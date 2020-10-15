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Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать?

Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:23
Метки: банковская карта   интересно   карта   находка   потерял карту   факты   фото   
4528
6
Замечали ли вы когда-нибудь бесхозную банковскую карту на улице? Тянулись ли к ней руки - или вы проходили мимо? Потерянные бумажные деньги обычно быстро находят карман, а вот с картами ситуация другая. Мы решили разобраться, что же делать, если нашли чужую карту?
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Метки: банковская карта   интересно   карта   находка   потерял карту   факты   фото   
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17k
Карлсончек 2 часа назад
Если вы нашли карту на улице - нужно взять её и аккуратно положить в урну, ибо пластик очень долго разлагается.
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2k
Manul 22 секунды назад
было дело. Нашел бумажник с карточками и деньгами. Денег не много. Позвонил в банк и сказал что нашел бумажник в ней Ваша карта. Сказал номер карты и попросил уведомить владельца и позвонить на мой телефон. Через 15 минут перезвонил владелец. Встретились все отдал. Получил бутылку Чачи в подарок. Все.
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48k
Георгий 9 минут назад
Рассмотрим ситуацию. Если действительно мошенник украл карту, то посредством Инета уже мог перевести деньги с карты куда-то. Ведь на обороте карты CVC/CVV код. И отбивка СМС-подтверждения на оплату не всегда приходит. Так подумал, что вернёшь эту карту владельцу, а он не обнаружит на ней приличной суммы. И что? Ведь владелец может наверно подать в суд на нашедшего. Нет?

Редко, но перевожу деньги на помощь людям. Так решил переслать сумму на оплату больного ребёнка в фонд ПРАВМИР(типа мир православия). Ввёл данные карты и... никакого запроса от сбера мне не пришло, а вот списание денег пришло. В итоге перевыпустил карту сразу на всякий случай. Фонд оказался не совсем чистоплотным. Денег на деток не жалко, а вот мошенникам дарить не охота.
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10k
Альф 57 20 минут назад
Помню, перед новым годом в Окее кошелёк нашел, почти 100к нала, карты всякие. Нашел хозяина по картам, встретились, отдал все. Оказалось что он мент, документы попросил предъявить и вопросы всякие.. вместо благодарности получил допрос как будьто вытащил из кармана - так что, пошло оно к *зде - добро наказуемо.
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12k
Hairy. Альф 57 19 минут назад
Мент хоть отблаголарил как?
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77
Богдан Парацельс 21 минуту назад
в Москве у семейной общаги нашел портмоне с кучей карт. Отдал вахтерше.Позже она меня подозвала, сказала, что тетка бухгалтер крупной компании забрала, орала,что там ещё деньги были,просила меня найти. Бабуля её послала. Вперёд мне наука. Пройду мимо.
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29k
Haratemich Полчаса назад
ПРОЙТИ МИМО !!!!
Мусора потом не слезут !
Не то время, добро конечно же надо делать , НО не с нашими МУСОРАМИ !
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638
DeDsmile 46 минут назад
лучше всего позвонить на номер 8-800-... который указан на карте и попросить её заблокировать (на случай если хозяин ещё не знает о потере), а саму карту разрезать и выкинуть.
карту возможно скинул вор/грабитель, возможно не успев слить с неё деньги.
возвращать не нужно. представьте простой расклад - карту может даже не украли, а она потерялась. но некто недобросовестный сфоткал данные и бросил где лежала. после этого вы нашли, вернули владельцу, владелец радостный что нашлась - не стал блокировать, после этого нехороший человек находит в интернете инфу как слить бабло с карты (это запросто делается, ничего кроме данных на карте не нужно) и сливает. и вот тут начинается самое интересное...
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12k
speaktr-st DeDsmile Полчаса назад
Нормальные банки требуют на операцию блокировки паспортные данные или кодовое слово. Так что звонить никуда не надо, без толку. А вот утилизировать - надо.
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6k
Alex 52 минуты назад
Сломать и выкинуть - оптимальный вариант! Сосед нашёл карту, дал объявление в ВК, потом вместе с картой в присутствии участкового отдавал 5 000 рублей, якобы снятые им с карты.
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11k
Сергей 56 минут назад
Не брать! Однозначно! Можно попасть на неприятности с полпинка!
Мне как-то под ноги подбрасывали сверточек маленький, потом хотели разбираться. Послал их по эротическим местам, так как прошел мимо и не поднял!
Какая вероятность, что с этой картой что-нибудь подобное не произойдет?
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Нашла один раз только. Позвонила в банк, сотрудник заблокировал карту и все. Просто мне некогда было идти в банк с ней. Я по соц.сетям поискала хозяйку карты, у нее все закрыто, вроде рабочий номер нашла, но и там тишина. А раз так, то пусть банк сам блокирует.
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4k
Дмитрий Лесли 🥰 23 минуты назад
Такого не может быть. Заблокируют исключительно если звонок с привязанного к карте номера телефона. В самом худшем случае - точные паспортные данные владельца и кодовое слово. Иначе никак.
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2k
Ruslan Rudnev Час назад
Что за гонево про банкомат? Если карту не забрать из него он её проглатывает через несколько секунд и всё!!!
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29k
Лесли 🥰 Ruslan Rudnev Час назад
Такое может быть. Передо мной тетка сняла деньги и в секунду умотала, а банкомат карту выдал. И деньги тоже так при мне забывали забрать))
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2k
Ruslan Rudnev Лесли 🥰 39 минут назад
Если секунд 10-15 не забирать, то банкомат и деньги обратно съест. Потом извлекать своё только через сотрудников банка чей банкомат. Хотя сейчас банкоматы только в отделениях банков и остались. Проходит их век =)
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27k
winergy2012 Час назад
Некоторые про.ститу.тки оплачивают свои услуги,проведя картой по пи.з.де.
Шутка.Знаю что тупая.Но шутка.
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71k
Я Только спросить. Час назад
Нашел кошелек с картами и большой наличкой позвонил в полицию вечером отдал хозяину..
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7k
Иван Акимов Час назад
Пошли с женой за грибами. В кустах нашёл женскую сумочку. В сумочке мобильник,паспорт,студбилет и карта. Оказалось что над девушкой так ухажор пошутил. По прописке оказалось что проживает она как раз этажом выше где живёт лучшая подруга жены. Пошли и отдали.
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29k
Лесли 🥰 Иван Акимов Час назад
Нихера у него шутки)) На месте девушки, я бы накатала заявление на него! Это потом все восстанавливать же..
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2k
Hazanoff 2 часа назад
"К вам может явиться участковый и обязать выплачивать потраченные другими людьми средства"
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801
Лёха 2 часа назад
"Банк перевыпустит новую карту уже на следующий день" сбер года два назад неделю,если не больше, мне карту перевыпускал. Вряд ли что-то изменилось...
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638
DeDsmile kirsanos Час назад
зависит от того именная карта или нет.
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2k
kca-opa Лёха Час назад
Не знаю как в Сбере, а в другом банке пришёл, сел, "Сейчас вам на СМС придёт код, скажите мне его", давайте я вас сфотографирую, постучала по клаве, распечатала листок, тут подпишите, возьмите новую карту, всё
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2k
kca-opa Час назад
Сейчас всё проще, банально с получения карты месяца 2 не вводил пин-код, расплачивался прикладывая, ну и пин забыл, чтоб не блокировать карту неудачным вводом пина, зашёл в личный кабинет и сменить пин, через 10 секунд смс с новым пином, никуда даже ходить не надо
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0
Дмитрий Сафонов Лёха Полчаса назад
Ничего не изменилось. вторая неделя подходит к концу, а карту "ожидайте СМС".
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47
Атомный Крот Лёха 20 минут назад
Банки порой и по 3 недели перевыпускают.
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Сдать в ближайшее отделение банка эмитента лучший вариант. В мусарню лучше не нести - потом проблем не оберешься.
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29k
Haratemich Shtoppi 23 минуты назад
К этим мразям вообще лучше никогда не ходить
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188k
Северное сияние 2 часа назад
Супруга летом в электричке нашла карту Сбера.
Так же смс на 1 рубль и с номером телефона скинула. Приехали забирать парнишка с дедулькой ( чья карта ). В подарок очень вкусная домашняя 3х-литровка овощного ассорти.
Сам пока карт не находил. Не фартовый я на находки )))
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32k
jonnyD 2 часа назад
А теперь усложним задачу - вместе с картой был найден и ПИН-код !
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29k
Haratemich jonnyD 22 минуты назад
И зажата она в руке у трупа !
А ? Как Вам ?
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48k
Георгий jonnyD 18 минут назад
На обороте карты обычно есть код уже.
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61k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
С подобной ситуацией не сталкивался, но если столкнусь, то пройду мимо
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6k
Алексей 2 часа назад
Самое правильное - перевести рупь и в сообщении дать номер телефона. Это из поста. А потом, если молчат - позвонить по номеру на карте, там номер банка есть.
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