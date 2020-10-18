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Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада

Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2020 09:12
Сообщество : Факты
Метки: видео   горячий шоколад   интересно   напиток   полезно   тонкости   факт   фото   
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Еще триста лет назад сама мысль о том, что шоколад можно есть, а не пить, показалась бы племенам Центральной Америки весьма странной. Ведь впервые шоколад стал известен прежде всего как напиток.

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Метки: видео   горячий шоколад   интересно   напиток   полезно   тонкости   факт   фото   
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