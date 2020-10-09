В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики

В древнеримской вилле, обнаруженной во время изыскательских работ прямо под мостовыми итальянской столицы, в районе холма Авентин, археологи нашли великолепно сохранившиеся мозаики возрастом около 2000 лет. Среди других находок - предметы домашней утвари, посуда. изображения богов и героев. Скоро на находки смогут полюбоваться и простые граждане - на виллу Авентин начнут пускать посетителей.
В древнеримской вилле, обнаруженной под жилыми домами современного Рима в районе холма Авентин, археологи обнаружили великолепно сохранившиеся черно-белые мозаики. Вилла была найдена во время изыскательских работ в 2014 году, и с тех пор ученые аккуратно освобождели ее от земли, исследуя ее содержимое. Жилище, принадлежавшее состоятельным римлянам, стояло нетронутым в течение 2000 лет. и в нем сохранилось множество артефактов, интересных для ученых, включая масляные лампы, ключ, молоток, кран и шпильку для волос. Также исследователи обнаружили амфору с гарумом - ферментированным рыбным соусом - и чашу с изображениями Афины и Геркулеса. Кроме того, рядом с виллой найдены обломки оборонительной стены времен Римской республики (509 - 27 г.г. до н.э.) и части каменной башни VIII века до н.э.
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Вилла была обнаружена во время исследования инженерами на сейсмоустойчивость жилого комплекса, построенного в 1950-х. Как сообщают историки, в древние времена эта часть города, как и сейчас, была населена состоятельными людьми. Неподалеку располагался Большой цирк - крупнейший в Риме ипподром. где проходили гонки колесниц. Вилла располагается в районе холма Авентин - одного из холмов, на которых стоит рим, по преданию, того самого. где Рем хотел начать строить город до того, как его убил его брат Рем.
Долгие годы на холме Авентин жили плебеи, однако во времена империи он стал резиденцией аристократов и патрициев. О состоятельности хозяев виллы можно судить по ее богатому внутреннему убранству, украшениям и мозаик. Возможно, говорят историки, что ее владелец принадлежал к императорской семье. Они уже назвали виллу "археологической драгоценностью".
В ходе раскопок ученые обнаружили шесть слоев древних артефактов, складывавшихся на протяжении двух столетий. Главными находками считают черно-белые мозаики, одна из которых украшена ярко-зеленой веткой и красным попугаем. а вторая изображает виноградную лозу в керамическом горшке. Узор еще одной мозаики состоит из сложно соединенных восьмерок- такой узор был очень необычен для того времени. "Раньше мы такого не видели, - говорит архитектор Роберто Наддучц.
В ходе раскопок ученые обнаружили шесть слоев древних артефактов, складывавшихся на протяжении двух столетий. Главными находками считают черно-белые мозаики, одна из которых украшена ярко-зеленой веткой и красным попугаем. а вторая изображает виноградную лозу в керамическом горшке. Узор еще одной мозаики состоит из сложно соединенных восьмерок- такой узор был очень необычен для того времени. "Раньше мы такого не видели, - говорит архитектор Роберто Наддучц.
Теперь, через шесть лет раскопок, археологи готовы показать публике свои открытия. На виллу и найденные здесь артефакты можно будет посмотреть дважды в месяц, в дни. когда вилла будет работать в режиме подземного музея, входить в который экскурсанты смогут только через жилой комплекс, после чего им придется спуститься по лестнице в подвал.
По словам организаторов музея, больше всего сложностей создает для него то, что вилла расположена под жилым домом: слишком большой поток посетителей потревожит жильцов. В итоге, было решено, что музей будет работать лишь два дня в месяц и увеличит время работы, лишь если на это будет спрос, а соседи отнесутся к этому благосклонно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: археология вилла древний рим история мозаики наука находки рим
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