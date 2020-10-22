Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки!

Папа Римский Франциск публично заявил о поддержке гомосексуальных союзов. Глава католицизма высказался по этому поводу на пресс-конференции посвящённой документальному фильму, показанному сегодня на Римском фестивале.
Франциск возвёл гомосексуалистов в ранг «детей Божьих». «Они имеют право на семью. Никто не должен быть изгнан. Мы должны создать закон о гражданских союзах», — цитирует газета La Repubblica слова главы Римской католической церкви.
Газета обращает внимание на то, что заявление папы-иезуита обращены не столько к Италии, сколько ко всему миру. Самым «трогательным моментом» презентованного документального фильма издание считает телефонный звонок Папы гомосексуальной паре, которая воспитывает трёх маленьких приёмных детей и стесняется всей "семьёй" посещать службы в католическом храме. Им Франциск порекомендовал побороть стыд и всё-таки посещать воскресные богослужения.
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Примечательно, что свои революционные заявления папа Франциск сделал в текущем октябре 2020 года - в месяц редкого астрономического явления, называемого "Голубой луной". События, когда в течение одного месяца можно наблюдать два полнолуния. До этого месяца "Голубая луна" являлась дважды: в 1955-м и в 2001-м году. Как известно, в первом случае в Севастопольской бухте был взорван линкор “Новороссийск”, во втором - обрушены башни Международного торгового центра в Нью-Йорке. Однако, весьма вероятно, что сказанное понтификом превзойдёт по своему значению, последствия двух упомянутых событий, вместе взятых.
P.S. 29 октября, текущего года, исполнится 65 лет со дня гибели в результате подрыва, линкора Новороссийск. Трагедия унесла жизни 829 советских военных моряков. Вечная память погибшим.
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Если второе - дело обоюдосогласное (если есть такое слово в могучем русском), то первое - явно хрень порицаемая не только в христианстве, но и в любом считающем себя "мыслящим" обществе.
Вот ссылки на Библию.
"Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас:
и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.
А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,"
Книга Левит, гл. 18:22 и далее.
А вот отрывок из послания ап. Павла к Римлянам 1 глава с 21 стиха:
" 21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
22называя себя мудрыми, обезумели,
23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -
24то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
25Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
26Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
29так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют. "
Прям про наше время, не правда ли?
Так как даже если и "осознанный", кто ж ему позволит сделать coming out?!
Текст Послания Римлянам
"то и предал их Бог в похоти сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение."
Тексты Первого послания Коринфянам и Послания Тимофею
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют."
Или уже оперативно переписали? Ну или подправили, ведь древнееврейские или арамейские слова можно по-разному перевести...
А семья- это про а) совместное распоряжение имуществом и его наследование б) воспитание детей - здоровых и полноценных членов социума. С имуществом все ясно, сейчас не средние века и все эти отношения легко регулируются договорами и брак не нужен.
А вот что касается детей, лично я считаю что полноценной гармоничной личности необходимы родители(в качестве примера и воспитателя) обоего пола. Все таки разница в психологии велика. Плюс "неестественное" рождение, то есть НЕ происходит полноценная передача генетического материала родителей ребенку, наследования генов просто нет.
Как по мне, с детьми зря все это затеяли и долгосрочные последствия всех этих заигрываний с гомиками будут ужасны. В плане психического здоровья расы в целом.
На мыло Папу.
Хорошо что я атеист. Мне шо Папа, что рабби с муллой, всё до будды.