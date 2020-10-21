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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4272 поста • 607 подписчиков подписаться
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Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина

Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина (10 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: группа Дюна   дети звезд   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
1434
10
Виктор Рыбин - солист группы "Дюна". Поклонники всегда с интересом следили не только за творчеством музыканта, также не осталась в тени и личная жизнь артиста. Виктор был женат три раза. Первые два брака закончились разводом, а вот на Натальей Сенчуковой солист группы "Дюна" счастливо женат с 1998 года.
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Метки: группа Дюна   дети звезд   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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933
Шурман 42 минуты назад
Страшненькая
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7k
Иван Акимов 13 минут назад
И никакого хайпа и скандалов. Крепкая пара!
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2k
SSD Полчаса назад
Нравятся мне эти Рыбин/Сенчукова... и песни у них сейчас спокойные, добрые какие то...
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