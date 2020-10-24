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Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма

Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма (8 фото)

Автор:
24 октября 2020 13:56
Метки: история   ограбление   факты   
439
8
Узнав историю капитана из Кёпеника, кайзер Вильгельм хохотал до слез. Он лично помиловал человека, совершившего самое смешное преступление на его памяти, оставив собственноручно в его досье ремарку «гениальный малый». Похождения бравого гауптмана оставили серьезный след в истории Германии и европейской культуре — по их мотивам сняты несколько фильмов и написаны книги. А начиналось все очень прозаически.
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Метки: история   ограбление   факты   
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5  комментариев
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652
Никита 2 часа назад
Знал об этой истории,но прочитал с удовольствием.Автор благодарю,подняли настроение-надоела чернуха на "Фишках.'
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1
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 51 минуту назад
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2k
au3 Час назад
Кайзер узнал через два года, когда весь Берлин уже и забыл наверно. Поразительная осведомленность о происходящем в стране.
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−138
Васек повесил трубача Час назад
По сравнению с "полковником" Павленко - детский сад этот "капитан".
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44k
Albert GER 2 часа назад
то есть на момент действия ему было 56 лет. капитан в 56..
ну... шо сказать... у меня еще есть пару лет шоб добратся до Кёпеника...

надо посотреть когда им выделят кусок бюджета, выючить турецкий и возможно их кинуть в форме капитана)))
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