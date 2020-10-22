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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4279 постов • 608 подписчиков подписаться
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Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки!

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки! (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 00:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Голубая луна   Фестиваль   Франциск   голубые   одобрение   папа   рим   союзы   
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Папа Римский Франциск публично заявил о поддержке гомосексуальных союзов. Глава католицизма высказался по этому поводу на пресс-конференции посвящённой документальному фильму, показанному сегодня на Римском фестивале.

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Метки: Голубая луна   Фестиваль   Франциск   голубые   одобрение   папа   рим   союзы   
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11k
Toxictofa 7 часов назад
У вас понтифик сломался!
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9k
Денис 7 минут назад
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки!
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8k
Иван Акимов 24 минуты назад
Во имя божие за всю историю христианства были уничтожены многие миллионы людей. А теперь ещё и это....
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848
василий Л Полчаса назад
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки!
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19
Alex9070 Полчаса назад
Эти попы были педофилы, стали пидо...сы!
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1
alisbear Alex9070 21 минуту назад
И всё же не путайте педофилию и гомосексуализм.
Если второе - дело обоюдосогласное (если есть такое слово в могучем русском), то первое - явно хрень порицаемая не только в христианстве, но и в любом считающем себя "мыслящим" обществе.
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4k
sivanov1079 42 минуты назад
П....ров стало так много, что отлучать от церкви такой лакомый кусок католики уже не в силах. Пофиг, что содомиты, Библию можно не всю читать. А вот денежки всегда денежки
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11k
Иван 49 минут назад
ты смотри, сработало послание Деду Морозу

ты смотри, сработало послание Деду Морозу
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13k
vikklu 3 часа назад
Это днище. Днище католицизма. Недаром в Откровении она (католическая церковь) зовётся великой блудницей.
Вот ссылки на Библию.
"Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас:
и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.
А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,"
Книга Левит, гл. 18:22 и далее.
А вот отрывок из послания ап. Павла к Римлянам 1 глава с 21 стиха:
" 21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;

22называя себя мудрыми, обезумели,

23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -

24то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

25Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.

26Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;

27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.

28И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,

29так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,

30злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,

31безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.

32Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют. "
Прям про наше время, не правда ли?
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11k
Андрей Дядя vikklu Час назад
херню не неси. во времена написания евангелия раскола в христианстве еще не было. не было ни католиков ни ПГМнутых , ни прочих
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1k
Эдуардо 3 часа назад
Папа гей - ОК!
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1
alisbear Эдуардо 16 минут назад
Ну, если только латентный.
Так как даже если и "осознанный", кто ж ему позволит сделать coming out?!
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19k
предводитель дворянства! 4 часа назад
Пускай они там в сракотаны и долбятся,главное чтобы у нас садомиты жили там где им и положено,под нарами...
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90
vova old 4 часа назад
бляха в совке зачем то год учили научному атеизму чтоб бороться с церковью, а оказалось нафиг с ней бороться, не мешайте ей и она сама развалится
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−100
vasya 5 часов назад
ё.б.а.н.ы.й педофил, нежить е.б.у.ч.а.я
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834
Ясный Пень 5 часов назад
Господь , жги эту планету ! Тут ни чего уже не исправишь !
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50k
Серый Ясный Пень 4 часа назад
В этот год и месяц я бы не рискнул такие вещи говорить )
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2k
Core 5 часов назад
Вот зачем было приплетать к задосуям гибель нашего корабля? Да и ещё в стиле - это так себе, а вот тема про задосуев - ого-го(
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19k
Юрьевич 5 часов назад
Интересно, а он сам Библию читал?

Текст Послания Римлянам
"то и предал их Бог в похоти сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение."

Тексты Первого послания Коринфянам и Послания Тимофею
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют."

Или уже оперативно переписали? Ну или подправили, ведь древнееврейские или арамейские слова можно по-разному перевести...
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5k
zulluz Юрьевич 2 часа назад
им Святое Писание давно уже обуза, они ведают, что творят.
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11k
Андрей Дядя zulluz Час назад
перетрактуют по своему. еще лет 20 и там черные появятся и трансы
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 6 часов назад
Неужели этому п.идору даже библия не указ?
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13k
vikklu Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
А им она с начала Средних веков, или даже ранее, уже не указ.
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28k
Azesh 6 часов назад
очень странно, как по мне. Семья- это не про секс. Трахаться за закрытыми дверями им никто не запрещает- да и запретить не может.

А семья- это про а) совместное распоряжение имуществом и его наследование б) воспитание детей - здоровых и полноценных членов социума. С имуществом все ясно, сейчас не средние века и все эти отношения легко регулируются договорами и брак не нужен.

А вот что касается детей, лично я считаю что полноценной гармоничной личности необходимы родители(в качестве примера и воспитателя) обоего пола. Все таки разница в психологии велика. Плюс "неестественное" рождение, то есть НЕ происходит полноценная передача генетического материала родителей ребенку, наследования генов просто нет.

Как по мне, с детьми зря все это затеяли и долгосрочные последствия всех этих заигрываний с гомиками будут ужасны. В плане психического здоровья расы в целом.
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5k
zulluz Azesh 2 часа назад
так манкуртов же растят!
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723
newegg 6 часов назад
Такой Папа нам не нужен.
На мыло Папу.
Хорошо что я атеист. Мне шо Папа, что рабби с муллой, всё до будды.
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3k
RALEXXX 7 часов назад
Ну если уж святой престол одобряет....
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7k
Шурум-бурум 7 часов назад
надо было такую фотку

надо было такую фотку
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8k
Sasa 7 часов назад
Хочет как в Древнем Риме, можно же было всё и со всеми в одно из времен. Время расцвета и ... падения оного. Правда там в основном патриции так делали. Ну и в нашем мире не все так могут, а только лишь избранные. Избранные природой или мутациями ДНК в мозгах...
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18k
Слепой Пью Sasa 3 часа назад
Не только лишь все... и далее по тексту. Церковь прогнила насквозь, туда и обратно.
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