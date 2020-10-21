Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви

Знаменитости без этих людей - фанатов - не были бы знаменитостями. О них бы никто не знал, не слышал, на концерты бы не ходил. Но иногда фанаты переходят все границы понимания из обычных поклонников переходя в разряд истеричной толпы, впадающей в экстаз при виде своего кумира.