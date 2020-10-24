Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма

Солдатам, оцепившим ратушу, Фогт приказал еще час не выпускать никого из здания и не давать никому войти. Протиснувшись сквозь толпу собравшихся на площади зевак, жулик сел в пролетку и отправился снова на вокзал. Он вернулся в Берлин, как ни в чем не бывало, выпил кружку пива в буфете и отправился домой.



Арестовали Вильгельма Фогта ровно через десять дней после визита в ратушу Кёпеника, как раз когда аферист за завтраком читал статью о расследовании вероломного хищения. Преступника сдал его сокамерник, с которым он несколько лет назад, сидя в тюрьме, поделился планами на будущее.На первых допросах Фогт отрицал корыстный мотив своего злодеяния и настаивал на том, что всего лишь хотел забрать свой паспорт. На вопрос, что может делать его документ в сейфе бургомистра Кёпеника Вильгельм вразумительно ответить не мог. В итоге он признался, что еще во время отсидки слыхал, как городу Кёпенику из бюджета был выделен миллион для ремонта подземных коммуникаций силами подрядчиков. Его маскарад был направлен именно на получение этой суммы.

Расследование «дела капитана из Кёпеника», а затем и суд сопровождались гомерическим хохотом. Под зданием земского суда, где шел процесс, собралась огромная толпа берлинцев, желающих хоть одним глазком посмотреть на человека, обманувшего солдат, жандармов и бургомистра.