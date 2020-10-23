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Фисташка: в Италии родился щенок с редчайшим окрасом

Фисташка: в Италии родился щенок с редчайшим окрасом (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 15:18
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   собака   собаки   уникальные животные   фото   щенки   щенок   
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На ферме итальянского острова Сардиния родился уникальный щенок - шерсть малыша имеет зеленый оттенок, из-за чего он получил кличку Фисташка. Собаки очень редко рождаются с зеленой шерстью, но такое явление все же встречается - оно зависит от одного фактора..
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Метки: животные   питомцы   собака   собаки   уникальные животные   фото   щенки   щенок   
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zenon Час назад
Нет ничего удивительного, если по соседству живёт баран.
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