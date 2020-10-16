Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить

В конструкции данной картофелекопалки основную нагрузку возьмет на себя стрельчатая культиваторная лапа без стойки. По бокам к ней привариваются по лапе бритве. Расстояние между их краями делается таковым, чтобы картофелекопалка захватывала весь ряд и имела небольшой запас по ширине.

К лапам бритвам привариваются полосы длиной 450 мм, как у стандартных стоек. Перед этим в них на верхней половине делаются отверстия сверлом 10 мм с шагом несколько сантиметров, чтобы иметь возможность менять глубину.



Далее сваривается веер. Для этого нарезается арматура на куски длиной 30 см. Достаточно 7 штук. Затем они привариваются за сращенной лапой. Одна арматура идет по центру, остальные симметрично по бокам с одинаковым отступом, но не шире средней картофелины. Веер приваривается с небольшим уклоном вверх.