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Как почистить серебро: эффективные способы чистки в домашних условиях

Как почистить серебро: эффективные способы чистки в домашних условиях (7 фото)

Автор:
29 сентября 2020 10:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Как почистить серебро   идея   креатив   серебро   совет   фото   хитрости   чистка   
294
7
Любимые украшения хочется носить 24 часа в сутки и не снимать, но серебряные изделия со временем начинают темнеть. Это может происходить под воздействием мыла, средств для ухода за кожей или банально повышенной влажности. Чистка серебряных украшений в домашних условиях спасет любимые кольца и браслеты и вернет им первозданный вид.

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Метки: Как почистить серебро   идея   креатив   серебро   совет   фото   хитрости   чистка   
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5  комментариев
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1k
Медвежопок 47 минут назад
100-200 рублей мастеру в ювелирке - 5 минут в ультразвуковой ванночке и баста)) Особенно цепочки причудливого плетения, которые по нутру не промоешь. Мне повезло на работе УЗВ есть, вся бухгалтерия периодически мне злато-серебро сдает, правда, потом обратно забирает, а жаль)) но чистым.
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4k
Олег 3 минуты назад
Недорого и эффективно.
Недорого и эффективно.
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2k
vussia urrus 55 минут назад
Чайная ложка нашатыря. Немного хозяйственного мыла (тру на средней тёрке) буквально уголок мыла и на кончике чайной ложки любого стирального порошка (павы нужны) пару чайных ложек горячей воды . Всё смешиваем до растворения. Обмазываем изделие. Ждём минут 20-30. После старой зубной щёткой чистим. Смываем горячей водой. До полного высыхания лучше голыми руками не трогать. Серебро любимый металл только с ним и работаю
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717
Дмитрий Шахов 56 минут назад
Самое простое средство, берём лимонную кислоту ( пакетик) смело высыпаем его в 100-150 гр. воды, ставим на конфорку, доводим до кипения, убавляем температуру и кидаем туда любимые цацки. Нужно помнить, что изумруды, рубины, сапфиры не любят нагрева, особенно восстановленные. Стекляшки (фианиты) выдержат эту процедуру, главное цацку со стекляшками резко не охлаждать! Изделия с потинением также модно чистить, но потинение может уйти полностью или потускнеть. Восстановить потинение очень просто, берём поташ для проявления плёнки, своим его на чайную ложку, капаем немного воду, перемешиваем до однородной массы, (будет вонять сероводородом, лучше делать не в помещении или под хорошей вытяжкой) наносим на изделие оно темнеет, далее на войлоки с небольшим количеством пасты Гойя полируем, чернь останется в рельефах изделия.
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714
Афраний 2 часа назад
Пользуюсь способом чистки, сода и фольга.Помогает.
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