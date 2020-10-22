Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые: понтифик одобрил однополые браки!

Франциск возвёл гомосексуалистов в ранг «детей Божьих». «Они имеют право на семью. Никто не должен быть изгнан. Мы должны создать закон о гражданских союзах», — цитирует газета La Repubblica слова главы Римской католической церкви.

Газета обращает внимание на то, что заявление папы-иезуита обращены не столько к Италии, сколько ко всему миру. Самым «трогательным моментом» презентованного документального фильма издание считает телефонный звонок Папы гомосексуальной паре, которая воспитывает трёх маленьких приёмных детей и стесняется всей "семьёй" посещать службы в католическом храме. Им Франциск порекомендовал побороть стыд и всё-таки посещать воскресные богослужения.