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Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить

Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить (12 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   картофелекопалка   картошка   очумелые ручки   сделай сам   фото   
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Если при использовании обычной картофелекопалки на ней собираются корни сорняков и остатки ботвы, от чего мотоблок периодически нужно останавливать для чистки, можно переделать ее на две стойки, и проблема полностью уйдет.

Источник:

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Метки: видео   картофелекопалка   картошка   очумелые ручки   сделай сам   фото   
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DHC Полчаса назад
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