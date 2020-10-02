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Звезда фильма «Могучие утята» стал наркоманом

Звезда фильма «Могучие утята» стал наркоманом (16 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   жизнь   знаменитости   люди   наркоманом   наркотики   фото   шоу бизнес   
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Если вы были ребёнком, выросшим в 90-е, то вы наверняка видели фильм «Могучие утята», который вышел на экраны в 1992 году. Но эта статья не про детский фильм, а про мальчика-актёра, сыгравшего в нём, который пошёл по наклонной, став взрослым.
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Метки: актер   жизнь   знаменитости   люди   наркоманом   наркотики   фото   шоу бизнес   
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pynh Час назад
Там всем торчкам зубы бесплатно делают?
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