Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина

Как мы уже знаем, второй брак все же развалился, но отношения с дочерью артист поддерживает до сих пор. Виктор с детства окружал Марию вниманием: даже после рождения в 1999 году сына Василия, он не перестал общаться с дочерью. У мачехи (Натальи Сенчуковой) и Марии тоже прекрасные отношения.