Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!»

Оказывается, удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным». Папа римский считает, что «удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо ещё, оно просто божественное». Так вот, удовольствие от приёма пищи помогает людям быть здоровыми, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией, что человечество не вымрет как вид.