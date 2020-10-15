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Топ-10 интересных фактов из жизни Петра Павловича Ершова

Топ-10 интересных фактов из жизни Петра Павловича Ершова (11 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 09:50
Сообщество : Факты
Метки: Ершов   видео   жизнь   интересно   познавательно   факты   фото   
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Петра Павловича Ершова знают как русского поэта, прозаика и драматурга. За свою жизнь он написал множество произведений. Но больше всего известен как автор сказки «Конек-Горбунок». Это произведение в стихах стало классикой русской литературы. Его читают детям на ночь, проходят в младших классах в школе, им наслаждаются взрослые.

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Метки: Ершов   видео   жизнь   интересно   познавательно   факты   фото   
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6  комментариев
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Хороший пост.
Интересно было прочесть.
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32k
jonnyD 2 часа назад
За 11 лет в двух браках 15 детей .. да ... он зря время не терял ! Когда писать только успевал ?
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2k
ваня панкин 2 часа назад
у него в "коньке-горбуноке" очень легкий слог... большое ему спасибо...
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
К пункту 6.
В студенческие годы Ершов сблизился с профессором русской словесности Петром Плетнёвым, познакомился с Василием Жуковским и Александром Пушкиным. На их суд девятнадцатилетний студент отдал своё первое крупное произведение сказку «Конёк-горбунок», прочитав которую, Пушкин с похвалою сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить».
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1k
andretry Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Пушкин действительно после 1834 года не написал ни одной сказки.
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311
OG andretry 22 минуты назад
Но и Ершов тоже больше не написал ничего такого, так по мелочи.
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