Маска раздора

А ещё, оказывается, если вашему чаду меньше 5 лет маска ему не нужна. С 6 и до 11 носить рекомендуют, если ребёнок проживает в районе, где передача вируса широкомасштабна, и нет возможности соблюдать дистанцию. Прежде чем надеть на дитё маску, необходимо провести инструктаж. Подростки с 12 лет должны носить маски так же, как и взрослые в местах скопления людей и в неблагоприятных районах. ВОЗ также напоминает о том, что нужно мыть руки и не кучковаться, а то мало ли…