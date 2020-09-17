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В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки

В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 16:01
Сообщество : Криминал
Метки: Lamoda   Курьер   видео   криминал   санкт-петербург   удар ножом   
2678
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И снова Питер, культурная столица. Проходившему мимо припаркованной машины показалось, что она стоит как-то не так и он решил намекнуть водителю, что тот неправ.

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Метки: Lamoda   Курьер   видео   криминал   санкт-петербург   удар ножом   
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39  комментариев
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16k
Lunatic Asylum 3 часа назад
Опять горная х*йня, поганят город только своим присутствием =(
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694
Педигри Час назад
За неправильную парковку - штраф. За поножовщину - тюрьма с последующей колонией. Но самое главное - это научить людей выяснять отношения словами, а не оружием.
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4k
sivanov1079 Час назад
Бородатая обезьяна. Могу даже национальность назвать
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4k
Максус 2 часа назад
не смотрел ещё,но уверен снова обезьяна..
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Меня там не было, что ответил курьер, я не слышал, но вряд ли то что он скажет побудит меня достать нож и нарисовать себе 5-7 лет тюрьмы. Проще позвонить по телефону на кузове и оставить жалобу.
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2k
Гур 2 часа назад
Культурная столица, ёпта
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
с ножом, как обычно, паря с погонялом "драное очко"
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380
zu4ara 2 часа назад
Сам дурак ,поехал бы по своим делам ,так неет надо же разрамсить ... Если ты на работе значит ты не имеешь права выходить просто так на разборки со всякими дебилами ,звони в полицию или уезжай.
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380
zu4ara 2 часа назад
если уже вышел из машины разбираться ,то бей первым ,а не жди когда тебя начнут бить и резать...
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−76
николай дроздов 2 часа назад
опять конченая алкашская русня
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27k
winergy2012 николай дроздов 53 минуты назад
Это был хохлоскот.
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7k
Maddy8 3 часа назад
Боже,как же меня веселят люди:раздать короткостволы и все друг друга зауважают) при этом,когда показываешь на америкосов,где постоянно все друг друга стреляют и валят и ментов и гражданских и прохожих,у либералов и хомячков на всё 1 ответ.

Боже,как же меня веселят люди:раздать короткостволы и все друг друга зауважают) при этом,когда показываешь на америкосов,где постоянно все друг друга стреляют и валят и ментов и гражданских и прохожих,у либералов и хомячков на всё 1 ответ.
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17k
Matrosskin 3 часа назад
Вот это место судя по всему. И стоять там действительно нельзя - в этом месте одна полоса и для объезда паркунцов приходится выруливать на встречку и с неё выезжать на перекрёсток, что не есть хорошо. Бить ножом за это, естественно, нельзя, но как мне кажется - на записи мы многого не видим. И начала конфликта, и главное - его окончания (все эти развозки обычно болт кладут на окружающих, запарковаться мешая всем - "мне же на минуточку, подождёте" - в порядке вещей.
Вот это место судя по всему. И стоять там действительно нельзя - в этом месте одна полоса и для объезда паркунцов приходится выруливать на встречку и с неё выезжать на перекрёсток, что не есть хорошо. Бить ножом за это, естественно, нельзя, но как мне кажется - на записи мы многого не видим. И начала конфликта, и главное - его окончания (все эти развозки обычно болт кладут на окружающих, запарковаться мешая всем - "мне же на минуточку, подождёте" - в порядке вещей.
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4k
ДеониS Matrosskin 2 часа назад
За многое нельзя тыкать человека ножом,
а нападающий скорее всего местный, подвыпил и решил судьей дредом стать.
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17k
Matrosskin ДеониS 2 часа назад
Да, вполне может быть...
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462
Martsial Matrosskin 42 минуты назад
Никого не оправдывая, скажу, что для Питера он запарковался очень даже хорошо - хотя и под знаком, но в один ряд и параллельно, даже колеса ровно выставил - аплодисменты!
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4k
Иван 3 часа назад
Осторожно, работает стопхам.
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27k
winergy2012 Иван 52 минуты назад
Нет.Это иван серит.
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1k
RaiJu 3 часа назад
В Питере по моему очень любят резать, расчленять...
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7k
harlamov 3 часа назад
А что не так с парковкой? Все нормально, просто какой-то скот решил избить человека, а может и убить. Неадекватных все больше. А повод они всегда найдут.
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10k
Анатолий Соколов harlamov Час назад
в верху фото видно край таблички "работает эвакуатор" - а над этой табличкой стоит знак "остановка запрещена".
в верху фото видно край таблички "работает эвакуатор" - а над этой табличкой стоит знак "остановка запрещена".
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22k
Григорий 3 часа назад
Достал нож - посадить на долгий срок. Мне агрессивный обдолбыш не нужен в жизни, а ну как через пару лет меня решит порезать? Не, не, не - законопатить и не слышать об ублюдке.
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22k
Григорий 3 часа назад
Кстати, вот у меня ножа нет, а у ублюдка был. Совпадение? Не думаю.
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3k
Sanar Григорий 2 часа назад
Жена работает в САБ аэропорта, иногда показывает фото "трофеев" от пассажиров, я просто херею зачем людям идти на борт ВС с ножом, там целые корзины всяческих ножей от брендовых до скрытого ношения и фуфла с алика, ну рыбалка, охота, туризм допустимо, ну в городе то зачем. Самая распространённая фраза: - Ой забыл выложить.
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22k
Григорий Sanar 2 часа назад
Это специфика человеского мозга - безопасность. Беда в том, что оружие в кармане требует использования. Отсюда уже опасность. Мне очень это понятно.
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3k
Sanar Григорий 2 часа назад
Блин, ну я понимаю газовый баллончик, ну ножом же нужно уметь пользоваться.
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22k
Григорий Sanar 2 часа назад
Фашисты обьъясняют - тыкай, а не режь.
Да и собственно не все равно, как готовят и обучают убийц?
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3k
кот базилий 3 часа назад
поймают "борца" с нарушениями и почему то кажется что у него справка из психушки. Пару месяцев посидит и на волю с ножом по улицам гулять. "не опасен для общества"
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8k
Serg2001 кот базилий 3 часа назад
Так там сразу диаспора впишется. "Хороший мальчик. Уважаемые родители. Оступился. Бывает. Отдайте его нам. Мы его сами накажем". Кстати, из видео не понятно, кто этот горячий хлопец. Но по манере поведения, по той легкости, с которой пускает в дело нож, скорее всего действительно какой-то южногорный перец. И ничего личного. Сами заслужили такую репутацию.
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5k
Bhaal 3 часа назад
Опять чебурек?
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835
мега гон 3 часа назад
дать по лицу это одно, но за ножик хвататься это другое! был у меня конфликт на дороге, вышли поругались поталкались, раз вражеское тело к тачке своей рвануло и нож достал! я к багажнику своему, там метало искатель и лопата лежит, лопату выхватил и к нему, с такой скоростью это чмо переобулось аж спробуксовкой улетел! забавно, лопата рулит!
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478
sos1960sos мега гон 2 часа назад
Что-то Ваша история мегагоном попахивает...
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24k
Aqueronte sos1960sos 2 часа назад
Зря, у меня тоже была ситуация когда мужик смело хамит сидя в машине и тут же жжет резину, стоит отсегнуть ремень и начать открывать дверь. Хотя я не крупный и без оружия. Дохуа смельчаков в своих машинах а выйти ссутся.
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835
мега гон Aqueronte Час назад
в основном поругаться через форточки, этого достаточно. из машины выходил 3 раза за 9 лет! да и не нужно это не кому, культурным надо быть! подрезал нечайно извинись, агрессия сразу уходит!
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49k
pynh 3 часа назад
Может хоть так парковаться научится
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3k
schmubu pynh 3 часа назад
а что там за проблема с парковкой на видео?
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
А что не так? Каждый день фишкяне призывают вершить самосуд. Человек совершил самосуд. Он тоже, как и фишкяне, считает, что правоохранительные органы не работают должным образом и что за неправильную парковку он вправе сам наказать таким, вот, образом.
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520
Злодей Борис Карабанов 3 часа назад
Никто тут не призывает вершить самосуд. Мы лишь выражаем недовольство действующими законами,которые порой излишне мягкие.
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10k
* Борис Карабанов 3 часа назад
Нет ни одного комментария, вы кого спрашиваете, что не так? Сами себя. Пост вообще сторону конфликта не берет, а просто доносит случай до нас.. Не ясны ваши воззвания.
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