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Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии

Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 11:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   мило   питомцы   собака   собаки   фото   
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Мохо, Рана и Матео - три песика, которые счастливо живут с хозяевами в Германии. Недавно они стали звездами соцсетей, умилив миллионы пользователей - их хозяева записали забавнейшее видео, где собаки "воссоздают" свои фото. Видео быстро набрало 10 млн просмотров и 1,5 млн лайков. Посмотрите на эту милоту!

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Метки: видео   домашние животные   животные   мило   питомцы   собака   собаки   фото   
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