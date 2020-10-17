Как починить молнию на джинсах

Проще предотвратить поломку, чем искать потом нестандартные решения проблемы. Правильная эксплуатация и профилактический уход за застежкой способны существенно увеличить срок ее службы.



Соблюдайте следующие рекомендации:



Избегайте попадания в механизм замка песка, пыли и других мелкодисперсных частиц, так как они застревают между зубчиками и препятствуют нормальному передвижению бегунка. Если песчинки уже попали в щели застежки, то убрать их можно кисточкой или зубной щеткой.

Защищайте пластиковые элементы замка от оплавления утюгом. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы зубчики искривились и перестали плотно примыкать друг к другу.

Перед стиркой все зипперы на одежде необходимо застегивать и выворачивать вещи наизнанку. Это предотвратит порчу застежки и не позволит собачке зацепиться за внутренние части барабана стиральной машины.



Испорченный замок на брюках — не повод выбрасывать любимую вещь. В большинстве случаев поломку можно устранить подручными средствами или временно сохранить функциональность молнии.