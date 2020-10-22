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Театр на Таганке стал предлагать эксклюзивные билеты по пятьсот тысяч рублей

Театр на Таганке стал предлагать эксклюзивные билеты по пятьсот тысяч рублей (4 фото)

Автор:
22 октября 2020 20:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Стоимость   Театр на Таганке   билет   гнев   спектакль   театр   
2796
4
Недавно в театре случился инцидент, когда женщина отказалась правильно надевать маску, и пришлось вызывать Росгвардию. При этом спектакль задержали на полтора часа. А после на театр началась травля от "антимасочников".
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Метки: Instagram   Стоимость   Театр на Таганке   билет   гнев   спектакль   театр   
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22  комментария
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13k
vikklu 3 часа назад
Я уж было подумал совсем плохое.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
почему его ещё не закрыли?
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7k
Сергей Час назад
Я далеко не театрал, но театр на Таганке посещал многократно. Мне очень нравится.
Подруга моей мамы была помощником у Любимова, поэтому я там и бывал частенько по контрамаркам.
Нынешнее руководство тоже продемонстрировала адекватность.
А что касается недовольных антимасочников: вы можете думать о маточном режиме что угодно (я, вот, тоже маске не рад), однако подводить под штраф театр - это низко.
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105
мелкий кыШ Сергей Час назад
о маточном режиме нуна думать всем
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7k
Сергей мелкий кыШ Час назад
Бггггг.. долбанная автозамена. Не заметил.
Спасибо за замечание.
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9k
кира 2 часа назад
Ок, ввели обязательное использование масок в общественных местах, тогда поставьте на входе человека, который бы раздавал маски, и следите за тем, чтобы по предъявлении билета все были в масках. Именно раздавал, а не продавал.
Недавно услышала очень хорошую фразу: продавать маски во время эпидемии - все равно что во время войны продавать билеты в бомбоубежище.
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7k
Сергей кира Час назад
Маски копеечные, да и раздают их много где. Сравнивать их с билетами в бомбоубежище - нонсенс.
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9k
кира Сергей 15 минут назад
Дело не в стоимости, хотя кто-то сделал на этом нехилые бабки, дело в принципе. И не рассказывайте мне про наш олигархический капитализм.
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−58
im240 2 часа назад
какой смысл? сразу надо идти в Высоцкий, там на 0,5 такой спектакль будет...
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78
parhi 2 часа назад
Не хочешь маску надевать, не ходи в театр!
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12k
Hairy. 3 часа назад
А вот пискову с его бл.дским цирком можно и без масок и без соблюдения дистанции тусовки устраивать.
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341
Nane First NameLast Hairy. 3 часа назад
Вы не понимаете! Это другое! Это любимая фраза кремлеботов. Счас я им заряжу...

Это другое! Да, платненькие вы наши кремляди? Ваш выход! Что там по Пескову методичка пришла?
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18k
pssst Hairy. 2 часа назад
а простым людям нельзя разве?
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3k
Слава Hairy. 57 минут назад
Да всем можно. Или кому-то запретили устраивать частные вечеринки в том формате, в каком они хотят?
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Комментарий удален
−2
Шико 3 часа назад
Тупые в сарказм не умеют
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ситуация, когда правы все и не правы все. Я сам против ношения масок, поскольку единственная польза от них - наполнение карманов отдельных чиновников. Но и никогда не пытаюсь бодаться с теми, кто вынужден требовать соблюдение масочного режима. Ну не виноваты гвардейцы в метро, или таже дирекция в театре. Они обязаны требовать, у них такая работа и за невыполнение их жёстко поимеют. Не хотите сидеть в театре в маске - не ходите в театр, пойдите вместо этого побросайте камни в Путина, в министров, например, если вы такие принципиальные. А театр за вас действительно накажут на деньги. Оно им надо? Это не они придумали. Бодайтесь с первоисточником, если вам делать нехрен
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18k
pssst Андрей Иванов 2 часа назад
При чем тут карманы чиновников? Кто вам мешает купить несколько многоразовых масок на Али? Пол Америки так ходит. У многих промо-маски с логотипом какой-нибудь конторы.
Единственная ипанутость тут - ходить в маске на улице, или более часа. Но зайти в магазин, или проехать на автобусе - вполне логично.
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15k
Андрей Иванов pssst 2 часа назад
Я купил в мае одноразовую маску и одеваю, где пристают с требованиями. На том же входе в метро. Тут недавно ходил платить за электричество, так там на входе выдавали. Теперь у меня запасная есть.

Большая часть Питера так делает
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4k
RomaXz 3 часа назад
Хорошо потроллили идиотов
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