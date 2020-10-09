В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики

Долгие годы на холме Авентин жили плебеи, однако во времена империи он стал резиденцией аристократов и патрициев. О состоятельности хозяев виллы можно судить по ее богатому внутреннему убранству, украшениям и мозаик. Возможно, говорят историки, что ее владелец принадлежал к императорской семье. Они уже назвали виллу "археологической драгоценностью".

В ходе раскопок ученые обнаружили шесть слоев древних артефактов, складывавшихся на протяжении двух столетий. Главными находками считают черно-белые мозаики, одна из которых украшена ярко-зеленой веткой и красным попугаем. а вторая изображает виноградную лозу в керамическом горшке. Узор еще одной мозаики состоит из сложно соединенных восьмерок- такой узор был очень необычен для того времени. "Раньше мы такого не видели, - говорит архитектор Роберто Наддучц.