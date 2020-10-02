Звезда фильма «Могучие утята» стал наркоманом

Если вы были ребёнком, выросшим в 90-е, то вы наверняка видели фильм «Могучие утята», который вышел на экраны в 1992 году. Но эта статья не про детский фильм, а про мальчика-актёра, сыгравшего в нём, который пошёл по наклонной, став взрослым.
Шону Уайссу, который сыграл Грега Голдберга в «Могучих утятах», сейчас 42 года, и он уже давно не снимается в фильмах. Ранее в этом году он был арестован по обвинению в проникновении в гараж неизвестного мужчины, находясь под действием метамфетамина.
Если ваше детство прошло в 90-е, то вы наверняка видели фильм «Могучие утята», про детскую хоккейную команду
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Шон Уайсс сыграл там одну из главных ролей — он был вратарём Грегом Голдбергом, который, как и все остальные ребята в команде, не умел играть в хоккей, но очень любил это дело
Фильм так понравился зрителям, что режиссёр решил выпустить ещё две части картины и Шон не остался в стороне — он продолжил играть Голдберга в новых фильмах о «Могучих утятах»
За всю свою актёрскую карьеру Уайсс снялся в 37 фильмах и сериалах, но пик его карьеры пришёлся на 90-е годы
Актёр снимался в таких известных фильмах и сериалах как «Хулиганы и ботаны», «Сабрина — маленькая ведьма», «Чарльз в ответе», «Могучие утята», «Расследование Джордан» и «Факультет»
В 2011 году Шон выглядел здоровым и, казалось бы, что у актёра всё хорошо, хотя, это и не совсем так
С 1997 по 2001 год Уайсс не получал главных ролей, а снимался лишь в эпизодах, что свидетельствовало о том, что его актёрская карьера не складывается.
В 2015 году актёр всё ещё выглядел неплохо, но его карьера так и не начала налаживаться и он жил воспоминаниями о былой славе
В 2017-м году Уайсс попал во всевозможные заголовки газет и интернет-изданий, но не потому что получил новую главную роль, а потому что загремел в тюрьму
Бывшая звезда «Могучих утят», был приговорён к 150 дням тюремного заключения за кражу 151 доллара из магазина электроники. Но из назначенного срока Шон отсидел лишь 12 суток — в то время тюрьмы были переполнены и его отпустили.
Всего 5 дней спустя после выхода на свободу, Уайсс снова попал за решётку — на этот раз его обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 90 дням заключения, которые он отбыл полностью.
Но тюрьма не помогла актёру исправиться и в августе 2018-го года Шон снова был арестован за пребывание в состоянии наркотического опьянения. В полицейском участке был сделан магшот преступника и многие фанаты, которые до сих пор любили и с ностальгией вспоминали фильм про хоккейную команду, не узнали в осунувшемся и постаревшем мужчине кумира своего детства. На момент задержания Шону Уайссу было всего 39 лет.
Всего 5 дней спустя после выхода на свободу, Уайсс снова попал за решётку — на этот раз его обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 90 дням заключения, которые он отбыл полностью.
Но тюрьма не помогла актёру исправиться и в августе 2018-го года Шон снова был арестован за пребывание в состоянии наркотического опьянения. В полицейском участке был сделан магшот преступника и многие фанаты, которые до сих пор любили и с ностальгией вспоминали фильм про хоккейную команду, не узнали в осунувшемся и постаревшем мужчине кумира своего детства. На момент задержания Шону Уайссу было всего 39 лет.
И вот, когда все думали, что хуже уже не будет, в 2020-м году Шон, кажется, окончательно пробил дно
В январе 2020 года Шон Уайсс снова попал за решётку — на этот раз за то, что он проник в гараж неизвестного мужчины, находясь под действием метамфетамина, разбил окно в стоявшем там автомобиле и залез внутрь.
Полицейские снова сфотографировали бывшего актёра и все опять пришли в ужас — он стал выглядеть ещё хуже.
Полицейские снова сфотографировали бывшего актёра и все опять пришли в ужас — он стал выглядеть ещё хуже.
С тех пор, актёр Дрю Галлахер, друг Уайсса, помогает бывшему актеру встать на ноги. И они, безусловно, добиваются прогресса — Шон трезв уже более 230 дней!
Шон определенно виноват во множестве глупых поступков, которые он совершил. Но если бы вы провели с ним какое-то время, у вас было бы гораздо более сострадательное понимание того, в каком состоянии он находился.
Галлахер сказал, что его приятелю требуется медицинская и психиатрическая помощь. «Он болен, он психически болен и все от него отказываются»
Галлахер открыл сбор на платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на помощь Уайссу после его ареста. С момента запуска в январе кампания собрала более 16 000 долларов.
С марта этого года Шон находился в реабилитационном центре, но был переведён в другое учреждение после того, как началась пандемия.
С марта этого года Шон находился в реабилитационном центре, но был переведён в другое учреждение после того, как началась пандемия.
Одной из основных вещей, в которых также нуждался Уайсс, было стоматологическое лечение, поскольку из-за употребления метамфетамина у него разрушились зубы. Узнав о ситуации Шона, доктор Гейб Розенталь из Лос-Анджелеса предложил свои услуги бесплатно.
«Он хороший парень. Он снова набирает вес. Он стал намного увереннее в своих силах и он готов бороться. Он чувствует себя лучше. При каждой нашей встрече я замечаю, что Шон набрал ещё несколько килограммов», — сказал доктор.
В июле этого года Уайсс сел в кресло доктора Гейба, чтобы исправить сломанные зубы и удалить те, которые уже нельзя спасти, а также, чтобы вылечить инфекции ротовой полости.
Затем ему поставили имплантаты и виниры, которые так полюбились знаменитостям.На данный момент он перенес 4 операции на ротовой полости, но это еще не все.
Затем ему поставили имплантаты и виниры, которые так полюбились знаменитостям.На данный момент он перенес 4 операции на ротовой полости, но это еще не все.
«Его лицо стало другим», — добавил доктор Гейб. «Теперь он постоянно улыбается»
Доктор Гейб надеется завершить свою работу с Уайссом в начале 2021 года. Весь процесс от начала до конца стоил бы около 80 000 долларов, но поскольку Розенталь пожертвовал свои стоматологические услуги, деньги от GoFundMe, пойдут на другие цели.
«Шону разрешено использовать средства от GoFundMe для оплаты жилья, а также на покупку продуктов», — написал Галлахер. «У него даже есть недорогой ноутбук, поэтому он может выходить в Интернет»
«Шону разрешено использовать средства от GoFundMe для оплаты жилья, а также на покупку продуктов», — написал Галлахер. «У него даже есть недорогой ноутбук, поэтому он может выходить в Интернет»
Мы надеемся, что звезда «Могучих утят», продолжит вести трезвый образ жизни, и кто знает, возможно мы ещё увидим его в кино.
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