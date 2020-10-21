Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина

Виктор Рыбин - солист группы "Дюна". Поклонники всегда с интересом следили не только за творчеством музыканта, также не осталась в тени и личная жизнь артиста. Виктор был женат три раза. Первые два брака закончились разводом, а вот на Натальей Сенчуковой солист группы "Дюна" счастливо женат с 1998 года.
В браке с Натальей родился сын Василий. Сейчас ему 21 год, он пошел по стопам известных родителей, решив связать свою жизнь с творчеством. Василий Рыбин учится на режиссерском отделении в МГИКе, в 2018 создал музыкальную группу, подрабатывает моделью. Однако он не единственный ребенок Виктора.
Во втором браке у Виктора и его жены Елены, с которой они оформили отношения в 1985 году, родилась дочь Мария. Почти сразу супруги поняли, что не хотят быть вместе. Однако они долго не разводились, пытаясь сохранить отношения ради общего ребенка.
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Как мы уже знаем, второй брак все же развалился, но отношения с дочерью артист поддерживает до сих пор. Виктор с детства окружал Марию вниманием: даже после рождения в 1999 году сына Василия, он не перестал общаться с дочерью. У мачехи (Натальи Сенчуковой) и Марии тоже прекрасные отношения.
В инстаграме Натальи Сенчуковой часто мелькают общие семейные фотографии (на кадре: Василий Рыбин, Виктор Рыбин, Мария Рыбина, Наталья Сенчукова и девушка Василия - Дарья).
"В детстве я часто приезжала в гости к отцу. Развод я перенесла легко, родители сделали все, чтобы мне было комфортно", - рассказала в одном из интервью Мария (фото со съемок программы "Пока все дома").
Мария по стопам отца не пошла. Несмотря на музыкальный талант, она выбрала юридический факультет и служила в полиции. Сейчас девушка в декрете.
Семья Марии живет в Крыму. Несмотря на расстояние, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и младший брат Василий регулярно общаются и навещают родственников.
В октябре этого года 58-летний Виктор Рыбин впервые стал дедушкой: Мария родила внука. Наталья Сенчукова трогательно сообщила об этом событии в личном профиле: "Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась ещё одна рыбка мужского пола! Старшая дочь Виктора - Маша - родила сыночка!" (фото со свадьбы Марии).
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