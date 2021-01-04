Позорные наряды звезд

Богатым и знаменитым не приходится экономить на нарядах, и они могут выбрать себе любое, самое экзотическое платье под настроение. Но иногда их выбор - это лишь иллюстрация к поговорке "деньги на ветер". Полюбуемся самыми идиотскими нарядами звезд!

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Бъорк: кажется, это дохлый лебедь 0 Источник:

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Лиззи Гардинер: когда не терпится всем рассказать, что у тебя золотая кредитка 0 Источник:

Лил Ким: клей и блестки 0 Источник:

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк: унизительный рекламный контракт с производителем джинсов 0 Источник:

Маргарет Чо: ощипанный павлин 0 Источник:

Карди Би: хвостатая жемчужина 0 Источник:

Кира Найтли: девушка, кажется, опоздала сходить в магазин за нарядом 0 Источник:

Аврил Лавин: панки - хой! 0 Источник:

Ники Минаж: красное одеяло для гармонии с красной ковровой дорожкой 0 Источник:

Кайли Дженнер: праздничный костюм или подарочная упаковка? 0 Источник:

Николь Ричи: не успела переодеться после дворовой вечеринки 0 Источник:

Кристен Стюарт: блейзер от старшей сестры, а юбку вообще забыла дома 0 Источник:

Шер: попалась в сети 0 Источник:

Кендал Дженнер: элегантная занавеска. Из траурного зала 0 Источник:

Вупи Голдберг: фея из нирваны 0 Источник:

Кэти Перри: какой жирненький клубничный пломбирчик! 0 Источник:

Сара Джессика Паркер: когда не знаешь, какое из двух платьев надеть, и, в конце концов, надеваешь оба сразу 0 Источник:

Ким Кардашьян: когда нет сил скрывать такую красоту 0 Источник:

Гвен Стефани: марсиане атакуют! 0 Источник:

Лена Данхэм: талантливого человека должно быть много! 0 Источник:

Кристина Агилера: даже нежданное нападение ножниц нас не остановит! 0 Источник:

Дженнифер Лопес: куртизанка в джунглях 0 Источник:

Джессика Альба: тот неловкий момент, когда понимаешь, что забыла снять походные джинсы из-под вечернего платья 0 Источник:

Джессика Симпсон: лучшие модели Черкизона! 0 Источник:

Соланж: вольноотпущенный омлет 0 Источник:

Хейли Стейнфилд: заплутавшая в макраме 0 Источник:

Рианна: то ли недоделанная аппликация, то ли передвижная цветочная лавка 0 Источник:

Эшли Тисдейл: девочка, возвращаяся в младшую школу, нечего тебе здесь делать! 0 Источник:

Энн Хэтэуэй: забыла переодеться и пришла на прием в ночнушке и халате 0 Источник:

Джой ВЫилла: Эелезный трон не дает покоя даже самым плебейским слоям населения 0 Источник:

Бейонсе: Снежная Королева с травмой шеи 0 Источник:

Холзи - дискотека 80-х: расцветка вырви глаз, воланы и утягивающие трусы. 0 Источник:

Эмбер Роуз: кажется, у девушки украли нижнюю часть туалета 0 Источник:

Сара Полсон: раскроила штору, вышло неудачно 0 Источник: