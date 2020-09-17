В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки

И снова Питер, культурная столица. Проходившему мимо припаркованной машины показалось, что она стоит как-то не так и он решил намекнуть водителю, что тот неправ.
В Санкт-Петербурге курьер известного интернет-магазина пострадал из-за неправильной парковки. По крайней мере, именно эта причина была названа в качестве основной.
28-летний мужчина привез заказ на Исполкомовскую улицу. После у него произошел конфликт с неизвестным, который пеняя курьеру неправильной парковкой, сначала избил его, а после нанес несколько ударов ножом.
Пострадавшего доставили с ранениями виска и шеи в НИИ Скорой помощи. В настоящее время, как сообщают местные СМИ, полиция проводит поиск участников и свидетелей конфликта, закончившегося поножовщиной.
Среди обсудивших этот инцидент наряду с теми, кто посочувствовал раненому парню, были и сторонники жесткого решения подобных конфликтов. Дескать, слова и уговоры не всегда оказываются эффективными. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?
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