6 лучших схем бумажных корабликов

Бумажный кораблик - это замечательная поделка! Она развивает мелкую моторику (небрежно сложишь поделки - кораблик не получится), замечательно тренирует пространственное мышление, а кроме того - с получившимся корабликом можно отправиться на улицу и играть!
Одному, в компании друзей, с родителями. Организовать морскую экспедицию или гонки на скорость. Кораблики можно делать из цветной бумаги, раскрашивать и разрисовывать, подобрать для них экипаж из мелких игрушек. В непогоду можно запускать кораблики в ванной, а на даче - в тазу... Словом, потренируйтесь на этих схемах, и вы не пожалеете!
Простой бумажный кораблик
Именно такой кораблик сумеют сложить из бумаги большинство пап, да и многие мамы тоже. А если сделать его из газетного листа, то получится вполне сносный головной убор!
Во времена Советского Союза такие были популярны у рабочих-отделочников - отлично защищали от брызг извести, а после окончания рабочего дня просто шли на выброс. Ну схема таких корабликов очень и очень проста!
Если в детстве вы не увлекались оригами и теперь смотрите на схему кораблика с недоумением - вот вам видео: подробно, наглядно, доступно
Пароход с двумя трубами
Вторая по популярности схема кораблика-оригами "из детства". Вы без всякого сомнения и без схемы вспомните, как его сделать, но, на всякий случай, все же размещаем схему и видео.
Любопытная деталь - именно эта схема оригами, кажется, совсем не встречается на зарубежных сайтах, посвященных детским поделкам.
Так что, возможно, это наш, русский пароход! И с двумя трубами!
Так что, возможно, это наш, русский пароход! И с двумя трубами!
Кораблик с парусами
А вот такой кораблик, напротив, почему-то не популярен у российских детишек. Романтическую лодочку с парусами сделать совсем не сложно, более того, мы нашли целых два способа, приводящих к одному результату. Нужно отметить, что плавает такой кораблик не ахти, но смотрится красиво, а на наших ручьях - еще и свежо и необычно!
* Совет - при просмотре видео отключите звук, почему-то во время именно этих съемок на заднем плане кто-то старательно мучил музыкальные инструменты.
Мудрёная лодочка
Схема этого кораблика называется "Tricky boat", звучит немного похоже на слово "трюк". Перевести название и правда можно как "хитрая, каверзная, запутанная". Ну и недаром она получила такое название! Посидев над схемой добрых полчаса, автор так и не смогла сложить кораблик.
К счастью, в Интернете нашлось видео, и сложное сразу стало простым. Должны вас предупредить, первые полторы минуты бумажку просто сминают и разглаживают во всех направлениях (видимо, это необходимое условие для выполнения хитроумного фокуса), зато потом начинается настоящее вошебство!
Океанский лайнер
Простая, но красивая схема не кораблика - лайнера. Идеально для самых маленьких - никаких многоходовых хитроумных сложений, зато желательно кораблик разрисовать и всячески приукрасить - лайнер же!
Скоростной катер
Специально для мам непоседливых мальчиков мы разыскивали схему скоростного катера, но, к сожалению, не нашли. Зато нашли видео, где все делается медленно и, в общем-то, понятно. Если вашему отважному пирату от 7 до 10 лет, можно смело сажать его с пачкой бумаги перед монитором - пусть повторяет, с такой флотилией он выиграет во дворе все морские баталии!
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