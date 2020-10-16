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Пьяные карлики с молотком напали на мужчину в Подмосковье

Пьяные карлики с молотком напали на мужчину в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   карлики   нападение   
1642
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В подмосковном Ногинске мужчина подвергся нападению со стороны нескольких карликов, распивающих алкогольные напитки в баре. Конфликт произошел из-за того, что автор попытался запечатлеть их на видео.

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Метки: 360подмосковье   видео   карлики   нападение   
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24  комментария
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79
Oleg Час назад
По моему по делу блохер звездюлей отхватил.
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2k
для ТП 9 минут назад
... ибо НЕХ!
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164
Джон 19 минут назад
Автор уе@бан ещё более карликов,даже внешне
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1k
Коровьев Фагот 23 минуты назад
Пьяные карлики, Карл !!!
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48k
smakido Полчаса назад
Они что,звери в зоопарке? Они тоже люди,так ,что правильно ему "наваляли"!
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85k
Дмитрий 38 минут назад
Гномы напали на белоснежку и изнасиловали.
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643
Replicant 40 минут назад
Это не карлики,это полурослики.
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68k
Иван 47 минут назад
По делу об угоне табуна пони полиция разыскивает табор циган-карликов!
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1k
Шурман 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Карагандинская Полиграфия 53 минуты назад
Шел дебил по городу, попробовал унизить людей - огреб и поделом.
"Пишет автор видео:..."(с) - это быдло вообще понимает, что даже в своей писанине он оскорбляет и унижает людей...
Интересно сам пострадавший (мозгами до рождения) как отнесется если к нему будут лезть всякие уроды с желанием сфотаться с дебилом.
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9k
Serg2001 53 минуты назад
Карлики показали себя нормальными мужиками в отличие от автора... )
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2k
Димка Смола/67 56 минут назад
На гномов с молотками даже магия не всегда действовала! p.s. Герои 3 )))
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2k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Пьяные карлики с молотком напали на мужчину в Подмосковье
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Ахахах долб*о*е*бина! Так тебе и надо. Можно подумать они не люди. Хотят с утра бухать, ну и че. А вот то, что ты отхватил от них так это правильно, только отмазался стремно и смешно))) Типа, не могу им ответить, т.к они как дети. Ага-ага))))
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49k
pynh 2 часа назад
Пусть попробует снять видео как бухают не_карлики. Люлей получит гораздо быстрее и сильнее.
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79
Oleg 2 часа назад
Напомнило:Карлики бухали и устроили погром в мини-баре.
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343
Hexo4uha 2 часа назад
Маленькие негодники.
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30k
Опаньки 2 часа назад
Молотки с собой носят. Вот какие мастеровые ребята, молодцы
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Представляю)))) Как в старом анекдоте: "Умер Гулливер. "е.б.а.т.ь -копать"- сказали лилипуты".
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20k
Vazari 2 часа назад
А кто-нибудь знает, где бухают такие как Лев Хлыновский? Очень хочеться снять видос. Никогда не видел Жида-гея-блогера.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Карлики и бухают – прикиньте! Причем с утра пораньше.

Игру престолов насмотрелись
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30k
Опаньки Андрей Дядя 2 часа назад
автор видео хотел отжать мешочек с золотом
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19k
Ратибор 2 часа назад
Теперь у меня в голове на полдня мыслей о практическом применении боевых карликов...
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3k
Владимир Ратибор 2 часа назад
Тролями они точно не станут, не надейся. У них всё нормально с самооценкой.
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