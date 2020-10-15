Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать?

Замечали ли вы когда-нибудь бесхозную банковскую карту на улице? Тянулись ли к ней руки - или вы проходили мимо? Потерянные бумажные деньги обычно быстро находят карман, а вот с картами ситуация другая. Мы решили разобраться, что же делать, если нашли чужую карту?
О том, что нужно заблокировать потерянную карту, знают, наверное, все. Это вопрос безопасности. И чем скорее это сделать, тем лучше. Ведь сейчас можно расплачиваться по карте, даже не зная ПИН-кода. Порой для оплаты в интернет-магазинах тоже нужны лишь данные карты: номер, срок действия и CVV. Для того, чтобы заблокировать карту, достаточно обратиться в банк.
Но что делать, если вы нашли чужую карту на улице? Шли и увидели пластик с манящими деньгами на нем
Обычно люди не хотят заморачиваться и проходят мимо, оставляя карту лежать на земле. С одной стороны - это правильно, ведь человек может вернуться за ней через 5 минут. Но иногда пропажа обнаруживается не сразу, а недобросовестные граждане к тому моменту успевают опустошить счет. Как же помочь незнакомцам, обронившим банковскую карту?
Домой карту лучше не нести, и уж тем более не забывать о ней, если забрали. Вдруг мошенники уже сняли с нее деньги, а владелец написал заявление в полицию. Тогда вы окажитесь в скверном положении! К вам может явиться участковый и обязать выплачивать потраченные другими людьми средства.
Первый и наиболее безопасный вариант - это обратиться в банк или полицию. Там предстоит написать парочку заявлений с точным местом и временем находки карты. Поиском владельца займутся без вас. Если в городе нет нужного отделения или офиса банка, то проще всего утилизировать карту, предварительно сломав ее, чтобы мошенники не могли ей воспользоваться в корыстных целях. Банк перевыпустит новую карту уже на следующий день, клиент защищен.
Домой карту лучше не нести, и уж тем более не забывать о ней, если забрали. Вдруг мошенники уже сняли с нее деньги, а владелец написал заявление в полицию. Тогда вы окажитесь в скверном положении! К вам может явиться участковый и обязать выплачивать потраченные другими людьми средства.
Первый и наиболее безопасный вариант - это обратиться в банк или полицию. Там предстоит написать парочку заявлений с точным местом и временем находки карты. Поиском владельца займутся без вас. Если в городе нет нужного отделения или офиса банка, то проще всего утилизировать карту, предварительно сломав ее, чтобы мошенники не могли ей воспользоваться в корыстных целях. Банк перевыпустит новую карту уже на следующий день, клиент защищен.
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А вы сталкивались с подобной ситуацией?
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Редко, но перевожу деньги на помощь людям. Так решил переслать сумму на оплату больного ребёнка в фонд ПРАВМИР(типа мир православия). Ввёл данные карты и... никакого запроса от сбера мне не пришло, а вот списание денег пришло. В итоге перевыпустил карту сразу на всякий случай. Фонд оказался не совсем чистоплотным. Денег на деток не жалко, а вот мошенникам дарить не охота.
Мусора потом не слезут !
Не то время, добро конечно же надо делать , НО не с нашими МУСОРАМИ !
карту возможно скинул вор/грабитель, возможно не успев слить с неё деньги.
возвращать не нужно. представьте простой расклад - карту может даже не украли, а она потерялась. но некто недобросовестный сфоткал данные и бросил где лежала. после этого вы нашли, вернули владельцу, владелец радостный что нашлась - не стал блокировать, после этого нехороший человек находит в интернете инфу как слить бабло с карты (это запросто делается, ничего кроме данных на карте не нужно) и сливает. и вот тут начинается самое интересное...
Мне как-то под ноги подбрасывали сверточек маленький, потом хотели разбираться. Послал их по эротическим местам, так как прошел мимо и не поднял!
Какая вероятность, что с этой картой что-нибудь подобное не произойдет?
Шутка.Знаю что тупая.Но шутка.
Так же смс на 1 рубль и с номером телефона скинула. Приехали забирать парнишка с дедулькой ( чья карта ). В подарок очень вкусная домашняя 3х-литровка овощного ассорти.
Сам пока карт не находил. Не фартовый я на находки )))
А ? Как Вам ?