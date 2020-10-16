3 самых популярных антенны из кабеля для цифрового ТВ

Введите в поисковой строке свой населенный пункт. Затем ищите самую ближайшую вышку к вашему местоположению. Кликаем по этой вышке левой кнопкой и появляется табличка со значениями частот эфирных пакетов.







У нас вещают два пакета цифровых каналов: РТРС-1 и РТРС-2 по 10 каналов каждый. Смотрим на частоты и чтобы принимать эти оба пакета, нужно взять середину между этими частотами. К примеру, если первый пакет имеет частоту вещания 700 Мгц, а второй 500 Мгц, то выбираем середину - 600 Мгц. Ничего сложного.



Нужную частоту определять научились, теперь необходимо найти длину волны. Она рассчитывается по формуле:



Длина волны = Скорость света / частота.



Скорость света равна 300 Мм/с. Делим это значение на частоту:

300 / 582 = 0,52



То есть, длина волны для частоты 582 Мгц равна 0,52 метра. Вот это значение нам нужно будет для изготовления антенны. Середина моего промежутка между пакетами, вы же вычисляйте свою длину.