафию Лучшие фильмы и сериалы про гангстеров и мафию 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни Лучшие фильмы про рыцарей и средневековье: список топ-10 Лучшие фильмы про рыцарей и средневековье: список топ-10 Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность 25 актёров и актрис, встретились со своими известными персонажами на одном фото 25 актёров и актрис, встретились со своими известными персонажами на одном фото
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342638



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты
1
63
То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
4
23
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
0
109
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
0
21
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#дтп#прикольные#природа#разное#авто авария#люди#авария дня
#факты#животные#интересное#кино#авария#познавательно#смешные#автомобили#новости#армия
#история#интересно#россия#шоу бизнес#знаменитости#в мире#на различный вкус#актеры#позитив#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться