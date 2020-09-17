Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом

Любитель дикой природы опубликовал редкие кадры противостояния осла с гиеной. Хищница нарушила покой ушастого любителя растительности и была унижена.
Встреча осла с хищным зверем возле густых зарослей была запечатлена неизвестным туристом, путешествующим по дикой местности.
В ходе противостояния копытный зверь показал свой суровый нрав и схватил молодую гиену за загривок. Автор видеоролика не уточнил, чем закончилась схватка животных.
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Ни кого из наших соотечественников не напоминает?
Прям как щенка осел эту гиену повоспитал