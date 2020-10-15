Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить

Раннее поседение — весьма распространённое явление. Седые волосы появляются до 24 лет у мужчин и женщин европеоидной расы, а у темнокожих людей до 30 лет, и уже к сорока годам их шевелюра становится полностью белой. Согласитесь, в эстетическом плане не очень приятно. Давайте же подробно разберемся, почему появляется седина в молодом возрасте и есть ли пути борьбы с нею.
В каком возрасте появляется первая седина
Нормой считается появление первых серебристых локонов в возрасте 33—40 лет. Как только вы заметите седые волоски, с каждым годом их количество будет существенно увеличиваться. С таким явлением нужно только смириться, ведь процесс неизбежен.
Следует заметить, что конкретную норму появления седых волос установить достаточно сложно, ведь на этот природный процесс влияют среда обитания, генетическая предрасположенность, раса и многие другие факторы.
Следует заметить, что конкретную норму появления седых волос установить достаточно сложно, ведь на этот природный процесс влияют среда обитания, генетическая предрасположенность, раса и многие другие факторы.
Появление седых волос у разных рас и национальностей происходит в разный период. Более всего к пепельному цвету склонны европейцы, ведь у них первые седые волоски пробиваются к 35 годам. За ними идут азиаты — ближе к 42 года, а затем уже подтягивается негроидная раса — 50 лет. Но пальму первенства по стойкости пигмента занимают индейцы, которые седеют к 70 годам.
Существуют такие варианты появления серебристых волос:
очаговое, когда седеют только отдельные участки (к примеру, пасмо волос у виска);
частичное (некоторые волоски приобретают пепельный цвет);
полное (вся шевелюра обесцвечивается).
Женские локоны сначала серебрятся в височной части головы, затем переходят на макушку и затылок. А у молодых девушек волосы почему-то седеют с конца или отдельными участками по длине волос.
У молодых людей картина обстоит несколько иначе, — они окрашиваются в пепельный цвет от корней к кончикам. Кроме того, представители мужского пола всегда седеют на десяток лет раньше.
Существуют такие варианты появления серебристых волос:
очаговое, когда седеют только отдельные участки (к примеру, пасмо волос у виска);
частичное (некоторые волоски приобретают пепельный цвет);
полное (вся шевелюра обесцвечивается).
Женские локоны сначала серебрятся в височной части головы, затем переходят на макушку и затылок. А у молодых девушек волосы почему-то седеют с конца или отдельными участками по длине волос.
У молодых людей картина обстоит несколько иначе, — они окрашиваются в пепельный цвет от корней к кончикам. Кроме того, представители мужского пола всегда седеют на десяток лет раньше.
Почему люди седеют
Как известно, окрашивание наших волос в природный цвет происходит за счёт меланина, вырабатываемого клетками организма, именуемыми созвучно — меланоцитами. Эти клетки, в свою очередь, продуцируют определенные вещества: эумеланин, который колорирует наш цвет локонов в тёмно-коричневый или даже тёмный цвет, и феомеланин, придающий рыжинку волосам. Эти два компонента, смешиваясь между собой, создают ключевой цвет кератина (белка волос).
Клеточки меланоциты действуют ещё до появления человека на свет. Но со временем, они «выходят на пенсию», переставая вырабатывать меланин. Рано или поздно, подобная ситуация наступит. Но большинство из нас беспокоит вопрос «почему седеют волосы в молодом возрасте?».
Не только слабая выработка меланина является причиной поседения волос. Известно, что волосяные фолликулы производят перекись водорода, которая обесцвечивает волос. Если волоски здоровые, то она разрушается при помощи специального фермента, продуцируемого печенью. В силу возрастных изменений выработка этого вещества заметно уменьшается, поэтому перекись водорода осветляет волосы.
Клеточки меланоциты действуют ещё до появления человека на свет. Но со временем, они «выходят на пенсию», переставая вырабатывать меланин. Рано или поздно, подобная ситуация наступит. Но большинство из нас беспокоит вопрос «почему седеют волосы в молодом возрасте?».
Не только слабая выработка меланина является причиной поседения волос. Известно, что волосяные фолликулы производят перекись водорода, которая обесцвечивает волос. Если волоски здоровые, то она разрушается при помощи специального фермента, продуцируемого печенью. В силу возрастных изменений выработка этого вещества заметно уменьшается, поэтому перекись водорода осветляет волосы.
Почему появляются седые волосы у молодых?
Как ни странно, но седина не только удел пожилых людей. Седые волосы могут появиться и в 25, и в 20, и в 18, и даже у новорожденной крохи. Так давайте же разберёмся, почему рано седеют волосы у совсем юных людей.
Трихологи выделяют целый спектр причин, которые провоцируют обесцвечивание волос. Самые главные среди них:
сильные психоэмоциональные потрясения (то есть шевелюра у человека превращается в седую из-за испуга);
генетический фактор (если ваши родители поседели рано, то с вероятностью в 80% можно предположить, что и вас постигнет та же участь);
перенесенные заболевания, в особенности цитомегаловирусная инфекция, а также обычные простуды;
неправильный обмен веществ, который связан с заболеванием внутренних органов (ЖКТ и печени);
сахарный диабет или атеросклероз;
нехватка железа в организме;
гормональный дисбаланс, связанный с дисфункцией щитовидной железы (особенно во время беременности, кормления грудью и подросткового созревания);
отсутствие определённых витамином (как известно, витамин В10 влияет на правильное усвоение белка, обеспечивая пигментацию волос);
постоянные диеты, которые приводят к недостаточному поступлению белка;
неправильный образ жизни (к примеру, заядлые курильщики обеспечивают интоксикацию своего организма, что впоследствии снижает насыщение волос кислородом и убивает меланоциты);
некорректный уход за шевелюрой (регулярное пользование феном и утюжком, частое мытьё волос горячей водой, использование агрессивных красителей и даже неправильно подобранный шампунь ухудшают процесс выделения меланина);
воздействие УФ-лучей, в частности, не использование защитной шапочки, когда вы посещаете солярий.
Трихологи выделяют целый спектр причин, которые провоцируют обесцвечивание волос. Самые главные среди них:
сильные психоэмоциональные потрясения (то есть шевелюра у человека превращается в седую из-за испуга);
генетический фактор (если ваши родители поседели рано, то с вероятностью в 80% можно предположить, что и вас постигнет та же участь);
перенесенные заболевания, в особенности цитомегаловирусная инфекция, а также обычные простуды;
неправильный обмен веществ, который связан с заболеванием внутренних органов (ЖКТ и печени);
сахарный диабет или атеросклероз;
нехватка железа в организме;
гормональный дисбаланс, связанный с дисфункцией щитовидной железы (особенно во время беременности, кормления грудью и подросткового созревания);
отсутствие определённых витамином (как известно, витамин В10 влияет на правильное усвоение белка, обеспечивая пигментацию волос);
постоянные диеты, которые приводят к недостаточному поступлению белка;
неправильный образ жизни (к примеру, заядлые курильщики обеспечивают интоксикацию своего организма, что впоследствии снижает насыщение волос кислородом и убивает меланоциты);
некорректный уход за шевелюрой (регулярное пользование феном и утюжком, частое мытьё волос горячей водой, использование агрессивных красителей и даже неправильно подобранный шампунь ухудшают процесс выделения меланина);
воздействие УФ-лучей, в частности, не использование защитной шапочки, когда вы посещаете солярий.
Лечение
Если человек начинает седеть очень рано, то можно предпринять отдельные попытки, чтобы избежать быстрого депигментированные волос, так сказать, — затормозить процесс.
При наличии свободного времени рекомендуем посетить врача-трихолога. В обязательном порядке нужно будет сдать развёрнутый анализ крови, который поможет увидеть общую картину состояния вашего организма.
Возможно, врач потребует ПЦР-диагностику на определение гормонов, исследования работы щитовидной железы, печени, органов ЖКТ.
На основе полученных данных он сможет подобрать для вас особую терапию, которая будет состоять из медикаментозного лечения, физиотерапвтических процедур и специальных масок из серии народной медицины.
Но вы должны понимать одно, все эти препараты и способы воздействия на кожу головы и волосяной фолликул только замедлят гибель клеток-меланоцитов. Вернуть поседевшим волоскам былой цвет уже не удастся.
При наличии свободного времени рекомендуем посетить врача-трихолога. В обязательном порядке нужно будет сдать развёрнутый анализ крови, который поможет увидеть общую картину состояния вашего организма.
Возможно, врач потребует ПЦР-диагностику на определение гормонов, исследования работы щитовидной железы, печени, органов ЖКТ.
На основе полученных данных он сможет подобрать для вас особую терапию, которая будет состоять из медикаментозного лечения, физиотерапвтических процедур и специальных масок из серии народной медицины.
Но вы должны понимать одно, все эти препараты и способы воздействия на кожу головы и волосяной фолликул только замедлят гибель клеток-меланоцитов. Вернуть поседевшим волоскам былой цвет уже не удастся.
Народная медицина
Желаете усилить эффект от применения медикаментов, тогда обратите своё внимание на рецепты целебных масок, лосьонов и отваров, которые могут употребляться как вовнутрь, так и использоваться с целью внешней подпитки локонов. Помните, чудодейственные растения, подаренные самой природой, улучшат локоны и смогут препятствовать появлению седины.
Эфирные масла для волос
Как известно, некоторые масла при нанесении на локоны способны подарить им не только блеск и красоту, но и напитать полезными веществами.
Понадобится:
70 мл кунжутного масла;
40 мл масла тимьяна.
Приготовление и применение:
Соедините масла в единую суспензию. Хорошенько взболтайте.
Оставьте настаиваться примерно на месяц.
Небольшое количество смеси активно втирают в локоны.
Выдерживают порядка 15 минут, а затем смывают водой.
Курс процедуры составляет 28 дней, при этом втирание в волосы нужно проводить регулярно с интервалом в одни сутки.
Понадобится:
70 мл кунжутного масла;
40 мл масла тимьяна.
Приготовление и применение:
Соедините масла в единую суспензию. Хорошенько взболтайте.
Оставьте настаиваться примерно на месяц.
Небольшое количество смеси активно втирают в локоны.
Выдерживают порядка 15 минут, а затем смывают водой.
Курс процедуры составляет 28 дней, при этом втирание в волосы нужно проводить регулярно с интервалом в одни сутки.
Красный перец
Все мы знаем, что красный перец улучшает микроциркуляцию кожных покровов, именно поэтому все микроэлементы и витамины, поступающие в наш организм, благополучно достигают волосяного фолликула, улучшая структуру волос.
Вам понадобится:
6 подсушенных красных перчинок;
0,5 литра спирта или водки.
Чтобы приготовить настой, достаточно залить красный перец алкоголем и дать настояться несколько дней. Полученный раствор втирают в кожу головы по 2–3 раза в день на протяжении 2-х недель.
Вам понадобится:
6 подсушенных красных перчинок;
0,5 литра спирта или водки.
Чтобы приготовить настой, достаточно залить красный перец алкоголем и дать настояться несколько дней. Полученный раствор втирают в кожу головы по 2–3 раза в день на протяжении 2-х недель.
Настой на основе корня женьшеня
Корень женьшеня — ещё одно эффективно действующее средство, которое призвано устранить гибель клеток, выделяемых меланин.
Ингредиенты:
1 ч. л. корня женьшеня;
0,5 л разведённого спирта.
Приготовление и применение:
Нужно измельчить сухой корень женьшеня и залить его спиртом.
Полученная смесь должна настаиваться несколько недель в тёмном месте.
Приём настоя осуществляют вовнутрь каждое утро до приема пищи.
Курс лечения составляет 3 недели.
Не рекомендуется готовить настойку по этому рецепту, если у вас наблюдается гипертония (повышенное давление), гастрит и язва желудка.
Ингредиенты:
1 ч. л. корня женьшеня;
0,5 л разведённого спирта.
Приготовление и применение:
Нужно измельчить сухой корень женьшеня и залить его спиртом.
Полученная смесь должна настаиваться несколько недель в тёмном месте.
Приём настоя осуществляют вовнутрь каждое утро до приема пищи.
Курс лечения составляет 3 недели.
Не рекомендуется готовить настойку по этому рецепту, если у вас наблюдается гипертония (повышенное давление), гастрит и язва желудка.
Мнения стилистов
все стилисты в один голос заявляют, что можно просто-напросто покрасить волосы. А некоторые мастера парикмахерского искусства считают, что седина — это пик нынешнего сезона.
Пепельные локоны дарят своим обладателям изысканность, подчеркивают их сексуальность, придают уверенность в себе.
Именно поэтому ведущие дома моды часто предлагают своим клиентам осветление локонов под седину. Таинственные оттенки лаванды, слоновой кости, мокрого асфальта и серебра обеспечивают поистине потрясающий и экстравагантный внешний вид своим обладателям.
Но если вы не склонны к подобным экспериментам, то осуществите:
блондирование;
мелирование «перец и соль»;
брондирование;
колорирование;
окраску прядей у виска (как раз в том месте, где у вас больше всего белых волос).
Пепельные локоны дарят своим обладателям изысканность, подчеркивают их сексуальность, придают уверенность в себе.
Именно поэтому ведущие дома моды часто предлагают своим клиентам осветление локонов под седину. Таинственные оттенки лаванды, слоновой кости, мокрого асфальта и серебра обеспечивают поистине потрясающий и экстравагантный внешний вид своим обладателям.
Но если вы не склонны к подобным экспериментам, то осуществите:
блондирование;
мелирование «перец и соль»;
брондирование;
колорирование;
окраску прядей у виска (как раз в том месте, где у вас больше всего белых волос).
В плане цвета следует остановить своё внимание на золотом или карамельном, ведь подобный вариант делает отросшие белые корни малозаметными.
Ещё одним отличным способом препятствия ранней седине является витаминотерапия, проводимая в салоне. Вы можете заказать:
подпитку локонов кератином;
биоламинирование и экранирование шевелюры;
микроэлементную терапию (иглоукалывание в кожу волосистой части головы полезных веществ, что улучшает состояние волос и препятствует появлению седины);
питательные натуральные маски и компрессы на основе отваров трав, водорослей, витаминных эссенций;
плазмолифтинг (из вашей крови добывается плазма, которая вводиться подкожно в волосистую часть головы, — запускаются процессы регенерации клеток, в том числе меланоцидов).
Ещё одним отличным способом препятствия ранней седине является витаминотерапия, проводимая в салоне. Вы можете заказать:
подпитку локонов кератином;
биоламинирование и экранирование шевелюры;
микроэлементную терапию (иглоукалывание в кожу волосистой части головы полезных веществ, что улучшает состояние волос и препятствует появлению седины);
питательные натуральные маски и компрессы на основе отваров трав, водорослей, витаминных эссенций;
плазмолифтинг (из вашей крови добывается плазма, которая вводиться подкожно в волосистую часть головы, — запускаются процессы регенерации клеток, в том числе меланоцидов).
Профилактика ранней седины
Чтобы ваши локоны не стали белесыми раньше срока, рекомендуем начать правильно ухаживать за ними и своим организмом. Вам нужно попросту придерживаться некоторых правил:
Ваш рацион должен быть богат на белковую пищу, клетчатку и витамины. Поэтому в каждую порцию приёма еды включайте сыр или мясо, рыбу, а также овощные салатики. Между завтраком, обедом и ужином делайте лёгкий перекус фруктами. Подойдут яблоки, бананы, апельсины, киви и другие витаминосодержащие продукты. В пищу желательно добавлять йодированную соль.
Раз в год следует проходить обследование у трихолога или эндокринолога, чтобы знать, в каком состоянии пребывает ваш гормональный фон.
Перестаньте попусту волноваться. Научитесь справляться со стрессами и каждую минуту радоваться жизни. Если не очень получается, попробуйте записаться на курсы йоги.
Правильно ухаживайте за своими локонами. К примеру, раз в неделю делайте витаминизированные маски. Не травмируйте пряди феном и утюжком, а в летнюю и зимнюю пору всегда носите головной убор.
Откажитесь от курения, которое провоцирует интоксикацию организма.
Начните вести активный образ жизни и соблюдайте режим отдыха. Как известно, если вы будете часто пребывать в движении, то ваша кровь будет активнее насыщаться кислородом, а значит, меланоциды смогут ещё долго служить вам верой и правдой.
Правильно подбирайте косметику в зависимости от типа кожи и структуры волос. Хотя бы раз в неделю осуществляйте подпитку прядей касторовым или репейным маслом. Ополаскивание локонов не обязательно проводить при помощи косметики, приобретаемой на полках магазинов. Лучше всего воспользоваться отварами трав — шалфея, крапивы, коры дуба, ромашки, берёзы.
Регулярно на протяжении дня массажируйте дерму головы с целью улучшить кровоток. Для этого рекомендуется воспользоваться обычной массажной расчёской, не имеющей грубых зубчиков.
Таким образом, раннее появление седины — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Если вовремя наладить работу отдельных органов и систем, начать правильно питаться и ухаживать за своими локонами, можно перестать седеть. Чтобы скрыть уже поседевшие волоски, следует выбрать оптимальный вариант покраски или просто затонировать локоны.
Ваш рацион должен быть богат на белковую пищу, клетчатку и витамины. Поэтому в каждую порцию приёма еды включайте сыр или мясо, рыбу, а также овощные салатики. Между завтраком, обедом и ужином делайте лёгкий перекус фруктами. Подойдут яблоки, бананы, апельсины, киви и другие витаминосодержащие продукты. В пищу желательно добавлять йодированную соль.
Раз в год следует проходить обследование у трихолога или эндокринолога, чтобы знать, в каком состоянии пребывает ваш гормональный фон.
Перестаньте попусту волноваться. Научитесь справляться со стрессами и каждую минуту радоваться жизни. Если не очень получается, попробуйте записаться на курсы йоги.
Правильно ухаживайте за своими локонами. К примеру, раз в неделю делайте витаминизированные маски. Не травмируйте пряди феном и утюжком, а в летнюю и зимнюю пору всегда носите головной убор.
Откажитесь от курения, которое провоцирует интоксикацию организма.
Начните вести активный образ жизни и соблюдайте режим отдыха. Как известно, если вы будете часто пребывать в движении, то ваша кровь будет активнее насыщаться кислородом, а значит, меланоциды смогут ещё долго служить вам верой и правдой.
Правильно подбирайте косметику в зависимости от типа кожи и структуры волос. Хотя бы раз в неделю осуществляйте подпитку прядей касторовым или репейным маслом. Ополаскивание локонов не обязательно проводить при помощи косметики, приобретаемой на полках магазинов. Лучше всего воспользоваться отварами трав — шалфея, крапивы, коры дуба, ромашки, берёзы.
Регулярно на протяжении дня массажируйте дерму головы с целью улучшить кровоток. Для этого рекомендуется воспользоваться обычной массажной расчёской, не имеющей грубых зубчиков.
Таким образом, раннее появление седины — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Если вовремя наладить работу отдельных органов и систем, начать правильно питаться и ухаживать за своими локонами, можно перестать седеть. Чтобы скрыть уже поседевшие волоски, следует выбрать оптимальный вариант покраски или просто затонировать локоны.
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