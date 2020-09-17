В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки

Среди обсудивших этот инцидент наряду с теми, кто посочувствовал раненому парню, были и сторонники жесткого решения подобных конфликтов. Дескать, слова и уговоры не всегда оказываются эффективными. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?