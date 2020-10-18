Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада

Цивилизации майя принадлежит первый рецепт приготовления шоколада. Правда, сладкоежкам он вряд ли пришелся бы по вкусу. Обжаренные какао-бобы перетирались, а дальше их смешивали с холодной водой с добавлением жгучего перца чили. Пить такой взрывной шоколадный коктейль по силам было только избранным.



После майя эстафету по развитию какао-индустрии приняли ацтеки. Император Монтесума с большим уважением относился к напитку из какао-бобов. Во времена его правления горячий шоколад (приготовление которого в основе своей осталось прежним, но добавились дополнительные ингредиенты — мед, ваниль и сладкий сок агавы) стал ближе к привычному сегодняшнему вкусу. «Горячим» его назвать можно было условно — только благодаря наличию острых специй в составе.



Привычный для нас вкус шоколадный напиток получил с прибытием в Европу, жители которой «слегка» подредактировали его состав. Перец чили заменили на сахар, а воду стали разогревать, добиваясь однородности шоколадного состава. На рубеже XVII-XVIII веков рецептура шоколадного напитка вновь претерпевает изменения — его стали готовить на основе молока или сливок — такая идея пришла в голову англичанам.



В скором времени (к началу XIX века) горячий шоколад завоевал сердца своих многочисленных поклонников и стал неотъемлемой частью повседневной жизни.