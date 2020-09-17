Когда решила похвастаться перед отцом игрой на гитаре, а он играл в Pink Floyd. Запечатленная на фото Романи Гилмор невероятно похожа на своего отца Дэвида Гилмора образца 70-х годов.
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