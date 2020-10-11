Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор настаивает на том, чтобы Папа Франциск, католическая церковь и испанская монархия принесли извинения коренным народам Южной Америки.
Жена президента, писательница Беатрис Гутьеррес Мюллер, совершает поездку по Европе, чтобы собрать предметы искусства, документы по истории Мексики и реликвии, которые будут выставлены во время празднования 700-летия основания города Теночтитлана (нынешний Мехико), 500-летия испанского колониального вторжения и двухсотлетия революции.
Сегодня она нанесла визит от имени своего супруга и в Ватикан, передав папе Римскому письмо Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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Президент Мексики обратился к Папе как к главе государства Ватикан, вспомнив о своем посещении площади Святого Петра пять лет назад.
- Я не только вручил папе подарок, но и оставил письмо, в котором выразил свое восхищение его пастырской деятельностью от имени бедных и униженных людей мира.
Прошли годы, а вы все еще высокоидейный человек, и ваше поведение соответствует высоким идеалам. Поэтому я по-прежнему испытываю к вам большое уважение как к религиозному лидеру и как к главе государства, - пишет Лопес Обрадор в своем письме.
- Я не только вручил папе подарок, но и оставил письмо, в котором выразил свое восхищение его пастырской деятельностью от имени бедных и униженных людей мира.
Прошли годы, а вы все еще высокоидейный человек, и ваше поведение соответствует высоким идеалам. Поэтому я по-прежнему испытываю к вам большое уважение как к религиозному лидеру и как к главе государства, - пишет Лопес Обрадор в своем письме.
- Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настоять на том, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые потерпели самые позорные злодеяния, разграбление их собственности и земель, а также были покорены в ходе так называемой конкисты начиная с 1521 года и до недавнего прошлого. Они заслуживают не только нашего щедрого отношения, но и искренней приверженности тому, чтобы никогда не поступать неуважительно по отношению к их убеждениям и культуре, а тем более не подавлять их по экономическим или расистским причинам. В частности, я думаю, что это будет акт смирения и величия для католической церкви.
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