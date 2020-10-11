Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки

- Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настоять на том, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые потерпели самые позорные злодеяния, разграбление их собственности и земель, а также были покорены в ходе так называемой конкисты начиная с 1521 года и до недавнего прошлого. Они заслуживают не только нашего щедрого отношения, но и искренней приверженности тому, чтобы никогда не поступать неуважительно по отношению к их убеждениям и культуре, а тем более не подавлять их по экономическим или расистским причинам. В частности, я думаю, что это будет акт смирения и величия для католической церкви.