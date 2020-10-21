FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4276 постов • 607 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви

Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви (22 фото)

Автор:
21 октября 2020 13:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   истерика   психоз   фанаты   шоу бизнес   экстаз   
4092
22

Знаменитости без этих людей - фанатов - не были бы знаменитостями. О них бы никто не знал, не слышал, на концерты бы не ходил. Но иногда фанаты переходят все границы понимания из обычных поклонников переходя в разряд истеричной толпы, впадающей в экстаз при виде своего кумира.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: звезды   знаменитости   истерика   психоз   фанаты   шоу бизнес   экстаз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ayekaramba 3 часа назад
Автор, называй вещи своими именами - не "фанаты", а "фанатки" :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Андрей Дядя ayekaramba 2 часа назад
фанаты Гаечки

фанаты Гаечки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иришка Поддубная 16 минут назад
Там, где заканчивается Я, там начинается стадо. Яркие образцы массовой истерии. И после этого кто-то пытается утверждать, что человек - не животное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Arvo Laar Полчаса назад
Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dr. Zoidberg 39 минут назад
Никогда не понимал и не пойму этих "фанатов". Фанат/Танат/Танатос - Смерть (др.-греч. Θάνατος)
Как по мне - это просто больные люди. Не больше и не меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 40 минут назад
В расцвет моей юности уговорила меня одна сводить ее на концерт иванушек... Стояли близко к сцене. Чессказать, если бы не забор и охрана - она бы дала всем троим певцам ртом прямо на сцене. Нах@й таких подруг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 40 минут назад
"Экстаз, истерика, накал страстей!" По полной!!!
"Экстаз, истерика, накал страстей!" По полной!!!
"Экстаз, истерика, накал страстей!" По полной!!!
"Экстаз, истерика, накал страстей!" По полной!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ditmar Von Riddel Топпер Харли 14 минут назад
Ярик,хехе)) Было весело)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
iliaodin 53 минуты назад
А почему автор не выставил подобные фото умирающих от восторга поклонников Киркорова или других звезд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Haratemich iliaodin 48 минут назад
Укупника например )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Иван 59 минут назад
Бразилов реально жалко было, 1-7 отлететь на домашнем чемпе, трагедия национального масштаба для настолько футбольной страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins Час назад
Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
440
Полковник Чингачгук. Час назад
мне это не понять...
музыку любил всегда, в 1985 была коллекция около 80 бабин и Ростов 102 но никогда не был ни на одном концерте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Олеся Полковник Чингачгук. Полчаса назад
Вот и зря, я была на Linkin Park и 30 Sekond to Mars. Очень очень классно. Даже моему мужу понравилось и мы наконец то перестали ругаться, что я слушаю их в машине.

Слушать музыку в записи и живой концерт это так же как смотреть на море по картинке или побывать там.
Совершенно разный уровень восприятия, впечатлений, эмоций.
Не от того, что ты их видишь, а именно энергетика происходящего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Час назад
При чем тут футбол? Приплели к идиотам нормальных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Haratemich leto2016 47 минут назад
Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Haratemich 13 минут назад
Куда он его несет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
Обратно. На тренерскую лавку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Рафаэль Закиров 2 часа назад
Последний концерт группы «Кино». Москва, «Лужники», 24 июня 1990 г. Фото: Александр Астафьев
Последний концерт группы «Кино». Москва, «Лужники», 24 июня 1990 г. Фото: Александр Астафьев
Последний концерт группы «Кино». Москва, «Лужники», 24 июня 1990 г. Фото: Александр Астафьев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
neo 2 часа назад
В основном - бабы, что совсем не удивительно и объяснимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 2 часа назад
Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Тигран Саркисян 2 часа назад
грешно над убогими смеяться,больные люди однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 2 часа назад
Больные люди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Аня 2 часа назад
Даже приблизительно не могу представить себя на их месте. Думается, это немного из области шизы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 2 часа назад
Спокойно девочки, сейчас начнём....
Спокойно девочки, сейчас начнём....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
чокнутый 3 часа назад
е.бнутые..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 3 часа назад
Эх, не быть мне фанатом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Фото с Лавровым уже было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Неожиданные факты о знаменитостях Неожиданные факты о знаменитостях Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах" Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах" Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии Кинозвездам в инстаграме не светит! Кинозвездам в инстаграме не светит!
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

546186



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Русские надписи в американских фильмах
4
127
Русские надписи в американских фильмах
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
3
53
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
1
21
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
0
20
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#сша#в мире#знаменитости#шоу бизнес#авария#люди#позитив
#факты#интересно#интересное#россия#познавательно#китай#прикольные#актеры#медицина#разное
#история#животные#кино#автомобили#дтп#природа#коронавирус#картинки#новости#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться