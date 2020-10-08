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Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед

Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 15:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Как ни борись со сном, он зачастую одерживает над нами победу! Так и четырехлетний самоед из Китая по кличке Дэн Дэн заснул сидя в машине во время долгой поездки. Хозяйка засняла забавного питомца, похожего на плюшевую игрушку, и умилила тысячи пользователей сети.

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Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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SerGProS 46 минут назад
Интернет каждый день взрывается от подобного рода сенсационных видео!!!
Собачка засыпает, негритянка станцевала, почтальон принес почту, мужик пописал и не промахнулся мимо писуара!!!
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