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Яблоко от яблони

Яблоко от яблони (2 фото)

Автор:
17 сентября 2020 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pink floyd   Дэвида Гилмор   Романи Гилмор   дочь   знаменитости   короткопост   люди   папа   
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Когда решила похвастаться перед отцом игрой на гитаре, а он играл в Pink Floyd. Запечатленная на фото Романи Гилмор невероятно похожа на своего отца Дэвида Гилмора образца 70-х годов.

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Метки: pink floyd   Дэвида Гилмор   Романи Гилмор   дочь   знаменитости   короткопост   люди   папа   
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Infinite Автор поста 2 часа назад
Яблоко от яблони
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AlexЕЙ 17 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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abasg 23 минуты назад
Он зе бест. Фантастический музыкант, гитарист.
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Горожанин Полчаса назад
Очень удачная, красивая ирония. Я посмеялся. Спасибо.
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kappaneed Час назад
Гений
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