Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции

В Москве на спектакль пришла девушка, которая категорически отказалась правильно надевать маску.
Не так давно в Москве разрешили открыться театрам, которые стояли закрытыми ещё с марта. И заядлые театралы кинулись смотреть спектакли. Но с ухудшением эпидобстановки Собянин предупредил, что полицией будут проводиться рейды по столичным театрам. Если там зафиксируют зрителей без масок, то на театр наложат штраф до 500 000 рублей, либо закроют на срок до 90 суток.
Однако не все зрители поняли серьёзность ситуации. Например, накануне в Театре на Таганке одна девушка вроде бы и пришла в маске, но она была приспущена на подбородок. Охранники попросили даму надеть маску правильно, но девушка начала сопротивляться. Из-за неё выступление не началось в положенное время. Потом к ней вышел режиссёр-постановщик, но и его упёртая девушка не послушала. Другие театралы тоже пытались уговорить антимасочницу, но дама отвечала им очень агрессивно. Администрация театра была вынуждена вызвать полицию и Росгвардию, чтобы не схлопотать себе огромный штраф из-за зрительницы.
Когда в зал вошли стражи порядка, другие зрители, которые устали от этого "театра одного актёра", стали аплодировать. Полицейские быстро вывели строптивую девушку. Теперь она получит штраф в размере 4 тыс рублей.
Однако не все зрители поняли серьёзность ситуации. Например, накануне в Театре на Таганке одна девушка вроде бы и пришла в маске, но она была приспущена на подбородок. Охранники попросили даму надеть маску правильно, но девушка начала сопротивляться. Из-за неё выступление не началось в положенное время. Потом к ней вышел режиссёр-постановщик, но и его упёртая девушка не послушала. Другие театралы тоже пытались уговорить антимасочницу, но дама отвечала им очень агрессивно. Администрация театра была вынуждена вызвать полицию и Росгвардию, чтобы не схлопотать себе огромный штраф из-за зрительницы.
Когда в зал вошли стражи порядка, другие зрители, которые устали от этого "театра одного актёра", стали аплодировать. Полицейские быстро вывели строптивую девушку. Теперь она получит штраф в размере 4 тыс рублей.
А спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" задержался почти на 1,5 часа.
Маска раздора
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Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ?
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Привлекают по пункту 1 ст. 6.3. КоАП, читаем, что там написано:
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Включаем Логику. Отказ от ношения маски НЕ может являться нарушением «законодательства в области !обеспечения! санитарно-эпидемиологического благополучия населения», потому что ношение маски нигде, никем и никогда НЕ было законодательно признано действиями, !способствующими! «обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ну а раз так, то каким образом спрашивается отказ от ношения маски может быть признан нарушением «законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»?
Идём далее по тексту «...выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.»
В этих санитарных правилах ничего НЕ написано про обязанность ношения маски. Максимум, что есть это пункт 2.2.8. Требования к средствам коллективной и индивидуальной защиты в которых есть !рекомендации! по ношению масок для работников, служащих и персонала, НО НЕ для обычных граждан.
Вопрос. В каких «санитарных правилах, гигиенических нормативах, санитарно-гигиенических и противоэпидемических !мероприятиях!» прописано, что ношение тканевой маски относится к этим самым «санитарным правилам, гигиеническим нормативам, санитарно-гигиеническим мероприятиям и противоэпидемическим мероприятиям»? Ну а раз так, то КАК отказ от ношения маски может быть признан нарушением «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, !невыполнения! санитарно-гигиенических и противоэпидемических !мероприятий!», если такое действие как ношение маски никуда из перечисленного НЕ включено?
Статья 20.6.1. КоАП. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.»
В этих правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введение режима повышенной готовности, утверждённых Правительством ЕДроссии от 2 апреля 2020 г. написано в подпункте (в) пункта 3, что вам следует использовать средства индивидуальной защиты, если к тому есть указания региональных властей, НО НЕ самостоятельно изыскивая эти "СИЗ", а в случае их !предоставления! вам уполномоченными на то должностными лицами. Не предоставили? Ну вот и всё, чё. Значит штраф по ст. 20.6.1 КоАП незаконен.
Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ? Коронавирус, Штраф, Самоизоляция, Видео, Длиннопост
Законы это такая вещь, что там НЕ может быть самостоятельного домысливания, нужно понимать прямо и !плоско!, как написано. Поэтому в суде при обжаловании штрафа можно также оперировать тем, что в этих правилах поведения (за нарушение которых вам и выписали штраф) написано про использование «средств индивидуальной защиты», НО тканевая голубенькая херотень, никакими официальными документами НЕ признаётся ни СИЗ (средством индивидуальной защиты), ни уж тем более СИЗОД средством индивидуальной защиты органов дыхания). Более того, на упаковках с масками прямо так и написано, что они НЕ защищают от вирусно-респираторных заболеваний и корова-вируса в том числе:
Как отменить штраф по статье 6.3. КоАП РФ или 20.6.1 за отсутствие МАСКИ или нарушение режима САМОИЗОЛЯЦИИ? Коронавирус, Штраф, Самоизоляция, Видео, Длиннопост
Вот всем этим можно оперировать в суде при обжаловании, чтобы отменить штраф. Также вы можете оперировать тем, что вы отказываетесь носить маски в соответствии с рекомендациями ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), в которых написано, что если у вас НЕТ температуры, чиха и кашля, то вам НЕ рекомендуется носить маску. Также вы можете поискать информацию более менее официальную о том, что маски могут ухудшать ваше самочувствие (препятствуют свободному дыханию) и вы как Человек, имеющий право на сохранение своего Здоровья, отказываетесь носить маски, потому что !заботитесь! о своём самочувствии и здоровье.
Если вы из Питера, то в суде при обжаловании штрафа вы также можете немного включить "дурачка" и сослаться на слова вашего губернатора о том, что МАСКИ НЕ РАБОТАЮТ! (но это вроде давнее видео, это он не про корова-вирус говорит (хотя может и про него, не в курсе источника видео), в любом случае сути дела это НЕ меняет, вирусы есть вирусы):
Это примерно как железобетонный довод на любой абсолютно вопрос-претензию: "И ЧО?"
И хочу сказать всем "крайне умным, одаренным" и прочим индивидумам, которых зае..б.али маски.
Так вот, чтоб вы знали МАСКИ ЗАЕ.Б.АЛИ ВСЕХ.
Но мы никогда не станем жить нормально, потому, что всегда ноем, что живем не по законам, а по понятиям, но как только выходит требование, закон или распоряжение, которое нас не устраивает, так мы тут же кричим, что это требование тупое и соблюдать мы его не будем.
Надо просто принять, что все эти крикуны, обычные лицемеры
Вроде грамотные мыслящие люди, но вот как только нас закон не устраивает, так всё.
Мы начинаем искать оправдания своему неподчинению, находить абсурдные поводы не исполнять требований и прочее.
При этом бьем себя пяткой в грудь, когда закон приступает кто то другой и готовы в праведном гневе его прям сожрать.
И маски тут ни при чем, история с масками ре более чем очередной пример.
Также мы них.у.я не соблюдаем ПДД, правила парковки, уплаты штрафов и многое другое
живу в НЫ из моих занкомых по весне 16 человек умерло, при этом знаю людей котрые с первыш сообщений самоизолировались, не помогло. но осталось немного. в первую секунду 4го ноября все забудут о короне
https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/malysheva-vnov-progulyalas-bez-maski-i-vozmutila-podpischikov/https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/malysheva-vnov-progulyalas-bez-maski-i-vozmutila-podpischikov/