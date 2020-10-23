Фисташка: в Италии родился щенок с редчайшим окрасом

На ферме итальянского острова Сардиния родился уникальный щенок - шерсть малыша имеет зеленый оттенок, из-за чего он получил кличку Фисташка. Собаки очень редко рождаются с зеленой шерстью, но такое явление все же встречается - оно зависит от одного фактора..
Фотографиями уникального щенка поделился фермер Кристиан Маллокчи с итальянского острова Сардиния. Его собака родила пять молочно-белых щенков, а один из них оказался особенным - с зеленоватым окрасом. Из-за редчайшего окраса щеночек получил кличку Фисташка (Pistachio).
Собаки крайне редко рождаются с такой особенностью. Ученые объясняют, что скорее всего это связано с тем, что в утробе матери щенок может контактировать с зеленым пигментом под названием биливердин. Этот же пигмент проявляется на синяках у людей.
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Однако, окрас Фисташки не будет таким всегда - уже спустя несколько дней после рождения шерстка щенка стала заметно белее. Со временем пигмент и вовсе исчезнет. Никакой опасности для здоровья малыша пигмент не представляет - Фисташка родился абсолютно здоровым.
Хозяин фермы рассказал, что зеленый цвет является символом надежды и удачи, и подумал, что это хороший знак, особенно в такие непростые времена пандемии. Он пообещал раздать других щенков в семьи, а Фисташку оставить себе - в будущем его обучат пасти овец.
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