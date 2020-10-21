Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви

Знаменитости без этих людей - фанатов - не были бы знаменитостями. О них бы никто не знал, не слышал, на концерты бы не ходил. Но иногда фанаты переходят все границы понимания из обычных поклонников переходя в разряд истеричной толпы, впадающей в экстаз при виде своего кумира.
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Битломания (англ. Beatlemania) — термин, возникший в 1960-е годы, описывающий состояние сильной, граничащей с сумасшествием, любви к группе «Битлз» (The Beatles).
22 мая 1975 года: восторженные фанаты Bay City Roller в клетчатых тартанах на концерте в Суонси. 16 из них были доставлены в больницу с нервным срывом
1975 год. Толпа возбужденных девочек-подростков кричит и плачет при виде своих кумиров, поп-группы The Osmonds
Авторский пост
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Как по мне - это просто больные люди. Не больше и не меньше.
музыку любил всегда, в 1985 была коллекция около 80 бабин и Ростов 102 но никогда не был ни на одном концерте.
Слушать музыку в записи и живой концерт это так же как смотреть на море по картинке или побывать там.
Совершенно разный уровень восприятия, впечатлений, эмоций.
Не от того, что ты их видишь, а именно энергетика происходящего.