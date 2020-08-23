Маска раздора

Коронавирус во всём мире развил практически шекспировские страсти. Власти обывателей и штрафами пугают, и взывают к их здравому смыслу, но чем дольше мы живём в условиях пандемии, тем скептичнее люди относятся к маскам.
В ожидании обещанной второй волны сами знаете какого вируса наши граждане разделились на два лагеря. Воинствующие масочники активно сражаются с лютыми пофигистами. Так на днях произошло очередное побоище. В Новокузнецке бдительный водитель трамвая разругалась с пассажиркой, которая ношение маски в общественных местах отрицает. В свою защиту дама заявила, что является инвалидом – астматиком и носить маску не может. На сторону водителя встал и кондуктор, который как ни странно был сам без маски. Женщину фактически силой заставили покинуть трамвай.
Война идёт несмотря на все заверения и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая всё же признала регулярное ношение масок на свежем воздухе бессмысленным, но продолжает настоятельно рекомендовать их надевать в местах скопления людей. К их рекомендациям присоединился и Детский фонд ЮНИСЕФ. Совместно эти две глубокоуважаемые организации разработали мануал по ношению масок для детей. Они сошлись во мнение, что детям во время занятий спортом и активных игр маски не нужны.
А ещё, оказывается, если вашему чаду меньше 5 лет маска ему не нужна. С 6 и до 11 носить рекомендуют, если ребёнок проживает в районе, где передача вируса широкомасштабна, и нет возможности соблюдать дистанцию. Прежде чем надеть на дитё маску, необходимо провести инструктаж. Подростки с 12 лет должны носить маски так же, как и взрослые в местах скопления людей и в неблагоприятных районах. ВОЗ также напоминает о том, что нужно мыть руки и не кучковаться, а то мало ли…
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Если в анамнезе астма - нехрен вообще рисковать и занимать койкоместо.
А отрицал не надо не штрафовать. Надо давать на подпись отказ от госпитализации.