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Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить

Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить (7 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:51
Сообщество : Факты
Метки: волосы   интересно   седина   седые волосы   факты   фото   
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Раннее поседение — весьма распространённое явление. Седые волосы появляются до 24 лет у мужчин и женщин европеоидной расы, а у темнокожих людей до 30 лет, и уже к сорока годам их шевелюра становится полностью белой. Согласитесь, в эстетическом плане не очень приятно. Давайте же подробно разберемся, почему появляется седина в молодом возрасте и есть ли пути борьбы с нею.

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Метки: волосы   интересно   седина   седые волосы   факты   фото   
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Артур 18 минут назад
В 37 поседел как лунь.
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Если уж так невмоготу....

Если уж так невмоготу....
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Злодей 2 часа назад
не пофигу ли - седеют, так пусть седеют. Не выпадают же.
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49k
pynh Злодей 2 часа назад
Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить
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49k
pynh 3 часа назад
Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить
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