6 лучших схем бумажных корабликов

А вот такой кораблик, напротив, почему-то не популярен у российских детишек. Романтическую лодочку с парусами сделать совсем не сложно, более того, мы нашли целых два способа, приводящих к одному результату. Нужно отметить, что плавает такой кораблик не ахти, но смотрится красиво, а на наших ручьях - еще и свежо и необычно!