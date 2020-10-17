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Как починить молнию на джинсах

Как починить молнию на джинсах (5 фото + 2 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   джинсы   идея   молния   починить джинсы   фото   
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Большинство моделей джинсов имеют застежку в виде молнии (зиппер). Несмотря на кажущуюся прочность, такой тип замка часто ломается. При этом застегивающий механизм из пластика считается менее надежным, чем его металлический аналог, хотя оба варианта достаточно уязвимы. Однако прежде чем выбрасывать джинсы с поломанной молнией, можно постараться починить ее собственными силами.

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Метки: видео   джинсы   идея   молния   починить джинсы   фото   
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880
hangukhangukovich Час назад
Как починить молнию на джинсах
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5k
Bjornsson 2 часа назад
если молния расходится сразу же за бегунком, то при застегивании надо немного изогнуть бегунок вправо или влево.
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