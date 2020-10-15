Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции

Не так давно в Москве разрешили открыться театрам, которые стояли закрытыми ещё с марта. И заядлые театралы кинулись смотреть спектакли. Но с ухудшением эпидобстановки Собянин предупредил, что полицией будут проводиться рейды по столичным театрам. Если там зафиксируют зрителей без масок, то на театр наложат штраф до 500 000 рублей, либо закроют на срок до 90 суток.



Однако не все зрители поняли серьёзность ситуации. Например, накануне в Театре на Таганке одна девушка вроде бы и пришла в маске, но она была приспущена на подбородок. Охранники попросили даму надеть маску правильно, но девушка начала сопротивляться. Из-за неё выступление не началось в положенное время. Потом к ней вышел режиссёр-постановщик, но и его упёртая девушка не послушала. Другие театралы тоже пытались уговорить антимасочницу, но дама отвечала им очень агрессивно. Администрация театра была вынуждена вызвать полицию и Росгвардию, чтобы не схлопотать себе огромный штраф из-за зрительницы.



Когда в зал вошли стражи порядка, другие зрители, которые устали от этого "театра одного актёра", стали аплодировать. Полицейские быстро вывели строптивую девушку. Теперь она получит штраф в размере 4 тыс рублей.