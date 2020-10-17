Как починить молнию на джинсах

Большинство моделей джинсов имеют застежку в виде молнии (зиппер). Несмотря на кажущуюся прочность, такой тип замка часто ломается. При этом застегивающий механизм из пластика считается менее надежным, чем его металлический аналог, хотя оба варианта достаточно уязвимы. Однако прежде чем выбрасывать джинсы с поломанной молнией, можно постараться починить ее собственными силами.
Как отремонтировать молнию на джинсах своими руками
Наиболее очевидным выходом из ситуации, когда сломалась ширинка на джинсах, является замена застегивающего механизма на новый. Но поломка может произойти внезапно. Когда заменить замок нет возможности или времени, на помощь придут рекомендации по самостоятельной починке.
Если в молнии застряла ткань или нитки
Зажевывание подклада или нитей является наиболее распространенной причиной выхода из строя застегивающего механизма. Такая неприятность может случиться, если замок на джинсах застегивался в спешке или рывками. Освободить застрявший материал можно, плавно потягивая бегунок то в одну, то в другую сторону. Для устранения неисправности важно проявить терпение и избегать резких движений.
Чаще всего, «жертвой» собачки становится подкладка. Застегивая многослойные вещи, следует быть особенно аккуратными и при движении бегунка вверх по звеньям змейки пальцами поправлять ткань.
Чаще всего, «жертвой» собачки становится подкладка. Застегивая многослойные вещи, следует быть особенно аккуратными и при движении бегунка вверх по звеньям змейки пальцами поправлять ткань.
Бегунок на молнии не двигается
Когда бегунок на застежке-молнии невозможно сдвинуть ни в одном направлении, то сперва следует снять его со змейки и проверить на наличие внутри инородных предметов. Извлечь посторонние мелочи можно с помощью иголки. Если внутри не было обнаружено ничего необычного, то неисправность возникла из-за отсутствия смазки. Решить проблему поможет свечной воск или парафин.
Замок расходится
Однозначной замене подлежит застежка на джинсах, которая внезапно разошлась. Если такой возможности нет, то можно поступить следующим образом:
В язычок каретки следует просунуть резинку для денег и цеплять ее за пуговицу после застегивания.
Молния на джинсах может быть временно зафиксирована с помощью степлера или канцелярской скрепки.
Когда под рукой находятся плоскогубцы или другой подобный инструмент, нужно зажать края бегунка с обеих сторон. Слабость каретки чаще всего является причиной, по которой зиппер постоянно расстегивается.
В язычок каретки следует просунуть резинку для денег и цеплять ее за пуговицу после застегивания.
Молния на джинсах может быть временно зафиксирована с помощью степлера или канцелярской скрепки.
Когда под рукой находятся плоскогубцы или другой подобный инструмент, нужно зажать края бегунка с обеих сторон. Слабость каретки чаще всего является причиной, по которой зиппер постоянно расстегивается.
Молния разъехалась посередине
Если на одежде прямо посередине беспричинно расстегивается молния, не имеющая очевидных неисправностей, то предотвратить неловкую ситуацию поможет один из популярных в народе методов. В качестве временной спасительной меры можно попробовать соединить разъезжающиеся зубцы руками при застегивании. Действовать в данном случае нужно аккуратно, медленно передвигая пальцы вдоль змейки.
Оторвался бегунок
Починить молнию, если слетел бегунок, можно с помощью плоскогубцев. Ими следует сперва разогнуть крылья бегунка, а затем, установив его на место, поджать. Важно не прилагать излишних усилий, чтобы не сломать деталь. В экстренных ситуациях вместо плоскогубцев можно использовать собственные зубы.
Бегунок на молнии сломался
Починить ширинку со сломанным бегунком можно путем замены последнего на исправный из ненужной застежки. Если под рукой не оказалось запасного элемента, то следует проявить креативность и использовать скрепку, проволоку из мягкого металла и т.п.
Для того, чтобы подобрать подходящую по размеру «собачку», следует обратить внимание на тыльную сторону бегунка. На нижней стороне должен быть выбит номер, соответствующий размеру изделия. Останется только найти исправный элемент с аналогичным номером и заменить им сломанный.
Для того, чтобы подобрать подходящую по размеру «собачку», следует обратить внимание на тыльную сторону бегунка. На нижней стороне должен быть выбит номер, соответствующий размеру изделия. Останется только найти исправный элемент с аналогичным номером и заменить им сломанный.
Бегунок сорвался и болтается на одной стороне замка
Вернуть сорванный бегунок на место без минимального набора инструментов не получится. Для починки понадобятся ножницы, нитки и швейная игла. Ткань между зубчиками в самом низу застежки-молнии нужно разрезать таким образом, чтобы бегунок можно было вытащить и закрепить правильно. Чтобы предотвратить его повторное вылетание, с помощью иголки и ниток нужно вшить молнию в джинсы.
Замок на джинсах постоянно расстегивается
Если на брюках постоянно расходится молния, например, во время наклонов или приседаний, избежать неудобства позволит простая конструкция из подручных средств. Небольшое металлическое кольцо или скрученный кусок мягкой проволоки нужно прицепить к собачке и накинуть на пуговицу в застегнутом положении. Подобное решение проблемы является временным, но на некоторое время защитит от неловких ситуаций.
Часто причиной внезапного открытия замка является излишнее натяжение ткани в месте крепления молнии, когда джинсы маленького размера или слишком узкие.
Часто причиной внезапного открытия замка является излишнее натяжение ткани в месте крепления молнии, когда джинсы маленького размера или слишком узкие.
Из молнии выпали зубцы, как отремонтировать
Выпавшие зубчики в змейке можно заменить на другие аналогичного размера и формы. Подобрать подходящие следует в магазине, торгующем швейными принадлежностями, или же среди ненужных вещей с аналогичной застежкой. Крепить новые зубцы удобно с помощью пинцета, предварительно поджимая их на медной фольге. Установленные на место поврежденных зубчики закрепляют стежками ниток в тон ткани. Для фиксации пластиковых звеньев подойдет леска или нейлоновая нить.
Зубчики на молнии повреждены
Когда не получается расстегнуть молнию из-за поврежденных зубчиков, единственным спасением является замена замка. Для кратковременного использования можно наложить несколько стежков на место чуть выше поломки. После этого каретка будет опускаться только до закрепки, но при этом сохранит свою функцию.
Заменить не поддающуюся ремонту застежку-молнию можно следующим образом:
Распороть нижнюю часть застежки с помощью специального швейного инструмента или маникюрных ножниц.
Раздвинуть боковые заклепки и освободить края замка от ограничителя.
Освободить боковые части от строчек и снять всю молнию.
Пристрочить с помощью швейной машинки новую конструкцию на место старой, используя нитки в тон.
Сохранить функциональность новому замку помогут рекомендации по профилактическому уходу за ним.
Заменить не поддающуюся ремонту застежку-молнию можно следующим образом:
Распороть нижнюю часть застежки с помощью специального швейного инструмента или маникюрных ножниц.
Раздвинуть боковые заклепки и освободить края замка от ограничителя.
Освободить боковые части от строчек и снять всю молнию.
Пристрочить с помощью швейной машинки новую конструкцию на место старой, используя нитки в тон.
Сохранить функциональность новому замку помогут рекомендации по профилактическому уходу за ним.
Как ухаживать за молнией: советы по профилактике
Проще предотвратить поломку, чем искать потом нестандартные решения проблемы. Правильная эксплуатация и профилактический уход за застежкой способны существенно увеличить срок ее службы.
Соблюдайте следующие рекомендации:
Избегайте попадания в механизм замка песка, пыли и других мелкодисперсных частиц, так как они застревают между зубчиками и препятствуют нормальному передвижению бегунка. Если песчинки уже попали в щели застежки, то убрать их можно кисточкой или зубной щеткой.
Защищайте пластиковые элементы замка от оплавления утюгом. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы зубчики искривились и перестали плотно примыкать друг к другу.
Перед стиркой все зипперы на одежде необходимо застегивать и выворачивать вещи наизнанку. Это предотвратит порчу застежки и не позволит собачке зацепиться за внутренние части барабана стиральной машины.
Испорченный замок на брюках — не повод выбрасывать любимую вещь. В большинстве случаев поломку можно устранить подручными средствами или временно сохранить функциональность молнии.
Соблюдайте следующие рекомендации:
Избегайте попадания в механизм замка песка, пыли и других мелкодисперсных частиц, так как они застревают между зубчиками и препятствуют нормальному передвижению бегунка. Если песчинки уже попали в щели застежки, то убрать их можно кисточкой или зубной щеткой.
Защищайте пластиковые элементы замка от оплавления утюгом. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы зубчики искривились и перестали плотно примыкать друг к другу.
Перед стиркой все зипперы на одежде необходимо застегивать и выворачивать вещи наизнанку. Это предотвратит порчу застежки и не позволит собачке зацепиться за внутренние части барабана стиральной машины.
Испорченный замок на брюках — не повод выбрасывать любимую вещь. В большинстве случаев поломку можно устранить подручными средствами или временно сохранить функциональность молнии.
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