Звезда фильма «Могучие утята» стал наркоманом

Бывшая звезда «Могучих утят», был приговорён к 150 дням тюремного заключения за кражу 151 доллара из магазина электроники. Но из назначенного срока Шон отсидел лишь 12 суток — в то время тюрьмы были переполнены и его отпустили.



Всего 5 дней спустя после выхода на свободу, Уайсс снова попал за решётку — на этот раз его обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 90 дням заключения, которые он отбыл полностью.



Но тюрьма не помогла актёру исправиться и в августе 2018-го года Шон снова был арестован за пребывание в состоянии наркотического опьянения. В полицейском участке был сделан магшот преступника и многие фанаты, которые до сих пор любили и с ностальгией вспоминали фильм про хоккейную команду, не узнали в осунувшемся и постаревшем мужчине кумира своего детства. На момент задержания Шону Уайссу было всего 39 лет.