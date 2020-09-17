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Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом

Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 10:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   гиена   животные   нападение   необычно   осел   
919
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Любитель дикой природы опубликовал редкие кадры противостояния осла с гиеной. Хищница нарушила покой ушастого любителя растительности и была унижена.

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Метки: видео   гиена   животные   нападение   необычно   осел   
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8  комментариев
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8k
Serg2001 Час назад
"Автор видеоролика не уточнил, чем закончилась схватка животных". Думаю, что в конце он унизил её еще больше. Просто по этическим соображениям не показали
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10k
Анатолий Соколов 16 минут назад
ослик был сегодня зол ...
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18k
Батончик с маком 44 минуты назад
поди ещё и смеялась над ним. смех гиены кого угодно взбесит
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2k
Борис Карабанов Час назад
Хорошая трёпка.
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19k
Сибиряк Час назад
добрейшее животное, мог бы ещё и трахнуть
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513
Злодей Час назад
Осёл учит гиену как нужно прыгать,всё нормально.
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24k
parallax Час назад
Гиены и шакалы сильны только толпой против одного.
Ни кого из наших соотечественников не напоминает?
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6k
albedo Час назад
Класс!!!!
Прям как щенка осел эту гиену повоспитал
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