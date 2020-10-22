16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов

Некоторые настолько хорошо вжились в роль, что отличить их не смогли даже близкие родственники атлетов.
Каждый год в мире выходит как минимум один любопытный фильм про спорт, среди которых немало тех, что основаны на реальных событиях и биографиях атлетов.
И самое приятное здесь, что в этом жанре российскому кино есть где разгуляться, ведь и в СССР, и в современной России очень много успешных спортсменов. Победы и в целом судьбы многих из них достойны экранизации, поэтому в кинотеатрах появляются такие хиты как «Движение вверх» или «Легенда №17».
Давайте вспомним, каких спортсменов и спортсменок с мировым именем показывали в кино, и сравним с актёрами, которые их сыграли.
И самое приятное здесь, что в этом жанре российскому кино есть где разгуляться, ведь и в СССР, и в современной России очень много успешных спортсменов. Победы и в целом судьбы многих из них достойны экранизации, поэтому в кинотеатрах появляются такие хиты как «Движение вверх» или «Легенда №17».
Давайте вспомним, каких спортсменов и спортсменок с мировым именем показывали в кино, и сравним с актёрами, которые их сыграли.
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4. Светлана Хоркина («Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 2016)
Исполнительница роли: Кристина Асмус.
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