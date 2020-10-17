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40 фото лучших идей по созданию красивых самодельных поделок из шишек

40 фото лучших идей по созданию красивых самодельных поделок из шишек (47 фото)

Автор:
17 октября 2020 08:34
Сообщество : Сделай сам!
Метки: очумелые ручки   поделки   полезно   сделай сам   фото   шишки   
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Самым распространённым природным материалом для поделок называют шишки. Именно они просты в обработке, позволяют пофантазировать. Поделки из шишек своими руками выполняют не только на выставки в детский сад или школу. Из натурального сырья получаются отличные украшения для интерьера. Особая востребованность в подобных самоделках появляется в период новогодних праздников.
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Метки: очумелые ручки   поделки   полезно   сделай сам   фото   шишки   
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