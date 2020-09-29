Как почистить серебро: эффективные способы чистки в домашних условиях

Любимые украшения хочется носить 24 часа в сутки и не снимать, но серебряные изделия со временем начинают темнеть. Это может происходить под воздействием мыла, средств для ухода за кожей или банально повышенной влажности. Чистка серебряных украшений в домашних условиях спасет любимые кольца и браслеты и вернет им первозданный вид.
Процедура не займет много времени, а количество вариантов обширно. Жидкость для чистки серебра можно купить в магазине, или же приготовить из подручных средств. Какие-то из них уже находятся у вас дома, за другими придется бежать в магазин. Профессиональные чистящие средства стоят денег, но при этом, гарантируют практически 100%-ный результат. После этого нужно только ухаживать за украшениями, не допуская повторения истории.
Чтобы убрать черноту с серебра 925 пробы, необязательно идти в ювелирный салон, можно воспользоваться содой, нашатырным спиртом, перекисью, уксусом и подобными средствами. Поможет почистить серебряную цепочку, браслет, кольцо или крестик лимонная кислота, зубная паста и даже кока-кола!
Чтобы убрать черноту с серебра 925 пробы, необязательно идти в ювелирный салон, можно воспользоваться содой, нашатырным спиртом, перекисью, уксусом и подобными средствами. Поможет почистить серебряную цепочку, браслет, кольцо или крестик лимонная кислота, зубная паста и даже кока-кола!
Чистка фольгой и содой
Очистить серебро с помощью соды и фольги можно за несколько минут. Этот рецепт считается одним из самых быстрых и действенных. Первым делом нужно вскипятить воду, добавить в нее соду (50 гр/1 л воды). После закипания следует залить раствором потемневшее украшение. Из-за химической реакции сульфида серебра с содой и алюминием чернота пропадет через пару минут. После этого украшение останется только вытереть насухо. Это наиболее эффективное средство для чистки серебра. Важно помнить, что использовать сухую соду ни в коем случае нельзя, она только испортит металл.
Нашатырный спирт
Еще один способ вернуть украшениям былой лоск — отмыть серебро раствором аммиака с водой. Нашатырь считается отличным растворителем, поможет лучше очистить серебро от налета или грязи, не повредив само изделие.
В небольшую емкость нужно налить воды, добавить туда нашатырный спирт в пропорции 1 к 10, положить украшения и оставить их на 30 минут. Если после получаса не удалось вернуть блеск серебру, нужно подержать его подольше в растворе. После процедуры остается только вытереть кольца, цепочки или браслет насухо. Почистить серебро нашатырем в домашних условиях — это очень просто и быстро.
В небольшую емкость нужно налить воды, добавить туда нашатырный спирт в пропорции 1 к 10, положить украшения и оставить их на 30 минут. Если после получаса не удалось вернуть блеск серебру, нужно подержать его подольше в растворе. После процедуры остается только вытереть кольца, цепочки или браслет насухо. Почистить серебро нашатырем в домашних условиях — это очень просто и быстро.
Перекись водорода
Перекись водорода чистит серебро тоже хорошо, но ее использование может привести к неожиданному результату. Дело в том, что вещество может как окислять, так и восстанавливать соединения. В одном случае при использовании перекиси вы получите посветлевшее изделие, в другом — украшение с налетом или пятнами. Все зависит от количества примесей в составе серебряного изделия. Очистить серебро от черноты можно перекисью с добавлением нашатырного спирта, но и в этом случае нужно действовать с особой осторожностью. Лучше всего будет проверить средство на небольшом участке изделия, если оно посветлело — процедуру можно продолжить.
Уксус
Если замочить потемневшие серебряные изделия в уксусе — хорошего результата вы вряд ли добьетесь. Предварительно 6%-й уксус следует разогреть, только вряд ли вам понравится запах. Если вы все же решились отмыть старое серебро, которое почернело, пожелтело или окислилось этим народным методом, доведите жидкость до температуры 50 градусов. Отбелить столовое серебро можно за 15-20 минут. После процедуры все предметы нужно тщательно ополоснуть и протереть сухой тканью.
Лимонная кислота
Эффективно почистить серебро поможет лимонная кислота. Ее разводят с водой в соотношении 100г/0,5л воды. В этом растворе нужно прокипятить украшения в течение получаса, а затем хорошенько промыть их водой.
Зубная паста
Кто-то умудряется почистить серебро зубным порошком. Это не самый плохой способ, но очень затратный по времени. Осветлять украшения придется вручную, вооружившись щеткой. Зубная паста для чистки серебра подойдет, если под рукой нет более эффективных средств. Преимущество этого способа заключается в том, что он позволяет очень быстро удалить грязь и налет с небольших изделий.
Кока-кола
Почистить серебро кока-колой — один из самых экзотических и радикальных методов. Напиток считается хорошим растворителем и абсорбентом. Колу нужно закипятить и проварить в ней загрязненные изделия в течение 5-7 минут. Можно просто кинуть украшения в стакан с холодной колой и оставить на несколько часов, такой способ тоже должен сработать. После этого серебро нужно промыть водой и протереть.
Паста ГОИ
Можно чистить серебро пастой ГОИ, но следует помнить, что это очень хлопотный и опасный метод. Это специальное средство для полировки серебряных украшений, приобрести его можно в специализированных магазинах. Паста ГОИ наносится на кусочек ткани, смоченный бензином (это делается, чтобы не поцарапать поверхность изделия). Серебро обрабатывается очень осторожно и терпеливо. Времени занимает много, но и результат стоит затраченных усилий.
Как почистить серебро с камнями
Почистить серебряные кольца с камнями можно в ювелирном салоне или дома. Ориентироваться следует на плотность камней. Аквамарин, изумруд и сапфир можно чистить стиральным порошком, хозяйственное мыло поможет удалить жир и грязь с малахита, лунного камня, опала и бирюзы. В горячую воду нельзя опускать серебряные серьги с камнями рубин или гранат. Важно очень внимательно и аккуратно чистить украшения со вставками: не повредить саму вставку и не расшатать крепления. Изделия с янтарем, кораллом или жемчугом следует промывать чуть теплой водой с мылом. Агрессивные чистящие средства могут разрушить структуру камня.
Как чистить родированное серебро
Родий — это благородный металл платиновой группы, которым в некоторых случаях покрывают серебряные украшения, тем самым придавая им блеск и долговечность. Почистить родированное серебро в домашних условиях можно специальными жидкостями для чистки ювелирных украшений, салфетками или бархатной тряпкой, промоченой в теплой воде. Помогает удалить загрязнения с родированного серебра ванночки с мыльным раствором, украшение окунается в воду на несколько минут. Кто-то предпочитает протирать такие изделия ватными палочками, смоченными в глицерине. Если все вышеперечисленные методы не помогают, украшение лучше отнести в ювелирную мастерскую. Специалисты восстановят родированное покрытие гальваническим методом.
Чистка черненого серебра в домашних условиях
Черненое серебро редко встретишь в ювелирных магазинах, но его полно на барахолках и в бабушкиных сундуках. Налет старины придаст изделию благородства, а вот налет грязи и пыли — не особо. Почистить черное серебро можно содой с солью и чистящим средством, обычным школьным ластиком или нашатырным спиртом с крошеным мелом. Нет гарантии, что изделие вернет свой первозданный блеск, но будет выглядеть намного свежее и чище.
Как почистить позолоченное серебро
Чистить позолоченное серебро в домашних условиях можно теми же средствами, что и обычное. Чаще всего для этих целей используют мыльный раствор, перекись водорода, соду, нашатырь, зубную пасту и даже сахар.
Советы ювелира для чистки серебра
Правильно почистить потемневшее серебро в домашних условиях можно без труда, если украшения не инкрустированы камнями или другими вставками. Неправильно подобранное чистящее средство может разрушить структуру камня и повредить крепления. Натереть серебро, чтобы блестело как новое можно бархатной тканью или специальными салфетками, обычно они продаются в ювелирных мастерских. Там же мастер поможет восстановить внешний вид ювелирных изделий из серебра, если это невозможно сделать самостоятельно. При помощи специального оборудования и чистых средств это займет не более часа. Отполировать изделия из серебра не сложно, но это будет бессмысленно, если не ухаживать за украшениями в дальнейшем.
Как ухаживать за серебром
Серебро любят за его благородство по доступной цене. Изделия из этого металла могут служить своему владельцу долгие годы, но уход за серебряными украшениями требует внимательности и терпения. Серебро чаще прочих подвергается деформациям из-за своей мягкости, оно покрывается царапинами, может гнуться и чернеть. Чтобы серебро не темнело, его следует регулярно чистить. Сделать это можно своими силами и подручными средствами, которые присутствуют в хозяйстве у каждого человека, или же отнести к мастеру. Последний вариант стоит денег, но вы получите украшение назад в целости и сохранности, как новое.
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