Театр на Таганке стал предлагать эксклюзивные билеты по пятьсот тысяч рублей

Своими негативными высказываниями люди довели руководство театра и те выпустили в инстаграме объявление, что в театре появилась новая услуга. Это билет за 500 тысяч рублей. В цену сразу включён штраф для театра за несоблюдение масочного режима.



"В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой̆ дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток", – говорится в сообщении.