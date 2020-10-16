Пьяные карлики с молотком напали на мужчину в Подмосковье

В подмосковном Ногинске мужчина подвергся нападению со стороны нескольких карликов, распивающих алкогольные напитки в баре. Конфликт произошел из-за того, что автор попытался запечатлеть их на видео.
Пишет автор видео:
"Ездил к другу в Ногинск, проходил рядом с баром. Вижу – карлики бухают. Карлики и бухают – прикиньте! Причем с утра пораньше. Ну умора просто. Дай, думаю, засниму для истории. Когда еще такое увидишь. А они меня спалили и накинулись толпой. Пипец вообще. Толпа пьяных, неадекватных злющих карликов! И в ответ же им не пропишешь – они маленькие как дети. Рука не поднимается.
Сбили с ног, разбили телефон. Ногами пинали. Я вообще в шоке. Все тело болит. Синяки. Еще угрожали. Кому рассказать – не поверят. "
Сбили с ног, разбили телефон. Ногами пинали. Я вообще в шоке. Все тело болит. Синяки. Еще угрожали. Кому рассказать – не поверят. "
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Метки: 360подмосковье видео карлики нападение
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"Пишет автор видео:..."(с) - это быдло вообще понимает, что даже в своей писанине он оскорбляет и унижает людей...
Интересно сам пострадавший (мозгами до рождения) как отнесется если к нему будут лезть всякие уроды с желанием сфотаться с дебилом.
Игру престолов насмотрелись