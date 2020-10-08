Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед

Как ни борись со сном, он зачастую одерживает над нами победу! Так и четырехлетний самоед из Китая по кличке Дэн Дэн заснул сидя в машине во время долгой поездки. Хозяйка засняла забавного питомца, похожего на плюшевую игрушку, и умилила тысячи пользователей сети.

0 Семья из китайского города Чэнду отправилась в путешествие на автомобиле вместе с питомцем - четырехлетним самоедом по кличке Дэн Дэн (Dan Dan). Сейчас в стране отмечают Национальный день Китая и следующую после него "Золотую неделю", поэтому поездка получилась долгой и насыщенной.

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Семья из китайского города Чэнду отправилась в путешествие на авто с любимцем - самоедом по кличке Дэн Дэн 0 Источник: Песик был настолько рад путешествию и полон новых впечатлений, что в конце дня часто утомлялся. В один из таких дней Дэн Дэн заснул, сидя на заднем сиденье. Сделал он это настолько мило, что хозяйка решила заснять это:

0 Источник: Позже хозяйка опубликовала видео с питомцем в китайской соцсети Douyin, где оно собрало миллионы просмотров, а затем разошлось по другим соцсетям. "Дайте этому милашке подушку и укройте одеялком!", "Вот, что значит уставшая собака," - написали комментаторы.