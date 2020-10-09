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В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики

В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики (7 фото)

Автор:
09 октября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: археология   вилла   древний рим   история   мозаики   наука   находки   рим   
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В древнеримской вилле, обнаруженной во время изыскательских работ прямо под мостовыми итальянской столицы, в районе холма Авентин, археологи нашли великолепно сохранившиеся мозаики возрастом около 2000 лет. Среди других находок - предметы домашней утвари, посуда. изображения богов и героев. Скоро на находки смогут полюбоваться и простые граждане - на виллу Авентин начнут пускать посетителей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   вилла   древний рим   история   мозаики   наука   находки   рим   
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