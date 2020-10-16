Картошка выходит сама: простая картофелекопалка для мотоблока которую легко повторить

Если при использовании обычной картофелекопалки на ней собираются корни сорняков и остатки ботвы, от чего мотоблок периодически нужно останавливать для чистки, можно переделать ее на две стойки, и проблема полностью уйдет.
С модернизированной копалкой работать станет в разы легче и быстрей. Такая оснастка подойдет только в том случае, если картофель располагается в гребне ряда, и не углубляется в плотные нижние слои грунта.
Материалы:
стрельчатая культиваторная лапа;
лапы бритвы КРН правая и левая;
полоса 40х4 мм;
арматура 8-10 мм;
болты М10 с гайками – 2 шт.
лапы бритвы КРН правая и левая;
полоса 40х4 мм;
арматура 8-10 мм;
болты М10 с гайками – 2 шт.
Процесс изготовления картофелекопалки
В конструкции данной картофелекопалки основную нагрузку возьмет на себя стрельчатая культиваторная лапа без стойки. По бокам к ней привариваются по лапе бритве. Расстояние между их краями делается таковым, чтобы картофелекопалка захватывала весь ряд и имела небольшой запас по ширине.
К лапам бритвам привариваются полосы длиной 450 мм, как у стандартных стоек. Перед этим в них на верхней половине делаются отверстия сверлом 10 мм с шагом несколько сантиметров, чтобы иметь возможность менять глубину.
Далее сваривается веер. Для этого нарезается арматура на куски длиной 30 см. Достаточно 7 штук. Затем они привариваются за сращенной лапой. Одна арматура идет по центру, остальные симметрично по бокам с одинаковым отступом, но не шире средней картофелины. Веер приваривается с небольшим уклоном вверх.
К лапам бритвам привариваются полосы длиной 450 мм, как у стандартных стоек. Перед этим в них на верхней половине делаются отверстия сверлом 10 мм с шагом несколько сантиметров, чтобы иметь возможность менять глубину.
Далее сваривается веер. Для этого нарезается арматура на куски длиной 30 см. Достаточно 7 штук. Затем они привариваются за сращенной лапой. Одна арматура идет по центру, остальные симметрично по бокам с одинаковым отступом, но не шире средней картофелины. Веер приваривается с небольшим уклоном вверх.
Затем делается траверса для крепления стоек лапы. Ее можно сварить в виде П-образного профиля из 3-х полос. По центру траверсы просверливаются отверстия для возможности ее крепления на подвеску вместо опоры сошника. Если в вашем мотоблоке используется другой тип крепления, то нужно модернизировать конструкцию под него.
По краям траверсы привариваются крепления под стойки. Они свариваются из полосы. Сбоку сквозь крепления просверливается по отверстию. При установке в них стоек, нужно совместить отверстия, и застопорить лапу болтами с гайками.
По краям траверсы привариваются крепления под стойки. Они свариваются из полосы. Сбоку сквозь крепления просверливается по отверстию. При установке в них стоек, нужно совместить отверстия, и застопорить лапу болтами с гайками.
Перед использованием копалки важно тщательно зачистить сварные швы между стрельчатой лапой и бритвами. Также желательно убрать ржавчину, чтобы картофелекопалка лучше скользила. Затем она устанавливается на подвеску.
Для удобство использования скашиваем уже ссохшиеся стебли картофеля.
Для удобство использования скашиваем уже ссохшиеся стебли картофеля.
И начинаем проходить рядами. Картофелекопалка этой конструкции идет прямо, она меньше норовит сместиться в сторону при встрече с большими корнями от сорняков, а главное она не забивается.
Но чтобы она работала хорошо, важно при посадке картофеля не углублять его. Он должен располагаться в гребне. В таком случае копалка не будет резать клубни, и всех их вытряхнет вверх.
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