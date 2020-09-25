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Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"

Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно" (4 фото)

Автор:
25 сентября 2020 16:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   голливуд   коронавирус   пианист   прививка   шоу бизнес   эдриан броуди   
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4
Голливудский актёр в инстаграме поделился с поклонниками своим самочувствием.

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Метки: актёр   голливуд   коронавирус   пианист   прививка   шоу бизнес   эдриан броуди   
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12  комментариев
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29k
Элек Мек 4 часа назад
К какой поликлинике его прикрепили?
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Мих 22 минуты назад
Один придурок посмеялся над другими еще большими придурками. Прививок российской вакциной в США не было.
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3k
Fishki_surfer Час назад
Актер потроллил публику. Нет никаких испытаний русской вакцины на Лонг Айленд и вообще в США.
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706
Кот в шкафу 3 часа назад
Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"
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1k
ALISA2 3 часа назад
О чём можно думать, если делать себе непроверенную прививку?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Навальный поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"
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62k
Вит Вит ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Самое главное,что бы ты не прививался,минздрав вашей категории людей не рекомендует.....
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
это нормально, потом привыкнет.
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829
Шурман 4 часа назад
Вот здесь чувак действительно себя плохо чувствует :)
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6k
Акакий Шурман 2 часа назад
это херня, да еще и плагиат, толи на поляка толи на англичанина, он там про русскую рассказывал - было норм.
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Шурман Акакий 2 часа назад
Да я помню , мне как выходцу из Казахстана очень смешно :)
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