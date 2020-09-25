Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"

Голливудский актёр в инстаграме поделился с поклонниками своим самочувствием.
Оскароносный 47-летний актёр, знакомый многим зрителям по фильмам "Пианист" 2002г, "Кинг-Конг" 2005г, "Гудини" 2014г и другие, сообщил в своём инстаграме, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, которые проводятся на Лонг-Айленде. И сообщил, что чувствует себя хорошо.
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Однако поклонников повеселила вторая часть сообщения, в которой Броуди написал: "with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши".
Под постом многие русскоговорящие фанаты оценили юмор и посоветовали скорее вколоть вторую дозу вакцины, чтобы окончательно перейти на русский язык.
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