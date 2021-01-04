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Позорные наряды звезд

Позорные наряды звезд (36 фото)

Автор:
04 января 2021 16:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Голливуд. актеры   звезды   знаменитости   мода   наряды   певцы   позорище   шоу бизнес   
3304
36
Богатым и знаменитым не приходится экономить на нарядах, и они могут выбрать себе любое, самое экзотическое платье под настроение. Но иногда их выбор - это лишь иллюстрация к поговорке "деньги на ветер". Полюбуемся самыми идиотскими нарядами звезд!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Голливуд. актеры   звезды   знаменитости   мода   наряды   певцы   позорище   шоу бизнес   
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421
Alexander 2 часа назад
Нееее, ну мне в принципе понравились, которые в стиле ню, правда нет почему-то платья из антистресса, помните такие пузырьки которые нажимая их плюхают)
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9k
Андрей Минуту назад
Так же как и современные передачи типа: голубой огонек (А он был?). подобные мероприятия меня не интересуют. смотреть на когда то действительно звезд, а сейчас это пустое место
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1k
Domax3000 15 минут назад
Самое позорное в этой подборке это подписи к фотографиям.
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9k
Гуляка 15 минут назад
Парочка вполне.. Остальное - Или сиськи выставить, или вообще замаскироваться, чтобы за человека не приняли..
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4k
Вячеслав 15 минут назад
К стати посыл автора - " деньги на ветер ". Скажем так, не очень верен. Ибо все эти прикиды являются брендовыми. То есть с кем сотрудничает звизда, тот её и одевает. При этом той самой звизде платятся бабки. Так что они не теряют, они зарабатывают. И даже украшения на них могут им не принадлежать. А снова предоставляются тем, либо иным брендом. Получается, они делают бабло везде и всюду. Пока находятся в тренде - фаворе у публики.
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18
Иван Полчаса назад
Без них было бы скучно. Пусть носят. Не ждите чуда, чудите сами.
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9k
Валентина Разумова 40 минут назад
Это что за мероприятие? У бритов накануне Рождества есть традиция дарить дурацкие подарки и свитера. Вроде что-то я слышала про вечеринку в странных платьях в США-может, с этого мероприятия и фото? Тогда все встанет на свои места.
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1k
Педигри 40 минут назад
Спасибо, поржал. Весь этот "позор" наверняка работы какого-нибудь Гуччи, Версаче, Дочи и Кабанова с целью шокировать и привлечь внимание. А прессе только этого и надо. В обычной жизни даже знаменитости вряд ли такое оденут.
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124k
Алексей 43 минуты назад
Они все от этого понабрались
Они все от этого понабрались
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124k
Алексей 44 минуты назад
Позорные наряды звезд
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4k
Leo Sun 57 минут назад
"Бьорк" через мягкий знак пишется. Учи матчасть, болонка.
"Бьорк" через мягкий знак пишется. Учи матчасть, болонка.
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3k
Bhaal Час назад
А ведь когда-то такие платья, при первом появлении, считались верхом вульгарности и чуть - ли не покушением на все устои общества.
А ведь когда-то такие платья, при первом появлении, считались верхом вульгарности и чуть - ли не покушением на все устои общества.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Больше половины имён даже не слышал....
КТО эти люди?
ЧТО они сделали достойного, чтобы я знал о них?
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546
X Æ A-12 Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 21 минуту назад
Если не эти люди, что тогда на этом сайте постить?
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790
Stranger2018 2 часа назад
Узнал только Вуппи, Бритни, Ахалеру, Шер, Бьйорк, Лопес, гуся...
Остальные кто???
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Они все приняли какую-то религию, которая не позволяет смотреть на свое отражение в зеркале? Другого объяснения я просто не вижу.
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13k
Юлия Свирепый Бамбр 49 минут назад
С учётом того, что большей части фото лет 10-20 советую пересмотреть свой фотоальбом и скорее всего задать себе тот же вопрос
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2k
Свирепый Бамбр Юлия 37 минут назад
Когда женщина начинает высказывать мысли - у меня мозг взрывается!
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13k
Юлия Свирепый Бамбр Полчаса назад
На фото 20летней давности вы такой же додик. Так яснее?
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2k
Свирепый Бамбр Юлия 18 минут назад
Я и 20 лет назад и сейчас, выгляжу прекрасно. У меня же есть зеркало и я могу на себя посмотреть со стороны перед выходом на люди.
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13k
Юлия Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Вот только за 20 лет меняется мода. И то, что было прекрасно 20 лет назад выглядит как фото Агилеры и Спирз с сегодняшнего поста. Тогда это было совершенно нормальным.
Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.
Вот только за 20 лет меняется мода. И то, что было прекрасно 20 лет назад выглядит как фото Агилеры и Спирз с сегодняшнего поста. Тогда это было совершенно нормальным. Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.
Вот только за 20 лет меняется мода. И то, что было прекрасно 20 лет назад выглядит как фото Агилеры и Спирз с сегодняшнего поста. Тогда это было совершенно нормальным. Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.
Вот только за 20 лет меняется мода. И то, что было прекрасно 20 лет назад выглядит как фото Агилеры и Спирз с сегодняшнего поста. Тогда это было совершенно нормальным. Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.
Вот только за 20 лет меняется мода. И то, что было прекрасно 20 лет назад выглядит как фото Агилеры и Спирз с сегодняшнего поста. Тогда это было совершенно нормальным. Можете не оболщиться ваши фото будут иметь тот же эффект.
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