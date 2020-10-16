3 самых популярных антенны из кабеля для цифрового ТВ

Очень много людей делают антенны из обычного коаксиального кабеля для нового цифрового телевидения DVB-T/T2. В основном, особой популярностью пользуются вот эти три конструкции ниже. Давайте соберем все три экземпляра и проверим, какая-же антенна из представленных самая чувствительная.
Немного расчетов, чтобы сделать как надо:
Итак, первое что вам необходимо сделать, так это посетить сайт - карта.ртрс.рф
Введите в поисковой строке свой населенный пункт. Затем ищите самую ближайшую вышку к вашему местоположению. Кликаем по этой вышке левой кнопкой и появляется табличка со значениями частот эфирных пакетов.
У нас вещают два пакета цифровых каналов: РТРС-1 и РТРС-2 по 10 каналов каждый. Смотрим на частоты и чтобы принимать эти оба пакета, нужно взять середину между этими частотами. К примеру, если первый пакет имеет частоту вещания 700 Мгц, а второй 500 Мгц, то выбираем середину - 600 Мгц. Ничего сложного.
Нужную частоту определять научились, теперь необходимо найти длину волны. Она рассчитывается по формуле:
Длина волны = Скорость света / частота.
Скорость света равна 300 Мм/с. Делим это значение на частоту:
300 / 582 = 0,52
То есть, длина волны для частоты 582 Мгц равна 0,52 метра. Вот это значение нам нужно будет для изготовления антенны. Середина моего промежутка между пакетами, вы же вычисляйте свою длину.
У нас вещают два пакета цифровых каналов: РТРС-1 и РТРС-2 по 10 каналов каждый. Смотрим на частоты и чтобы принимать эти оба пакета, нужно взять середину между этими частотами. К примеру, если первый пакет имеет частоту вещания 700 Мгц, а второй 500 Мгц, то выбираем середину - 600 Мгц. Ничего сложного.
Нужную частоту определять научились, теперь необходимо найти длину волны. Она рассчитывается по формуле:
Длина волны = Скорость света / частота.
Скорость света равна 300 Мм/с. Делим это значение на частоту:
300 / 582 = 0,52
То есть, длина волны для частоты 582 Мгц равна 0,52 метра. Вот это значение нам нужно будет для изготовления антенны. Середина моего промежутка между пакетами, вы же вычисляйте свою длину.
Первая антенна своими руками: штыревая
Это точно самая простая антенна. По сути это кусок провода, длиной 1/4 длины волны.
Берем кусок кабеля, защищаем его конец под штекер.
Берем кусок кабеля, защищаем его конец под штекер.
Затем удаляем экранированный слой. Сгибаем до перехода и линейкой отмеряем 12,8 см (1/4 длины волны) и отрезаем лишнее.
На этом антенна готова! Можно вставлять в телевизор или приставку и пользоваться.
На этом антенна готова! Можно вставлять в телевизор или приставку и пользоваться.
Второй вариант антенны для DVB-T/T2: Петличная
Делается тоже не сложно. Оголяем кабель с одной стороны на расстоянии примерно 5 см. Снимаем верхнюю изоляцию и изоляцию с внутренней жилы.
Далее от начала этого соединения отмеряем 52 см и снимаем изоляцию до экрана примерно 0,5 см (предварительно можно одеть термоусадку).
Точно в центре снимаем сантиметровый слой изоляции с экранированным слоем.
Делать это удобно канцелярским ножом. Штекер был прикручен заранее. Теперь антенной можно пользоваться.
Делать это удобно канцелярским ножом. Штекер был прикручен заранее. Теперь антенной можно пользоваться.
Третья антенна по типу второй: петличная
Эта антенна похожа на предыдущую, за тем исключением, что в центре не делается сантиметровый вырез.
Какую же антенну выбрать для цифрового телевидения?
Проведем испытания и определим какая же антенна обладает лучшей чувствительностью.
В итоге вот как расположились звезды:
Итак, вывод прост: если телевизионная вышка находится в непосредственной близости к вам, то вполне сгодится простейшая штыревая антенна, которая спрячется за телевизором и не будет никому мешать.
Ну а если вышка все таки далеко, то смело делайте второй вариант. По своей чувствительности он оставляет за собой даже покупные антенны с усилителем!
Ну а если вышка все таки далеко, то смело делайте второй вариант. По своей чувствительности он оставляет за собой даже покупные антенны с усилителем!
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