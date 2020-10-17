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Единственный случай лишения звания Героя России

Единственный случай лишения звания Героя России (3 фото)

Автор:
17 октября 2020 14:00
Метки: криминал   подвиг   справедливость   
2019
3
В 2016 году сержанта в запасе Евгения Борисова лишили звания Героя России — через 16 лет после его присвоения.

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Метки: криминал   подвиг   справедливость   
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
"Я не совсем понимаю - каким образом совершённое сегодня может отменить подвиг, совершённый вчера?"

Честь, имевшуюся смолоду, надо сохранять всю жизнь. Если она есть. Если перешла в гниль - стереть о ней память. Это все равно, что ходить такому герою со Звездой на груди, только в обосраном мундире.
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11k
Toxictofa 20 минут назад
ИМХО медаль - это медаль, а судимость - это судимость и срок. И одно с другим пересекаться не должно!
Если уж снимаете, то снимайте со всех "утративших доверие".
А то БЛТЬ как кадырову, который по уши в крови наших солдат, и роттенбергу, который баксами уже срать начал, так медали пожизненно и в жопу расцеловать.
А тут связался с криминалом, доподлинно не ясно как все было, да нам и не расскажут, и все... лишили.
А если бы он пару напавших на него синих быдла убил, тоже бы отобрали???
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2k
Tano Полчаса назад
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя
России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве
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2k
Alexander Parshuto Полчаса назад
После войны всех кто получал уголовное наказание лишали всех боевых наград, всех без исключения.
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78k
Taras Kozalupko 41 минуту назад
Нельзя лишить звания Героя.
Он был им и останется.
Так, льготы только отобрали и все.
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152
Slava Gvaberidze Час назад
Ну, тут как посмотреть. Я тоже считаю, что невозможно отобрать прошлое. Но, если могут убрать судимость , которая когда-то была, то наверное также можно лишить и наград. Чисто юридически
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8k
K7OO Час назад
Старый шотландец жалуется близкому другу:
- Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся
деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня "Джон Строитель Мостов"!
- Я, Джон МакМорран, когда на нашу деревню напали ночью подлые
англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, получив при
этом только две царапины. Но никто, никто не называет меня "Джон Храбрый
Воин"!
- Я, Джон МакМорран, искусный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже
наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто, никто не
называет меня "Джон Кователь Мечей".
- Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу...
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11k
Роберт Шекли 2 часа назад
Многие забывают, что звание Герой России несет в себе и кое-какие плюшки юридического и экономического характера. Награда обязательно учитывается при рассмотрении дела и вынесении приговора
Вот чтобы награда не влияла на приговор, человека необходимо ее лишить. Смотреть на все это надо с юридической точки зрения, а не психологической. Вот как-то так
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3k
livaneth 2 часа назад
Герой России - звание сомнительное
Герой России - звание сомнительное
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353
Вальдемар livaneth 3 минуты назад
Это ты сомнителен, а Кадыров вполне нормально ответил на этот вопрос. Гугл в помощь в поисках интервью
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−61
Андрей Аксаментов 2 часа назад
Никому конечно же нет дела до того что в Чечне воевали подростки...
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2k
Варяг 2 часа назад
Моралисты херовы...
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Дурак просто. Он освобожден от большинства налогов, мог бы бабки поднимать и без криминала.
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530
Gayrat 2 часа назад
Есть награды исторического характера и обратного хода не имеют, такие, как за участие в исторических сражениях, за мужество и героизм. А есть награды статусные, такие как Герой государства. Статусные срока действия не имеют, они означают, что человек, удостоенный такого звания, достоин быть примером для поколений. Любой, кто удостоился подобной чести, не имеет права на низкие поступки. Взяточник или коррупционер может быть выдающимся человеком в прошлом, но не может быть действующим героем государства. Так что правильно лишили его.
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530
Gayrat 2 часа назад
Одно «но» - смущает «создание подпольных казино», это те, которые «не поделились»? И дача взятки - это когда тебя вынудили «поделиться»? А был ли криминал, или это наша обычная жизнь?
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9k
кира 3 часа назад
Честь или есть или ее нет. Звание героя России несовместимо с деятельностью, которая попадает под статьи уголовного кодекса. Его подвиг никто не отменял, но, совершив этот подвиг, он сам принял решение, какой дорогой идти. Он выбрал путь криминала. Это его выбор. Подвиг останется в памяти людей, но это вовсе не означает, что герою все дозволено. Если ты Герой, носи это звание с честью.
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530
Gayrat 2 часа назад
Согласен. Выбрав путь криминала, он не перестал быть героем и ветераном чеченской войны, но он перестал быть героем страны.
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16k
ПаганецЪ кира Час назад
Так-то оно так, но выше тут фотка одного "гэроя расыи и акадЭмика по совместительству". Интересно, у него с честью как? И у его папаши, который тоже "гэрой расыи", и даже улица в Масквабаде его именем названа.
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530
Gayrat 55 минут назад
Это другая тема. Не менее важная, но другая.
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6k
Izrin Maria 3 часа назад
Если воспринимать орден как "награду" за сделанное, то не могли лишить.
Если быть кавалером ордена - "членство в круге избранных", как было в стрину, то могут И ДОЛЖНЫ.
Поэтому обычно исключают из сообщества: забирают орденский знак/ленту/цепь... Но должны оставить материальные привилегии.
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43k
noName 3 часа назад
Насколько знаю,казино было подвалом с "аппаратами".В 14 году в Чебоксарах много было непонятных заведений за железными дверями,без вывесок,в которые пускали "по звонку".Свою награду он однозначно заслужил потом и кровью!
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7k
Фантом 3 часа назад
Справедливо
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2k
kappaneed 3 часа назад
Надо садить и лишать регалий тех, кто оставляет героев без поддержки и средств к существованию
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530
Gayrat 48 минут назад
Героев ли?...
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2k
Tuskub 3 часа назад
"А вы как считаете?"
А так же, как и суд:
"6,5 лет лишения свободы, 10 млн рублей штрафа и лишен звания Героя России за деятельность, которая дискредитирует это высокое звание"
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14k
Weddaan 3 часа назад
Он же в бизнес пошёл, как и рекомендует медвед по сей день
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