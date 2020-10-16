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3 самых популярных антенны из кабеля для цифрового ТВ

3 самых популярных антенны из кабеля для цифрового ТВ (15 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:33
Сообщество : Сделай сам!
Метки: антенны   видео   кабель   полезно   сделай сам   фото   
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Очень много людей делают антенны из обычного коаксиального кабеля для нового цифрового телевидения DVB-T/T2. В основном, особой популярностью пользуются вот эти три конструкции ниже. Давайте соберем все три экземпляра и проверим, какая-же антенна из представленных самая чувствительная.

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Метки: антенны   видео   кабель   полезно   сделай сам   фото   
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8  комментариев
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423
vitalik 46 минут назад
По сути все эти виды антенн это простейший "полуволновый (или червертьволновый) вибратор" (в т.ч. свёрнутый в кольцо, что сути не меняет) у которого единственный плюс - простота конструкции. А недостатки - нет усиления сигнала. Такая антенна подойдёт только для самых простых условий приёма, когда сигнал сильный и его даже на обычный гвоздь можно принимать. Для остальных случаев антенна требуется посолиднее - логопериодическая, волновой канал, тройной квадрат и т.д.
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18
Даниил Минуту назад
Видно у автора своя вселенная, со своими законами.
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8k
Социофоб Мизантропович 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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140k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
Вот это реально работает в бане, 20 каналов, 3 радио, до вышки 50 км у меня.
Сила
Качество
Выше среднего


Вот это реально работает в бане, 20 каналов, 3 радио, до вышки 50 км у меня. Сила Качество Выше среднего
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825
bigkoss Час назад
Где то заплакали продавцы "чудо антенн"
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57k
Доктор Джонс Час назад
Не "петличная", а "петлевая"...
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49k
pynh Доктор Джонс 24 минуты назад
главное что работает
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