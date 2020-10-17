Единственный случай лишения звания Героя России

Это уникальный случай в истории России, когда человек теряет столь высокое и почетное звание.

За какие проступки сержант Борисов лишился звания?

Евгений Борисов будучи совсем молодым человеком участвовал во Второй Чеченской войне. И в 20 лет (в 2000 году) ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, причем заслуженно.



Действуя в составе войсковой маневренной группы, младший сержант Борисов обезвредил восемь взрывных устройств, установленных боевиками на маршрутах следования техники подразделения.



В октябре 1999 года в составе бронегруппы выполнял задачу по подавлению огневых позиций боевиков.

Находясь на танке, ворвался на окраину населённого пункта.

Экипаж танка и сапёры своими действиями отвлекали огонь боевиков на себя, и тем самым дали возможность основным силам группы выполнить боевую задачу.

После того, как танк был подбит выстрелом из гранатомета, Борисов занял позицию и своим огнём дал возможность экипажу танка устранить повреждения.

Во время боя получил тяжёлое ранение.

Выходя из окружения два раза вступал в бой с засадами чеченских боевиков. В течение четырёх суток, теряя сознание от холода и потери крови, с обмороженными ногами, сумел пробиться к расположению российских федеральных войск.