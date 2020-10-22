Молодые знаменитости на фото из прошлого

У современной молодежи уже свои кумиры и любимые артисты, но их талантливость, успешность и состоятельность еще должны быть проверены временем. А вот знаменитостей, которых знает более старшее поколение, узнают все. И вот, как они выглядели в своей молодости, когда только начинали свою карьеру:
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