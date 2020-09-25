Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"

Оскароносный 47-летний актёр, знакомый многим зрителям по фильмам "Пианист" 2002г, "Кинг-Конг" 2005г, "Гудини" 2014г и другие, сообщил в своём инстаграме, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, которые проводятся на Лонг-Айленде. И сообщил, что чувствует себя хорошо.