Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада

Еще триста лет назад сама мысль о том, что шоколад можно есть, а не пить, показалась бы племенам Центральной Америки весьма странной. Ведь впервые шоколад стал известен прежде всего как напиток.
С появлением в начале XIX века плиточного шоколада это супер популярное лакомство можно найти и попробовать везде где угодно. Но все-таки чашечка горячего шоколада у каждого из нас вызывает теплые ощущения, родом из детства.
Немного истории
Цивилизации майя принадлежит первый рецепт приготовления шоколада. Правда, сладкоежкам он вряд ли пришелся бы по вкусу. Обжаренные какао-бобы перетирались, а дальше их смешивали с холодной водой с добавлением жгучего перца чили. Пить такой взрывной шоколадный коктейль по силам было только избранным.
После майя эстафету по развитию какао-индустрии приняли ацтеки. Император Монтесума с большим уважением относился к напитку из какао-бобов. Во времена его правления горячий шоколад (приготовление которого в основе своей осталось прежним, но добавились дополнительные ингредиенты — мед, ваниль и сладкий сок агавы) стал ближе к привычному сегодняшнему вкусу. «Горячим» его назвать можно было условно — только благодаря наличию острых специй в составе.
Привычный для нас вкус шоколадный напиток получил с прибытием в Европу, жители которой «слегка» подредактировали его состав. Перец чили заменили на сахар, а воду стали разогревать, добиваясь однородности шоколадного состава. На рубеже XVII-XVIII веков рецептура шоколадного напитка вновь претерпевает изменения — его стали готовить на основе молока или сливок — такая идея пришла в голову англичанам.
В скором времени (к началу XIX века) горячий шоколад завоевал сердца своих многочисленных поклонников и стал неотъемлемой частью повседневной жизни.
После майя эстафету по развитию какао-индустрии приняли ацтеки. Император Монтесума с большим уважением относился к напитку из какао-бобов. Во времена его правления горячий шоколад (приготовление которого в основе своей осталось прежним, но добавились дополнительные ингредиенты — мед, ваниль и сладкий сок агавы) стал ближе к привычному сегодняшнему вкусу. «Горячим» его назвать можно было условно — только благодаря наличию острых специй в составе.
Привычный для нас вкус шоколадный напиток получил с прибытием в Европу, жители которой «слегка» подредактировали его состав. Перец чили заменили на сахар, а воду стали разогревать, добиваясь однородности шоколадного состава. На рубеже XVII-XVIII веков рецептура шоколадного напитка вновь претерпевает изменения — его стали готовить на основе молока или сливок — такая идея пришла в голову англичанам.
В скором времени (к началу XIX века) горячий шоколад завоевал сердца своих многочисленных поклонников и стал неотъемлемой частью повседневной жизни.
Тонкости и нюансы приготовления шоколада
Что такое горячий шоколад сегодня? По сути, любой напиток, в основе своей содержащий натуральные молотые зерна какао, можно назвать горячим шоколадом. Чем выше процент содержания какао в шоколадном напитке, тем больше пользы в нем, несмотря на его горький вкус. Приготовление шоколада в современном виде может предполагать и его различную консистенцию. Французский шоколад, например, жидкий, как кофе. А шоколад в итальянском исполнении тягуч, как сметана.
Часто за напиток из шоколада выдают пакетики с готовыми смесями, в которые нужно просто добавить воды. Но настоящий горячий шоколад готовится из специальных таблеток твердого кондитерского шоколада, состав которого — это тертые какао-бобы плюс какао масло, в количественном соотношении 55-75 процентов. При готовке насыщенность какао можно регулировать, разбавляя водой, молоком или сливками.
Для пущего аромата в шоколад добавляют ром или коньяк), а также палочки корицы, мускатный орех, ваниль, арахис или миндаль. Настоящий шоколад очень капризен в своем приготовлении — плавиться он начинает уже при 30 градусах, а при 60 — начинает подгорать.
Часто за напиток из шоколада выдают пакетики с готовыми смесями, в которые нужно просто добавить воды. Но настоящий горячий шоколад готовится из специальных таблеток твердого кондитерского шоколада, состав которого — это тертые какао-бобы плюс какао масло, в количественном соотношении 55-75 процентов. При готовке насыщенность какао можно регулировать, разбавляя водой, молоком или сливками.
Для пущего аромата в шоколад добавляют ром или коньяк), а также палочки корицы, мускатный орех, ваниль, арахис или миндаль. Настоящий шоколад очень капризен в своем приготовлении — плавиться он начинает уже при 30 градусах, а при 60 — начинает подгорать.
Горячий шоколад — приготовление (национальные рецепты)
Во время стремительного завоевания горячим шоколадом мира, его рецептура трансформировалась, приобретая в каждой стране свои особенные национальные черты. Среди великого множества рецептов горячего шоколада попадаются как очень простые, так сильно мудреные.
Мексиканский горячий шоколад
Сливки.
Вода.
Какао.
Палочка корицы.
В сливки, разбавленные водой, добавляется какао. Варить, помешивая палочкой корицы. Все гениальное — просто. Пропорции ингредиентов — на ваше усмотрение.
Вода.
Какао.
Палочка корицы.
В сливки, разбавленные водой, добавляется какао. Варить, помешивая палочкой корицы. Все гениальное — просто. Пропорции ингредиентов — на ваше усмотрение.
Французский горячий шоколад
Стакан молока.
50 г плиточного шоколада.
Яичный желток.
Молоко подогреть. В четверти теплого молока не торопясь растопить шоколад (безостановочно помешивая). Добавить остальное молоко и смешать до однородного состояние. Желток соединить с несколькими ложками горячего шоколада. Добавить в общий котел и добиться появления пены, усердно взбивая. Продукт вашего наслаждения готов.
50 г плиточного шоколада.
Яичный желток.
Молоко подогреть. В четверти теплого молока не торопясь растопить шоколад (безостановочно помешивая). Добавить остальное молоко и смешать до однородного состояние. Желток соединить с несколькими ложками горячего шоколада. Добавить в общий котел и добиться появления пены, усердно взбивая. Продукт вашего наслаждения готов.
Итальянский горячий шоколад
Стограммовая плитка темного шоколада.
Пол стакана молока.
Сахар — 2 ст. л.
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Растопить шоколад с каплей молока, постепенно соединить с оставшимся молоком, добавить сахар и ввести кукурузный крахмал. Готовить на медленном огне до кремообразного, тягучего состояния.
Конечно, у французов, итальянцев и мексиканцев это не единственно возможные рецепты горячего шоколада. У каждого народа свои представления об этом напитке. Охватить все возможные варианты и методы варки напитка богов просто физически невозможно.
Пол стакана молока.
Сахар — 2 ст. л.
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Растопить шоколад с каплей молока, постепенно соединить с оставшимся молоком, добавить сахар и ввести кукурузный крахмал. Готовить на медленном огне до кремообразного, тягучего состояния.
Конечно, у французов, итальянцев и мексиканцев это не единственно возможные рецепты горячего шоколада. У каждого народа свои представления об этом напитке. Охватить все возможные варианты и методы варки напитка богов просто физически невозможно.
Как пить горячий шоколад — есть ли правила?
Строгих канонов, касающихся того, как пить горячий шоколад, не существует. Но некоторые тонкости его употребления все же есть.
Шоколад с высоким процентом какао — очень густой — подается в небольших чашках (такого же объема, как для эспрессо или капуччино). К такому напитку, как правило, подается стакан холодной воды для запивания.
Для более жидких разновидностей горячего шоколада подойдут айриш-бокалы.
Но ничего катастрофического не произойдет, если вы выльете шоколадный напиток в обычную кружку или даже в суповую тарелку, как это делают французы. Они его не хлебают ложками, как суп, но макать круассаны или тосты в шоколад так гораздо удобнее.
Как бы вы не готовили горячий шоколад, из каких бы емкостей его не пили — чудесный напиток только зарядит вас позитивом, жизненной энергией и прекрасным настроением.
Шоколад с высоким процентом какао — очень густой — подается в небольших чашках (такого же объема, как для эспрессо или капуччино). К такому напитку, как правило, подается стакан холодной воды для запивания.
Для более жидких разновидностей горячего шоколада подойдут айриш-бокалы.
Но ничего катастрофического не произойдет, если вы выльете шоколадный напиток в обычную кружку или даже в суповую тарелку, как это делают французы. Они его не хлебают ложками, как суп, но макать круассаны или тосты в шоколад так гораздо удобнее.
Как бы вы не готовили горячий шоколад, из каких бы емкостей его не пили — чудесный напиток только зарядит вас позитивом, жизненной энергией и прекрасным настроением.
Смотрите так же видео — Как приготовить и пить горячий шоколад
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