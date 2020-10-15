FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3551 пост • 650 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции

Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Театр на Таганке   зрители   маска   москва   полиция   спектакль   
3093
2
1
В Москве на спектакль пришла девушка, которая категорически отказалась правильно надевать маску.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Театр на Таганке   зрители   маска   москва   полиция   спектакль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
61
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Маску нужно носить
Маску нужно носить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 11 минут назад
Врезать бы по роже ублюдошной твари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Иван 14 минут назад
Пришли в театр, а попали в цирк. Повезло ей что там интеллигенция, полтора часа это мурло терпели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Lucifer2000 Полчаса назад
Когда уже переболевшим и привитым станет необязательно носить маски? А то получается искусство ради искусства. Носим маски просто чтоб носить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анатолий Lucifer2000 22 минуты назад
Дык заболеть можно повторно. Я когда болел, в больничке лежал рядом с чуваком который там уже второй раз отдыхал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Алексей Заг Анатолий 12 минут назад
На весь мир 10 человек повторно заразилось, почти все старики без иммунитета или больные раком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 39 минут назад
Скоро начнуть убивать из-за масок и масочников и безмасочников и тогда правительство отменит маски объяснив это не глобальной их эффективностью. А вот такие "нарушители" заставляют правительство хоть как то шевелиться, а не просто ввести "масочный режим" и сидеть в носу ковырять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Алексей Заг 48 минут назад
Вот, что она нарыла в инете
Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ?
Статья вконтакте

Привлекают по пункту 1 ст. 6.3. КоАП, читаем, что там написано:
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Включаем Логику. Отказ от ношения маски НЕ может являться нарушением «законодательства в области !обеспечения! санитарно-эпидемиологического благополучия населения», потому что ношение маски нигде, никем и никогда НЕ было законодательно признано действиями, !способствующими! «обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ну а раз так, то каким образом спрашивается отказ от ношения маски может быть признан нарушением «законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»?

Идём далее по тексту «...выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.»

В этих санитарных правилах ничего НЕ написано про обязанность ношения маски. Максимум, что есть это пункт 2.2.8. Требования к средствам коллективной и индивидуальной защиты в которых есть !рекомендации! по ношению масок для работников, служащих и персонала, НО НЕ для обычных граждан.

Вопрос. В каких «санитарных правилах, гигиенических нормативах, санитарно-гигиенических и противоэпидемических !мероприятиях!» прописано, что ношение тканевой маски относится к этим самым «санитарным правилам, гигиеническим нормативам, санитарно-гигиеническим мероприятиям и противоэпидемическим мероприятиям»? Ну а раз так, то КАК отказ от ношения маски может быть признан нарушением «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, !невыполнения! санитарно-гигиенических и противоэпидемических !мероприятий!», если такое действие как ношение маски никуда из перечисленного НЕ включено?

Статья 20.6.1. КоАП. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.»

В этих правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введение режима повышенной готовности, утверждённых Правительством ЕДроссии от 2 апреля 2020 г. написано в подпункте (в) пункта 3, что вам следует использовать средства индивидуальной защиты, если к тому есть указания региональных властей, НО НЕ самостоятельно изыскивая эти "СИЗ", а в случае их !предоставления! вам уполномоченными на то должностными лицами. Не предоставили? Ну вот и всё, чё. Значит штраф по ст. 20.6.1 КоАП незаконен.

Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ? Коронавирус, Штраф, Самоизоляция, Видео, Длиннопост
Законы это такая вещь, что там НЕ может быть самостоятельного домысливания, нужно понимать прямо и !плоско!, как написано. Поэтому в суде при обжаловании штрафа можно также оперировать тем, что в этих правилах поведения (за нарушение которых вам и выписали штраф) написано про использование «средств индивидуальной защиты», НО тканевая голубенькая херотень, никакими официальными документами НЕ признаётся ни СИЗ (средством индивидуальной защиты), ни уж тем более СИЗОД средством индивидуальной защиты органов дыхания). Более того, на упаковках с масками прямо так и написано, что они НЕ защищают от вирусно-респираторных заболеваний и корова-вируса в том числе:

Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ? Коронавирус, Штраф, Самоизоляция, Видео, Длиннопост
Вот всем этим можно оперировать в суде при обжаловании, чтобы отменить штраф. Также вы можете оперировать тем, что вы отказываетесь носить маски в соответствии с рекомендациями ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), в которых написано, что если у вас НЕТ температуры, чиха и кашля, то вам НЕ рекомендуется носить маску. Также вы можете поискать информацию более менее официальную о том, что маски могут ухудшать ваше самочувствие (препятствуют свободному дыханию) и вы как Человек, имеющий право на сохранение своего Здоровья, отказываетесь носить маски, потому что !заботитесь! о своём самочувствии и здоровье.

Если вы из Питера, то в суде при обжаловании штрафа вы также можете немного включить "дурачка" и сослаться на слова вашего губернатора о том, что МАСКИ НЕ РАБОТАЮТ! (но это вроде давнее видео, это он не про корова-вирус говорит (хотя может и про него, не в курсе источника видео), в любом случае сути дела это НЕ меняет, вирусы есть вирусы):
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Алексей Заг 36 минут назад
еще никому,помоему это не помогло ибо суды пишут простую формулировку "нет оснований не доваерять сотрудникам..."
Это примерно как железобетонный довод на любой абсолютно вопрос-претензию: "И ЧО?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Алексей Заг 50 минут назад
На прошлой неделе, жена пошла в один из сетевых продуктовых магазинов, там её отказались обслуживать , пока она не наденет маску. Жена маску не носит т.к. у неё предастма, да и не защищает маска от вирусов. Кассиры обслужить отказались, предложили её тряпку с вырезом для ушей(на кассе у них лежит). Жена их в жопу послала и вызвала полицию. Приехала полиция, жена написал на магазин заявление за попытку причинения вреда её здоровью. Кассиры орали на весь магазин, что бы её оштрафовали, а полицейские отказались выписывать протокол. Придя домой, она написала еще жалобу в роспотребнадзор, за отказ в продаже продуктов. По жалобам и заявлению, пока ответа нет, но вчера в этом магазине, я спокойно купил продуты без маски и мне никто слова не сказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад 52 минуты назад
ну хер знает. знакомые ка кипишь зимой начался-уехали на дачу-продуктов вагон. ни с кем не общались от слова вообще месяца полтора-не выходили за пределы забора-херак его жена затемпературила. вызвали скорую. коронавирус. забрали в больничку. через пару недель домой отправили. и таких случае полно. а вы говорите маска. кстати сильно не уверен, что у неё корона была-тесты так то 50 на 50 как я понял достоверны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Влад 42 минуты назад
А я уже давно предположил, т.к. никто толком не знает откуда взялся данный вид вируса, то как один из вариантов, он может сам мутировать из других видов вируса внутри человека и будет неудивительно что скоро это объявят ВСЕЗНАЮЩИЕУЧЁНЫЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алеksей 58 минут назад
штрафы... маски... штрафы... а где эти штрафы за безмаски? Вот ЦУМ оштрафовали, типа за нарушение масочного, но что мы видим, если глянем документ? а нифига! нет там масок, есть "нарушение разметки"! Закона то нет! Магазы кошмарят, а они ведутся, ибо в любом продуктовом можно найти просрочку. Нет просрочки? не продуктовый? да пофиг, за безмаски найдут другие причины, было бы желание. За...бли!!!
штрафы... маски... штрафы... а где эти штрафы за безмаски? Вот ЦУМ оштрафовали, типа за нарушение масочного, но что мы видим, если глянем документ? а нифига! нет там масок, есть "нарушение разметки"! Закона то нет! Магазы кошмарят, а они ведутся, ибо в любом продуктовом можно найти просрочку. Нет просрочки? не продуктовый? да пофиг, за безмаски найдут другие причины, было бы желание. За...бли!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алан Час назад
Весь вопрос тут в том, что тебя ждет весь зал ,а ты решила поумничать...остальное вторично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO Час назад
Я не являюсь сторонником ношения масок, но там где это требуется я ее ношу.
И хочу сказать всем "крайне умным, одаренным" и прочим индивидумам, которых зае..б.али маски.
Так вот, чтоб вы знали МАСКИ ЗАЕ.Б.АЛИ ВСЕХ.
Но мы никогда не станем жить нормально, потому, что всегда ноем, что живем не по законам, а по понятиям, но как только выходит требование, закон или распоряжение, которое нас не устраивает, так мы тут же кричим, что это требование тупое и соблюдать мы его не будем.
Надо просто принять, что все эти крикуны, обычные лицемеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu KOSTELLO 52 минуты назад
причём тут понятия? кстати что ты написал вначале верно и так везде и в любой стране...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO Max Lu 47 минут назад
Понятия при том, что мы не хотим подчиняться законам.
Вроде грамотные мыслящие люди, но вот как только нас закон не устраивает, так всё.
Мы начинаем искать оправдания своему неподчинению, находить абсурдные поводы не исполнять требований и прочее.
При этом бьем себя пяткой в грудь, когда закон приступает кто то другой и готовы в праведном гневе его прям сожрать.
И маски тут ни при чем, история с масками ре более чем очередной пример.
Также мы них.у.я не соблюдаем ПДД, правила парковки, уплаты штрафов и многое другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu KOSTELLO Полчаса назад
всё соблюдать просто невозможно,а маски это немного другое.я тоже одеваю маску где надо, в принципе только в магазине. это не часто и мне не мешает, поэтому на барикады ещё не лезу. но уже задолбало и потому что без явных причин. только потому что кто-то там что-то сказал и думает они нужны, потому что кто-то пристально следит за числом позитивных и должен каждую неделю как-то реагировать и новые правила выдумывать. во время панддемии маска даже была не нужна, а потом вдруг нужна. причём до сих пор нам не сказали что она реально помогает,а в открытую сказали "потому что лучше, чем без. хоть какая-то защита" надоело, подустали. уже 8 месяцев. если вирус такой заразный, то я уже точно за это время с больным где-то пересёкся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
vova old Час назад
таки она права. наска нужна только для одной цели, чтобы власти могли сказать что они про нас позаботились.
живу в НЫ из моих занкомых по весне 16 человек умерло, при этом знаю людей котрые с первыш сообщений самоизолировались, не помогло. но осталось немного. в первую секунду 4го ноября все забудут о короне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
СПКиНР Час назад
Ей путинорасты ответе почему Малышыву с мамой не вывели из ГУМа?
https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/malysheva-vnov-progulyalas-bez-maski-i-vozmutila-podpischikov/https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/malysheva-vnov-progulyalas-bez-maski-i-vozmutila-podpischikov/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
40bbazziggo Час назад
Быстро же народ оскотинивается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
куджо Час назад
Все правильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Порохин Час назад
кстати , тоже хотелось бы взглянуть на документ с печатью и подписью про который они сказали , чисто для самообразования .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман Час назад
Давайте просто откроем сайты закупок масок всех стран мира , сколько они туда Бобла вложили , сейчас мокрая погода эти маски не хрена не смогут помочь людям , да это ладно , они урожай убили этими правилами ( это я про Европу и про епанутых в Бельгии ) они картошку только в прошлые выходные начали собирать , уже до дебилизма дошло что говорят фермер может заразить весь урожай и уроды в это верят . Будет у меня завтра время я вам фотки сделаю какие очереди стоят на сдачу анализов , там о социальной дистанции даже речи нет кто как , если к девке куем араб не притерся то день не удался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
klop Шурман Час назад
Да ты уже давно тут всем обещал пост залепить о своей жизни в Бельгии, а "воз и ныне там".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Порохин Час назад
я не театрал , а актеры тоже в масках и перчатках играют ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 Час назад
Согласен,что надоели изае.али маски всех.Но думать о других надо.Просят надеть надень,нех.ер обострять.Полиция выполняет свою работу,сотрудники не хотят лишится работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
im240 Час назад
этих надо принудительно заражать. В больничке начинаешь очень по другому смотреть на весь этот масочный режим. Короче пока не прочувствуешь этот млядский ковид на своей шкуре, маски это цирк. Зато сейчас меня эти маски не обламывают вовсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман im240 Час назад
Ты веришь в эту хрень ? у тебя есть друзья родственники кто этим вирусом заболел ? у меня есть один но умер от рака легких и причем его диагноз был поставлен еще 5 лет назад но написали КОВИД-19 . Верь дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Алексей Заг im240 Час назад
Ну меня зарази, я уже переболел. Для меня это было самое легкое ОРВИ за всю мою жизнь. Но маску я должен носить, по мнению государства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алеksей im240 38 минут назад
ну я прочувствовал, и чё? да, врать не буду, херово было, но! был как то у меня грипп, так в разы было хуже, реально думал кони двину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
im240 Шурман 19 минут назад
я только вчера из больнички. ну а то, что у тебя кто-то там от рака помер это всё звездёжь. нет такой болезни, а знакомый твой от алкоголизма сдох. у меня нет ни одного кто раком болел, так что всё это твои больные фантазии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 2 часа назад
Ну как-же, зрители-театралы истинные интеллигенты, в нашем деревенском Дворце Культуры такой ТП за 5 минут нос бы разбили без всякой полиции, и смотрели спектаклю вовремя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за&nbsp;секунду до&nbsp;наезда поезда Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за секунду до наезда поезда Московский элитный двор засадили марихуаной Московский элитный двор засадили марихуаной В Москве у продавца абрикосов украли картину за 3 миллиона рублей В Москве у продавца абрикосов украли картину за 3 миллиона рублей
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33668



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 банальных и клишированных моментов в фильмах
3
247
18 банальных и клишированных моментов в фильмах
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
0
94
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
0
6
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
Основные причины задержки вылета и прибытия самолета
1
7
Основные причины задержки вылета и прибытия самолета
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#авария#авто авария#природа#медицина#автомир#gif
#факты#животные#интересное#россия#актеры#СССР#еда#новости#познавательно#авария дня
#история#юмор#кино#люди#дтп#позитив#картинки#полиция#коронавирус#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться