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Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!»

Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!» (3 фото)

Автор:
12 сентября 2020 09:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Франциск   божественное удовольствие   еда   книга   папа римский   секс   
1497
3
Помните, в Библии было – «не убий», «не укради» и ещё много всяких «не». Так вот кое-какие «не» папа римский Франциск решил пересмотреть.

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Метки: Франциск   божественное удовольствие   еда   книга   папа римский   секс   
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15  комментариев
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1k
Kozlodoev 2 часа назад
Ещё с начала 90х помню анекдот на эту тему:

Батюшка заканчивает службу и перстом указует в первый ряд паствы, поучительным басом вещает:
-все расходитесь, а ты, Евдокия, останься.
-что, батюшка, опять е.бстись будем?
-да, Евдокия, обязательно и ракообразно, ибо е.бстество есть не богохульство, а х.Уево удовольство.
Женский голос из толпы:
- батюшка, а что всё Евдокия да Евдокия?
- а ты, Марфа, е.блом не удалась.
- какое бог дал, батюшка.
- ну вот бог дал, пусть бог и я.бёт.
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2k
Гур 3 минуты назад
Хороший папа и заповеди интересные..
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2k
Арт 5 минут назад
Нтересно, у Гундяши от такой заявы пена со рта не пошла?)) Ведь по его суждениям жрать и е*аться можно только ему, и его гнилому окружению, как и он сам))
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38k
Соломей 9 минут назад
Впервые я поддерживаю пару римского.походу это папа сломался, несите следующего!
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4k
Bhaal 16 минут назад
Папа знает. Архивы Ватикана хранят первоисточники.
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1k
zloikrot Полчаса назад
моисей спускается с горы, у подножия его встречает толпа.
- ну?????
- как обычно, одна плохая, одна хорошая...
- давай хорошую!
- сошлись на десяти...
- а плохая???
- прелюбодеяние вошло...
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2k
beggar 38 минут назад
исходит от бога...так они поклоняются люцеферу.. ни чего удивительного..
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952
Murych 57 минут назад
Респект Папе. Гундяев о таком даже не заикается
.
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3k
konon_1983 Час назад
Ну вот как с ним не согласиться :)
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748
Медвежья Ферма Час назад
Достаточно циничное заявление от покровителя педофилов
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105
newegg Час назад
В купе поезда садятся двое батюшка и бизнесмен. Бизнесмен только пиджак скинул, галстук распустил, сразу кинулся к ноутбуку и давай стучать. Поезд тронулся, батюшка немного газетку почитал, бороду огладил и говорит:
Сын мой, а не отведать ли нам с тобой табачку заморского? Хороший табачок, только что из Голландии подвезли.
Не курю, батюшка, да и работать надо.

Батюшка вышел, покурил, возвращается от него хороший такой дух табака. Еще посидел, подумал и опять:
Сын мой, дело к трапезе. Не сходить ли нам в вагон-ресторан ужина откушать?
Не могу батюшка, работы еще очень много. Завтра очень важная встреча.

Батюшка поужинал, вернулся. Посидел-подумал и по новой:
Сын мой! Трапеза удалась. Не задобрить ли нам ее?

Достает бутылку дорогущего коньяка.
Не пью, батюшка! Да и работать надо.

Батюшка соточку навернул, и снова:
Сын мой, в соседнем купе девицы уж больно красивые едут. Может мы коньячок возьмем да и к ним?
Я, батюшка, женат и жене не изменяю! Да и вообще работать надо!

Возвращается поп под утро изрядно мятый, довольный. Тут бизнесмен не выдержал, крышкой ноутбука хлопнул и к попу:
Батюшка! Ну вот я не пью, не курю, работаю как вол, жене не изменяю! Неужели я неправильно живу?!
Отчего же? Правильно, сын мой. Но зря.
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2k
Frank Borman Час назад
Удовольствие от секса является «божественным». Именно поэтому папским попам так нравится чпокать маленьких мальчиков. Женщин им нельзя, вот они и отыгрываются на мальчиках.
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7k
Клёст 2 часа назад
Переоценка духовных ценностей, морали, прежних, нынешних, и будущих трактовок священных писаний, не закончится никогда))
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830
Шурман 2 часа назад
А я то думаю что меня на женщин тянет после хорошей еды :) . Папа тему говорит :) . А вот если еще и причаститься хорошо то и на 2х может потянуть :)
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!»
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