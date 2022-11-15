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История любви Леонида Агутина и Анжелики Варум: слухи о разводе и брак длиною в 22 года

История любви Леонида Агутина и Анжелики Варум: слухи о разводе и брак длиною в 22 года

Автор:
15 ноября 2022 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: анжелика варум   артисты   звезды   знаменитости   леонид агутин   отечественные звезды   певцы   шоу бизнес   
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Одна из самых крепких пар отечественного шоу бизнеса - это Леонид Агутин и Анжелика Варум. У них сложился не только крепкий творческий союз, но и романический. Сегодня мы решили вспомнить, как все начиналось!

Они познакомились в конце 80-х. В то время оба артиста начинали карьеру, Леонид впервые выступил на "Песне года" с зажигательным выступлением про босоногого мальчишку, а Анжелика - дочь композитора Юрия Варум, уже была известна благодаря песням "Городок" и "Ля-ля-фа", которые пела вся страна.


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Леонид уже видел и знал заочно Анжелику, по его воспоминаниям, судьба словно подталкивала их друг к другу. Леонид сразу восхитился талантом и внешностью Варум. У них были общие интересы, общая компания, в которой они пересекались.


Леонид решил не упускать свой шанс и не ограничился редкими встречами на съемочных площадках: он пошел к отцу Анжелики с предложением. Агутин написал в 1997 году песню "Королева", которую предложил исполнить вместе. После записи, съемок клипа и совместного гастрольного тура, карьера обоих пошла вверх.

Однако отношения завязались не сразу. У Агутина уже была другая семья: другая женщина родила ему дочь, он обеспечил их всем необходимым, но в браке не состоял. С Анжеликой их связывали сначала исключительно деловые отношения, но затем Агутин пробил участие Варум в съемках "Старых песен о главном". Там по сюжету артисты поцеловались. Они играли влюбленных, и после этого начался их роман.

Вскоре у них родилась дочка Лиза. После ее рождения, в 2000 году пара поженилась. Дочка жила с родителями Анжелики, потому что родители постоянно были на гастролях.


В 2000-х у Варум диагностировали сахарный диабет, ей понадобилась операция. Анжелика жила в США, там же восстанавливалась. Все это время муж поддерживал ее.


В СМИ регулярно появляются слухи об изменах Леонида, однако пара вместе уже более 25 лет. Их крепкую любовь можно почувствовать с экрана!


А какие совместные песни артистов вам нравятся больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: анжелика варум   артисты   звезды   знаменитости   леонид агутин   отечественные звезды   певцы   шоу бизнес   
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8  комментариев
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Ну нахер они здесь?История любви,бл.ять.Кому они всрались со своей историей.Сначала пи.з.дят дохуа на Россию,и тут же едут деньги зарабатывать.Жиды,как они есть.Вып.изд.ить ,пусть в своей маяме живут.
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9k
Василенко Татьяна Минуту назад
А зачем превращать нормальный сайт в филиал желтой прессы? Кому они нужны кроме их фанатов?
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13k
sonic24a Минуту назад
Анжелика Почему И Леонид Патамучта.
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29k
Ashabad 3 минуты назад
Никогда не питал особого предрасположения по поводу песен обоих. Но с точки зрения поведения они меньше всего раздражают.
Совет да любовь!
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517
Sergius SPb 8 минут назад
Пф, я не любитель всяких сплетен и про них и их брак болтают. И Леня крепко бухал а она вся такая нежная... По фиг. Их дело.
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1k
Максим 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
TirAn Полчаса назад
Зачёт 5+
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12k
Kostick 44 минуты назад
https://memepedia.ru/za-anzheliku-varum-pel-agutin-dokazatelstva-teorii/https://memepedia.ru/za-anzheliku-varum-pel-agutin-dokazatelstva-teorii/
не знаю, насколько это правда, но очень реалистично.
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