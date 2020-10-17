40 фото лучших идей по созданию красивых самодельных поделок из шишек

Самым распространённым природным материалом для поделок называют шишки. Именно они просты в обработке, позволяют пофантазировать. Поделки из шишек своими руками выполняют не только на выставки в детский сад или школу. Из натурального сырья получаются отличные украшения для интерьера. Особая востребованность в подобных самоделках появляется в период новогодних праздников.
1.
Для выполнения поделок подходят сосновые и еловые шишки. Материал лучше собирать в осенний период. Для заготовки сырья рекомендуется выбрать сухой солнечный денёк в конце сентября, октябре.
2.
Собранные экземпляры очищают от грязи. Для облегчения процесса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой, смоченной в спиртовом составе. Далее, шишечки ополаскивают водой, замачивают в растворе уксусной эссенции (1:1 с водой) или кипятят около получаса в обычной воде. Обработанный материал подсушивают естественным путём.
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3.
Поделки из сосновых шишек служат отличным декором для интерьера. Варианты используют для регулярного, праздничного или ситуационного украшения. Изделия из шишек наиболее востребованы под Новый год.
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