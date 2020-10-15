Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать?

Обычно люди не хотят заморачиваться и проходят мимо, оставляя карту лежать на земле. С одной стороны - это правильно, ведь человек может вернуться за ней через 5 минут. Но иногда пропажа обнаруживается не сразу, а недобросовестные граждане к тому моменту успевают опустошить счет. Как же помочь незнакомцам, обронившим банковскую карту?



Домой карту лучше не нести, и уж тем более не забывать о ней, если забрали. Вдруг мошенники уже сняли с нее деньги, а владелец написал заявление в полицию. Тогда вы окажитесь в скверном положении! К вам может явиться участковый и обязать выплачивать потраченные другими людьми средства.



Первый и наиболее безопасный вариант - это обратиться в банк или полицию. Там предстоит написать парочку заявлений с точным местом и временем находки карты. Поиском владельца займутся без вас. Если в городе нет нужного отделения или офиса банка, то проще всего утилизировать карту, предварительно сломав ее, чтобы мошенники не могли ей воспользоваться в корыстных целях. Банк перевыпустит новую карту уже на следующий день, клиент защищен.