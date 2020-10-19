Фотозона своими руками: идеи организации современных фотозон и их оформление

Зона для фото, оформленная цветами – это универсальный вариант, который подойдет для любого праздника, будь то свадьба, день рождения или другое важное мероприятие.





Цветы для фотозоны легко сделать своими руками, например, из бумаги. Идея оформления места для съемки бумажными цветами достаточно бюджетная и легкая в исполнении. Главное здесь — это гармоничное сочетание цветов и оттенков, как между собой, так и с тематикой мероприятия.