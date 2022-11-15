История любви Леонида Агутина и Анжелики Варум: слухи о разводе и брак длиною в 22 года

Одна из самых крепких пар отечественного шоу бизнеса - это Леонид Агутин и Анжелика Варум. У них сложился не только крепкий творческий союз, но и романический. Сегодня мы решили вспомнить, как все начиналось!
Они познакомились в конце 80-х. В то время оба артиста начинали карьеру, Леонид впервые выступил на "Песне года" с зажигательным выступлением про босоногого мальчишку, а Анжелика - дочь композитора Юрия Варум, уже была известна благодаря песням "Городок" и "Ля-ля-фа", которые пела вся страна.
Леонид уже видел и знал заочно Анжелику, по его воспоминаниям, судьба словно подталкивала их друг к другу. Леонид сразу восхитился талантом и внешностью Варум. У них были общие интересы, общая компания, в которой они пересекались.
Леонид решил не упускать свой шанс и не ограничился редкими встречами на съемочных площадках: он пошел к отцу Анжелики с предложением. Агутин написал в 1997 году песню "Королева", которую предложил исполнить вместе. После записи, съемок клипа и совместного гастрольного тура, карьера обоих пошла вверх.
Однако отношения завязались не сразу. У Агутина уже была другая семья: другая женщина родила ему дочь, он обеспечил их всем необходимым, но в браке не состоял. С Анжеликой их связывали сначала исключительно деловые отношения, но затем Агутин пробил участие Варум в съемках "Старых песен о главном". Там по сюжету артисты поцеловались. Они играли влюбленных, и после этого начался их роман.
Вскоре у них родилась дочка Лиза. После ее рождения, в 2000 году пара поженилась. Дочка жила с родителями Анжелики, потому что родители постоянно были на гастролях.
В 2000-х у Варум диагностировали сахарный диабет, ей понадобилась операция. Анжелика жила в США, там же восстанавливалась. Все это время муж поддерживал ее.
В СМИ регулярно появляются слухи об изменах Леонида, однако пара вместе уже более 25 лет. Их крепкую любовь можно почувствовать с экрана!
А какие совместные песни артистов вам нравятся больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Совет да любовь!
не знаю, насколько это правда, но очень реалистично.