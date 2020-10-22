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Молодые знаменитости на фото из прошлого

Молодые знаменитости на фото из прошлого (15 фото)

Автор:
22 октября 2020 21:50
Метки: звезды   интересно   фото   
1027
15

У современной молодежи уже свои кумиры и любимые артисты, но их талантливость, успешность и состоятельность еще должны быть проверены временем. А вот знаменитостей, которых знает более старшее поколение, узнают все. И вот, как они выглядели в своей молодости, когда только начинали свою карьеру:

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Метки: звезды   интересно   фото   
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Почему про Зету Джонс отсутствует текст?
Почему про Зету Джонс отсутствует текст?
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14
евгений 2 часа назад
Молодые они выглядят лучше чем я, в том же возрасте. Старые, лучше чем я молодой. Вроде такие же люди. [мат], че я делаю не так...
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Мерил Стрип
Мерил Стрип
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3k
Квизо 2 часа назад
Кидман для снимка, наверное, на колени встала.
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