Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии

Мохо, Рана и Матео - три песика, которые счастливо живут с хозяевами в Германии. Недавно они стали звездами соцсетей, умилив миллионы пользователей - их хозяева записали забавнейшее видео, где собаки "воссоздают" свои фото. Видео быстро набрало 10 млн просмотров и 1,5 млн лайков. Посмотрите на эту милоту!
Мохо (Mojo), Рана (Rana) и Матео (Mateo) счастливо живут в Германии со своими хозяевами - супругами Ванессой и Рафаелем. Эти очаровательные собачки набрали популярность, когда хозяева опубликовали забавное видео с их участием.
На видео собаки "воссоздают" свои фотографии с телефона хозяйки. Сначала она демонстрирует фотографию с телефона в камеру, а затем показывает ее собакам - те сразу принимают те же позы, что и на снимках.
Хозяева и раньше вели Инстаграм и ТикТок питомцев, но после этого ролика собачки стали настоящими звездами. Хотя многие пользователи заподозрили хозяев в монтаже, для большинства это оказалось неважно - ведь получилось невероятно мило!
Посмотрите на этих дружных красавчиков:
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