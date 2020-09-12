Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!»

Помните, в Библии было – «не убий», «не укради» и ещё много всяких «не». Так вот кое-какие «не» папа римский Франциск решил пересмотреть.
Понтифик вообще очень любит пофилософствовать на разные темы, вот Карло Петрини и опубликовал три интересные беседы с преподобным в книге TerraFutura.
Оказывается, удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным». Папа римский считает, что «удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо ещё, оно просто божественное». Так вот, удовольствие от приёма пищи помогает людям быть здоровыми, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией, что человечество не вымрет как вид.
И вообще, церковь слишком увлеклась и не совсем правильно трактовала христианское послание, прикрываясь чрезмерно строгой моралью. Естественно, удовольствие от еды и секса должно быть «простое, человеческое и нравственное», а не «бесчеловечное, грубое и пошлое».
Так что ешьте и размножайтесь, но только чур, нравственно ;-)
Так что ешьте и размножайтесь, но только чур, нравственно ;-)
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Батюшка заканчивает службу и перстом указует в первый ряд паствы, поучительным басом вещает:
-все расходитесь, а ты, Евдокия, останься.
-что, батюшка, опять е.бстись будем?
-да, Евдокия, обязательно и ракообразно, ибо е.бстество есть не богохульство, а х.Уево удовольство.
Женский голос из толпы:
- батюшка, а что всё Евдокия да Евдокия?
- а ты, Марфа, е.блом не удалась.
- какое бог дал, батюшка.
- ну вот бог дал, пусть бог и я.бёт.
- ну?????
- как обычно, одна плохая, одна хорошая...
- давай хорошую!
- сошлись на десяти...
- а плохая???
- прелюбодеяние вошло...
Сын мой, а не отведать ли нам с тобой табачку заморского? Хороший табачок, только что из Голландии подвезли.
Не курю, батюшка, да и работать надо.
Батюшка вышел, покурил, возвращается от него хороший такой дух табака. Еще посидел, подумал и опять:
Сын мой, дело к трапезе. Не сходить ли нам в вагон-ресторан ужина откушать?
Не могу батюшка, работы еще очень много. Завтра очень важная встреча.
Батюшка поужинал, вернулся. Посидел-подумал и по новой:
Сын мой! Трапеза удалась. Не задобрить ли нам ее?
Достает бутылку дорогущего коньяка.
Не пью, батюшка! Да и работать надо.
Батюшка соточку навернул, и снова:
Сын мой, в соседнем купе девицы уж больно красивые едут. Может мы коньячок возьмем да и к ним?
Я, батюшка, женат и жене не изменяю! Да и вообще работать надо!
Возвращается поп под утро изрядно мятый, довольный. Тут бизнесмен не выдержал, крышкой ноутбука хлопнул и к попу:
Батюшка! Ну вот я не пью, не курю, работаю как вол, жене не изменяю! Неужели я неправильно живу?!
Отчего же? Правильно, сын мой. Но зря.