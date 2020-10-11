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Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки

Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки (5 фото)

Автор:
11 октября 2020 00:20
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Франциск   завоевание   извинения   испанцы   мексика   папа римский   президент   
512
5
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор настаивает на том, чтобы Папа Франциск, католическая церковь и испанская монархия принесли извинения коренным народам Южной Америки.
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Метки: Франциск   завоевание   извинения   испанцы   мексика   папа римский   президент   
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20  комментариев
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313
Алексей Сторожев 5 часов назад
Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Кто то конкретно ох*ел так нехило от безнаказанности. Ну, что еще от мартышек ожидать. Сам не может привести страну в порядок, коррупция и связи с наркобаронами пробивают днище, нищета такая, что люди бегут из страны даже не боясь быть порезанными на органы и в рабство сексуальное всякими бандитами попасть, а этО недоразумение лает в пустоту что б сам Папа Римский и т.д. им еще и извинения... Хотя при левозном сегодня там Папе всё возможно...вон, не чурался же ноги муслимам и неграм мыть и целовать .... И эти надеятся что прокатит... )))))
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25k
labuda.blog 3 часа назад
Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки
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13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
2030 год: перед тем как лечь спать, каждый человек на планете на всякий случай в интернете извиняется за все, что сделал и не сделал, сказал или забыл сказать за прошедший день...
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2k
Евгений 4 часа назад
Конечно колонизация была та еще процедура. А че они хотят? Ща европа уйдет из америки и закроет границы. Опять будут строить мачу-пикчу
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1k
Show Must Go On Евгений 2 часа назад
Как жили в говне так и продолжат. Эти все племена там даже колеса не создали за всю историю и пока к ним колонизаторы не приплыли.
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310
Dervish 4 часа назад
Может Ахеджакову в Папы Римские задвинуть?
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−8
Князь Курбский 5 часов назад
Варяг, после интронизации.
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2k
Варяг 5 часов назад
я требую извинений от всех тигров планеты за то что их предки саблезубые тигры сжирали моих предков, хомо сапиенс и хомо эректус, в противном случае обязуюсь не ходить в зоопарк!
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2k
Варяг 5 часов назад
Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки
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4k
Ф Ив Варяг Час назад
В Южной Америки некоторые племена до сих пор так живут.
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10k
Toxictofa 5 часов назад
Как же все эти оскорбленные уже за#бали!
То кадыров, то мексиканцы, то негры, то педики...
Новая фишка 21 века???
Идите все на йух!
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9k
BaZiL-44 5 часов назад
вот так вот!толерантность!и ни чего не скажешь.на колени ,папа и король,а иначе майянцы у вас сердце вырежут на вершине пирамиды)
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−8
Князь Курбский 5 часов назад
А отсосать им не надо?
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2k
Варяг Князь Курбский 5 часов назад
не, ну если сильно хочешь, отсоси!
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6k
Караганда 5 часов назад
там папа,как и остальные-спецы ток по загробной жизни
ни свидетелей ни судов.
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929
The mask 5 часов назад
Мексикосы скучают по временам майя, когда практиковались человеческие жертвоприношения?
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2k
Варяг The mask 5 часов назад
единственное по чему они скучают, так это по халявным долларам от гринго!
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2k
EL Kalmaro The mask 3 часа назад
Да там картель и сейчас не чужд этих славных традиций,
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Ф Ив The mask Час назад
На самом деле человеческих жертвоприношений не было, это миф созданный европейцами. А вот геноцид индейцев был.
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