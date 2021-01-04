Болонка королевы
Позорные наряды звезд
(36 фото)
Автор:
04 января 2021 16:49
Богатым и знаменитым не приходится экономить на нарядах, и они могут выбрать себе любое, самое экзотическое платье под настроение. Но иногда их выбор - это лишь иллюстрация к поговорке "деньги на ветер". Полюбуемся самыми идиотскими нарядами звезд!
Бъорк: кажется, это дохлый лебедь
Лиззи Гардинер: когда не терпится всем рассказать, что у тебя золотая кредитка
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк: унизительный рекламный контракт с производителем джинсов
Маргарет Чо: ощипанный павлин
Карди Би: хвостатая жемчужина
Кира Найтли: девушка, кажется, опоздала сходить в магазин за нарядом
Аврил Лавин: панки - хой!
Ники Минаж: красное одеяло для гармонии с красной ковровой дорожкой
Кайли Дженнер: праздничный костюм или подарочная упаковка?
Николь Ричи: не успела переодеться после дворовой вечеринки
Кристен Стюарт: блейзер от старшей сестры, а юбку вообще забыла дома
Кендал Дженнер: элегантная занавеска. Из траурного зала
Вупи Голдберг: фея из нирваны
Кэти Перри: какой жирненький клубничный пломбирчик!
Сара Джессика Паркер: когда не знаешь, какое из двух платьев надеть, и, в конце концов, надеваешь оба сразу
Ким Кардашьян: когда нет сил скрывать такую красоту
Гвен Стефани: марсиане атакуют!
Лена Данхэм: талантливого человека должно быть много!
Кристина Агилера: даже нежданное нападение ножниц нас не остановит!
Дженнифер Лопес: куртизанка в джунглях
Джессика Альба: тот неловкий момент, когда понимаешь, что забыла снять походные джинсы из-под вечернего платья
Джессика Симпсон: лучшие модели Черкизона!
Соланж: вольноотпущенный омлет
Хейли Стейнфилд: заплутавшая в макраме
Рианна: то ли недоделанная аппликация, то ли передвижная цветочная лавка
Эшли Тисдейл: девочка, возвращаяся в младшую школу, нечего тебе здесь делать!
Энн Хэтэуэй: забыла переодеться и пришла на прием в ночнушке и халате
Джой ВЫилла: Эелезный трон не дает покоя даже самым плебейским слоям населения
Бейонсе: Снежная Королева с травмой шеи
Холзи - дискотека 80-х: расцветка вырви глаз, воланы и утягивающие трусы.
Эмбер Роуз: кажется, у девушки украли нижнюю часть туалета
Сара Полсон: раскроила штору, вышло неудачно
Ума Турман: наряд из подручных материалов - тюлевая занавеска и жилетка консьержа
Источник: — переведено специально для
fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
КТО эти люди?
ЧТО они сделали достойного, чтобы я знал о них?
Остальные кто???
Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.