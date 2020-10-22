Театр на Таганке стал предлагать эксклюзивные билеты по пятьсот тысяч рублей

Недавно в театре случился инцидент, когда женщина отказалась правильно надевать маску, и пришлось вызывать Росгвардию. При этом спектакль задержали на полтора часа. А после на театр началась травля от "антимасочников".
Своими негативными высказываниями люди довели руководство театра и те выпустили в инстаграме объявление, что в театре появилась новая услуга. Это билет за 500 тысяч рублей. В цену сразу включён штраф для театра за несоблюдение масочного режима.
"В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой̆ дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток", – говорится в сообщении.
"В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой̆ дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток", – говорится в сообщении.
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Видимо, мир сошёл с ума, потому что даже на этот, достаточно шутливый пост, посыпались негативные комментарии:
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Подруга моей мамы была помощником у Любимова, поэтому я там и бывал частенько по контрамаркам.
Нынешнее руководство тоже продемонстрировала адекватность.
А что касается недовольных антимасочников: вы можете думать о маточном режиме что угодно (я, вот, тоже маске не рад), однако подводить под штраф театр - это низко.
Спасибо за замечание.
Недавно услышала очень хорошую фразу: продавать маски во время эпидемии - все равно что во время войны продавать билеты в бомбоубежище.
Это другое! Да, платненькие вы наши кремляди? Ваш выход! Что там по Пескову методичка пришла?
Единственная ипанутость тут - ходить в маске на улице, или более часа. Но зайти в магазин, или проехать на автобусе - вполне логично.
Большая часть Питера так делает