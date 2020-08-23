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Маска раздора

Маска раздора (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 16:34
Сообщество : Пандемия
Метки: вирус   воз   дети   коронавирус   маска   масочный режим   пандемия   трамвай   
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Коронавирус во всём мире развил практически шекспировские страсти. Власти обывателей и штрафами пугают, и взывают к их здравому смыслу, но чем дольше мы живём в условиях пандемии, тем скептичнее люди относятся к маскам.

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Метки: вирус   воз   дети   коронавирус   маска   масочный режим   пандемия   трамвай   
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14  комментариев
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10k
Yasen_Perec 56 минут назад
Как будто те кто померли от коронавируса, все поголовно не носили маски. Носили. И всё равно померли. Потому что она ни хрена не защищает.
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855
JFK 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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214
Serg Dex 15 минут назад
Задолбали этими масками, вопрос такой же как пить или не пить. Бабушки, параноики и медики пускай носят ну а так как остальные носят с кило всяких бацил то от них только вред. Особенно достают те кто по долгу ее должен носить но не носит но требует и наказывает других.
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643
idhr 39 минут назад
в японии много народу, особенно в метро, сами, добровольно, в масках ходят, и лет 10 тому назад. Подозреваю, что как тут у нас "наживаются" на этих масках купившие заводик, то так же точно и в японии эти маски кто то производит, продаёт, и, соответственно, зарабатывает на этом. В японии просчто интернет и сми не начинают сразу раздувать, мол, ах, родственник жэны мэра токио вложился в заводик производящий маски, давайте не будем одевать в метро масок, что б этот гад на них нне гнаживался ...
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9k
Некто 55 минут назад
В принципе - все правильно сделали.
Если в анамнезе астма - нехрен вообще рисковать и занимать койкоместо.
А отрицал не надо не штрафовать. Надо давать на подпись отказ от госпитализации.
В принципе - все правильно сделали. Если в анамнезе астма - нехрен вообще рисковать и занимать койкоместо. А отрицал не надо не штрафовать. Надо давать на подпись отказ от госпитализации.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Ну трамвай - это скопление людей, а потому маска обязательна.
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3
wr1 BenderRodriguez 42 минуты назад
желательна
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7k
Антон Семёныч BenderRodriguez Полчаса назад
А парад в Июне не место скопления людей. Ну и где маски? На трибуне гости все преклонного возраста, все в группе риска и с ними руководитель государства....где маски, еще раз спрашиваю? Если это все так опасно как нам п.и.з.д.ят во весь голос!

А парад в Июне не место скопления людей. Ну и где маски? На трибуне гости все преклонного возраста, все в группе риска и с ними руководитель государства....где маски, еще раз спрашиваю? Если это все так опасно как нам п.и.з.д.ят во весь голос!
Ссылка www.youtube.com
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81
Nane First NameLast Антон Семёныч Полчаса назад
Ковид на парады и голосования в РФ не пустили. В РБ его вообще никуда не пустили. Что тут непонятного?
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