Почему седеют волосы в молодом возрасте и можно ли это остановить

Чтобы ваши локоны не стали белесыми раньше срока, рекомендуем начать правильно ухаживать за ними и своим организмом. Вам нужно попросту придерживаться некоторых правил:



Ваш рацион должен быть богат на белковую пищу, клетчатку и витамины. Поэтому в каждую порцию приёма еды включайте сыр или мясо, рыбу, а также овощные салатики. Между завтраком, обедом и ужином делайте лёгкий перекус фруктами. Подойдут яблоки, бананы, апельсины, киви и другие витаминосодержащие продукты. В пищу желательно добавлять йодированную соль.

Раз в год следует проходить обследование у трихолога или эндокринолога, чтобы знать, в каком состоянии пребывает ваш гормональный фон.

Перестаньте попусту волноваться. Научитесь справляться со стрессами и каждую минуту радоваться жизни. Если не очень получается, попробуйте записаться на курсы йоги.

Правильно ухаживайте за своими локонами. К примеру, раз в неделю делайте витаминизированные маски. Не травмируйте пряди феном и утюжком, а в летнюю и зимнюю пору всегда носите головной убор.

Откажитесь от курения, которое провоцирует интоксикацию организма.

Начните вести активный образ жизни и соблюдайте режим отдыха. Как известно, если вы будете часто пребывать в движении, то ваша кровь будет активнее насыщаться кислородом, а значит, меланоциды смогут ещё долго служить вам верой и правдой.

Правильно подбирайте косметику в зависимости от типа кожи и структуры волос. Хотя бы раз в неделю осуществляйте подпитку прядей касторовым или репейным маслом. Ополаскивание локонов не обязательно проводить при помощи косметики, приобретаемой на полках магазинов. Лучше всего воспользоваться отварами трав — шалфея, крапивы, коры дуба, ромашки, берёзы.

Регулярно на протяжении дня массажируйте дерму головы с целью улучшить кровоток. Для этого рекомендуется воспользоваться обычной массажной расчёской, не имеющей грубых зубчиков.

Таким образом, раннее появление седины — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Если вовремя наладить работу отдельных органов и систем, начать правильно питаться и ухаживать за своими локонами, можно перестать седеть. Чтобы скрыть уже поседевшие волоски, следует выбрать оптимальный вариант покраски или просто затонировать локоны.