Единственный случай лишения звания Героя России

В 2016 году сержанта в запасе Евгения Борисова лишили звания Героя России — через 16 лет после его присвоения.
Это уникальный случай в истории России, когда человек теряет столь высокое и почетное звание.
За какие проступки сержант Борисов лишился звания?
Евгений Борисов будучи совсем молодым человеком участвовал во Второй Чеченской войне. И в 20 лет (в 2000 году) ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, причем заслуженно.
Действуя в составе войсковой маневренной группы, младший сержант Борисов обезвредил восемь взрывных устройств, установленных боевиками на маршрутах следования техники подразделения.
В октябре 1999 года в составе бронегруппы выполнял задачу по подавлению огневых позиций боевиков.
Находясь на танке, ворвался на окраину населённого пункта.
Экипаж танка и сапёры своими действиями отвлекали огонь боевиков на себя, и тем самым дали возможность основным силам группы выполнить боевую задачу.
После того, как танк был подбит выстрелом из гранатомета, Борисов занял позицию и своим огнём дал возможность экипажу танка устранить повреждения.
Во время боя получил тяжёлое ранение.
Выходя из окружения два раза вступал в бой с засадами чеченских боевиков. В течение четырёх суток, теряя сознание от холода и потери крови, с обмороженными ногами, сумел пробиться к расположению российских федеральных войск.
За какие проступки сержант Борисов лишился звания?
Евгений Борисов будучи совсем молодым человеком участвовал во Второй Чеченской войне. И в 20 лет (в 2000 году) ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, причем заслуженно.
Действуя в составе войсковой маневренной группы, младший сержант Борисов обезвредил восемь взрывных устройств, установленных боевиками на маршрутах следования техники подразделения.
В октябре 1999 года в составе бронегруппы выполнял задачу по подавлению огневых позиций боевиков.
Находясь на танке, ворвался на окраину населённого пункта.
Экипаж танка и сапёры своими действиями отвлекали огонь боевиков на себя, и тем самым дали возможность основным силам группы выполнить боевую задачу.
После того, как танк был подбит выстрелом из гранатомета, Борисов занял позицию и своим огнём дал возможность экипажу танка устранить повреждения.
Во время боя получил тяжёлое ранение.
Выходя из окружения два раза вступал в бой с засадами чеченских боевиков. В течение четырёх суток, теряя сознание от холода и потери крови, с обмороженными ногами, сумел пробиться к расположению российских федеральных войск.
Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2000 года
за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском военном регионе
Борисову Евгению было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».
за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском военном регионе
Борисову Евгению было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».
Но в 2014 году его вместе с братом в их родной Чувашии арестовали за создание подпольных казино, а также за дачу взятки.
По решению суда Евгений Борисов получил 6,5 лет лишения свободы, 10 млн рублей штрафа и лишился звания Героя России за деятельность, которая дискредитирует это высокое звание.
Верховный суд Чувашии оставил решение нижестоящего суда в силе.
Ходят слухи что в 2018-ом году,Конституционный суд все же еще раз изменил приговор, исключив из него дополнительное наказание в виде лишения Е. Г. Борисова государственной награды ..
И если это правда,то на мой взгляд справедливо!
Я не совсем понимаю - каким образом совершённое сегодня может отменить подвиг совершённый вчера?
А вы как считаете?
По решению суда Евгений Борисов получил 6,5 лет лишения свободы, 10 млн рублей штрафа и лишился звания Героя России за деятельность, которая дискредитирует это высокое звание.
Верховный суд Чувашии оставил решение нижестоящего суда в силе.
Ходят слухи что в 2018-ом году,Конституционный суд все же еще раз изменил приговор, исключив из него дополнительное наказание в виде лишения Е. Г. Борисова государственной награды ..
И если это правда,то на мой взгляд справедливо!
Я не совсем понимаю - каким образом совершённое сегодня может отменить подвиг совершённый вчера?
А вы как считаете?
Авторский пост
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Метки: криминал подвиг справедливость
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Честь, имевшуюся смолоду, надо сохранять всю жизнь. Если она есть. Если перешла в гниль - стереть о ней память. Это все равно, что ходить такому герою со Звездой на груди, только в обосраном мундире.
Если уж снимаете, то снимайте со всех "утративших доверие".
А то БЛТЬ как кадырову, который по уши в крови наших солдат, и роттенбергу, который баксами уже срать начал, так медали пожизненно и в жопу расцеловать.
А тут связался с криминалом, доподлинно не ясно как все было, да нам и не расскажут, и все... лишили.
А если бы он пару напавших на него синих быдла убил, тоже бы отобрали???
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя
России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве
Он был им и останется.
Так, льготы только отобрали и все.
- Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся
деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня "Джон Строитель Мостов"!
- Я, Джон МакМорран, когда на нашу деревню напали ночью подлые
англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, получив при
этом только две царапины. Но никто, никто не называет меня "Джон Храбрый
Воин"!
- Я, Джон МакМорран, искусный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже
наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто, никто не
называет меня "Джон Кователь Мечей".
- Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу...
Вот чтобы награда не влияла на приговор, человека необходимо ее лишить. Смотреть на все это надо с юридической точки зрения, а не психологической. Вот как-то так
Если быть кавалером ордена - "членство в круге избранных", как было в стрину, то могут И ДОЛЖНЫ.
Поэтому обычно исключают из сообщества: забирают орденский знак/ленту/цепь... Но должны оставить материальные привилегии.
А так же, как и суд:
"6,5 лет лишения свободы, 10 млн рублей штрафа и лишен звания Героя России за деятельность, которая дискредитирует это высокое звание"