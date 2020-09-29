Как почистить серебро: эффективные способы чистки в домашних условиях

Перекись водорода чистит серебро тоже хорошо, но ее использование может привести к неожиданному результату. Дело в том, что вещество может как окислять, так и восстанавливать соединения. В одном случае при использовании перекиси вы получите посветлевшее изделие, в другом — украшение с налетом или пятнами. Все зависит от количества примесей в составе серебряного изделия. Очистить серебро от черноты можно перекисью с добавлением нашатырного спирта, но и в этом случае нужно действовать с особой осторожностью. Лучше всего будет проверить средство на небольшом участке изделия, если оно посветлело — процедуру можно продолжить.