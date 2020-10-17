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6 лучших схем бумажных корабликов

6 лучших схем бумажных корабликов (8 фото + 7 видео)

Автор:
17 октября 2020 08:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: бумага   бумажный кораблик   видео   кораблик   сделай сам   фото   
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Бумажный кораблик - это замечательная поделка! Она развивает мелкую моторику (небрежно сложишь поделки - кораблик не получится), замечательно тренирует пространственное мышление, а кроме того - с получившимся корабликом можно отправиться на улицу и играть!

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Метки: бумага   бумажный кораблик   видео   кораблик   сделай сам   фото   
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2  комментария
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sport-bear Час назад
Ну уж если говорить про плавучесть, остойчивость и прочие мореходные свойства включая умение сопротивляться бурным порогам на весенних ручьях, то кораблики надо делать исключительно из коры обтачивая её об асфальт. А вообще, самый крутой кораблик для ручьёв это... правильно, спичка! :)

Ну уж если говорить про плавучесть, остойчивость и прочие мореходные свойства включая умение сопротивляться бурным порогам на весенних ручьях, то кораблики надо делать исключительно из коры обтачивая её об асфальт. А вообще, самый крутой кораблик для ручьёв это... правильно, спичка! :)
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12k
aalexey3 44 минуты назад
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