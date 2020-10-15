Топ-10 интересных фактов из жизни Петра Павловича Ершова

Петра Павловича Ершова знают как русского поэта, прозаика и драматурга. За свою жизнь он написал множество произведений. Но больше всего известен как автор сказки «Конек-Горбунок». Это произведение в стихах стало классикой русской литературы. Его читают детям на ночь, проходят в младших классах в школе, им наслаждаются взрослые.
Обычно про авторов знаменитых произведений знают не очень много. Этому уделяется недостаточно времени в школе. Да и люди больше заинтересованы в созданных шедеврах, а не в их авторах. Но чаще всего жизнь этих одаренных писателей не менее познавательная и захватывающая, чем их творения.
Представляем вам список из 10 интересных фактов о Ершове Петре Павловиче: биография и истории из жизни писателя для детей 4 класса. Короткие рассказы о вещах, повлиявших на его творчество.
Представляем вам список из 10 интересных фактов о Ершове Петре Павловиче: биография и истории из жизни писателя для детей 4 класса. Короткие рассказы о вещах, повлиявших на его творчество.
10. Всё детство в переездах
Отцом Петра Павловича Ершова был мелкий по должности чиновник Павел Алексеевич Ершов. Из-за службы его отец был вынужден постоянно переезжать, когда дела требовали его присутствия в другом месте. Поэтому все детство Петр Ершов провел неспокойно, меняя места обитания одно за другим.
Когда после нескольких лет проживания в селах, маленький Петр оказался в Тобольске, он был поражен большими каменными домами, древним Кремлем, а больше всего – шумными многолюдными ярмарками. Такой опыт очень расширил кругозор тогда еще маленького мальчика и сказался на его дальнейшей жизни.
Когда после нескольких лет проживания в селах, маленький Петр оказался в Тобольске, он был поражен большими каменными домами, древним Кремлем, а больше всего – шумными многолюдными ярмарками. Такой опыт очень расширил кругозор тогда еще маленького мальчика и сказался на его дальнейшей жизни.
9. Записывал легенды и предания
Семья Ершовых из-за многочисленных переездов посещала самые разные места России и Сибири. Они жили как в маленьких селах, так и в достаточно крупных городах. Все это время мальчик внимательно слушал и уже начинал записывать всяческие легенды и предания местных жителей.
Так, когда они посещали несколько казачьих поселений, он услышал повествования о Ермаке и Пугачеве, где предания про их времена все еще были живы.
Со временем именно на записанных или услышанных когда-то легендах, сказаниях и рассказах будут основаны его произведения. Скитания и переезды дали ему хорошую основу и понимание русского народного творчества.
Так, когда они посещали несколько казачьих поселений, он услышал повествования о Ермаке и Пугачеве, где предания про их времена все еще были живы.
Со временем именно на записанных или услышанных когда-то легендах, сказаниях и рассказах будут основаны его произведения. Скитания и переезды дали ему хорошую основу и понимание русского народного творчества.
8. Халатно относился к учебе в университете
Петр Ершов на отлично окончил гимназию, после чего вся его семья перебралась в Санкт-Петербург. Там он поступил в Петербургский Университет, на юридическо-философский факультет. Но здесь совсем перестал учиться.
То, что его не отчислили, и он все-таки получил высшее образование, только его удача. Перед экзаменом он мог позволить себе выучить всего один билет, потому что во время испытания ему попадался именно он. Так что Петр Ершов, которого знают практически все дети и взрослые, был безалаберным студентом.
Сам он впоследствии сожалел, что за все годы учебы, так и не выучил ни одного иностранного языка.
То, что его не отчислили, и он все-таки получил высшее образование, только его удача. Перед экзаменом он мог позволить себе выучить всего один билет, потому что во время испытания ему попадался именно он. Так что Петр Ершов, которого знают практически все дети и взрослые, был безалаберным студентом.
Сам он впоследствии сожалел, что за все годы учебы, так и не выучил ни одного иностранного языка.
7. «Конька-Горбунка» начал писать в 18-19 лет
Это одно из самых ранних произведений, которое писалось как курсовая работа. Именно поэтому начало работы над ним датируется 18-19 годами жизни автора. Сначала он показал свою работу Жуковскому и Пушкину, чтобы они судили её. На что Пушкин сказал, что может спокойно оставить стихотворное поле деятельности, так как теперь есть, кому его передать.
Затем кусок этого произведения был зачитан во время одной из лекций, сокурсники были удивлены личностью писателя. Эту сказку очень быстро опубликовали, поэтому слава пришла к поэту достаточно рано. За свою жизнь он застал семь изданий своего творения.
Затем кусок этого произведения был зачитан во время одной из лекций, сокурсники были удивлены личностью писателя. Эту сказку очень быстро опубликовали, поэтому слава пришла к поэту достаточно рано. За свою жизнь он застал семь изданий своего творения.
6. Знакомство с Пушкиным
Петр Павлович Ершов встретился и познакомился с Пушкиным в студенческие годы. Их представил друг другу один из профессоров университета. Александр Сергеевич Пушкин по достоинству оценил молодого поэта и всячески поддерживал его. Он помог ему с правкой первых параграфов Сказки.
Ходят слухи, что именно он сочинил первые четыре строки в произведении: «За горами, за лесами, За широкими морями, Не на небе – на земле Жил старик в одном селе». А когда знаменитый поэт русской литературы убедился, что его помощь больше не требуется, отошел в сторону.
Произведения Ершова приводили Пушкина в восторг. Он очень хвалил и внушал молодому поэту уверенность в себе. Между ними установились хорошие уважительные отношения.
Ходят слухи, что именно он сочинил первые четыре строки в произведении: «За горами, за лесами, За широкими морями, Не на небе – на земле Жил старик в одном селе». А когда знаменитый поэт русской литературы убедился, что его помощь больше не требуется, отошел в сторону.
Произведения Ершова приводили Пушкина в восторг. Он очень хвалил и внушал молодому поэту уверенность в себе. Между ними установились хорошие уважительные отношения.
5. Дружил и общался с декабристами
Когда Петр Павлович Ершов окончил университет, он не взлетел быстро по карьерной лестнице. У его семьи не было денег на хорошую жизнь в Петербурге, поэтому он вернулся в Тобольск.
Работал там, в качестве учителя латинского языка, который сам жутко не любил.
В Тобольске он познакомился с декабристами. Во времена, когда Ершов там проживал, этот город в Сибири являлся частым местом для ссылок. Так что нет ничего удивительного, что Петр познакомился и подружился там с такими личностями, как А. Барятинский, И.А. Анненков и Фонвизин.
Работал там, в качестве учителя латинского языка, который сам жутко не любил.
В Тобольске он познакомился с декабристами. Во времена, когда Ершов там проживал, этот город в Сибири являлся частым местом для ссылок. Так что нет ничего удивительного, что Петр познакомился и подружился там с такими личностями, как А. Барятинский, И.А. Анненков и Фонвизин.
4. Был покровителем Менделеева
Семья Ершова была крепко связана с семьей Менделеева. Именно отец известного всем Дмитрия Менделеева раньше наставлял молодого Петра во время учёбы в гимназии. Они приходились друг другу очень далёкими родственниками, поэтому Иван Менделеев решил направить юношу на праведный путь образования. Он приглашал его к себе, давал книги, много рассказывал.
Но со временем ситуация изменилась. Дмитрий Менделеев рано потерял отца, и именно писатель стал ему помощником. Ершов обучал молодого химика, в то время, когда сам и преподавал.
Будущий химик был под покровительством Ершова во время всего своего обучения в Тобольске, а потом, по его совету, отправился в Педагогический университет в Петербурге. А спустя много лет Дмитрий Менделеев попросил у Петра Павловича Ершова руки его приёмной дочери.
Но со временем ситуация изменилась. Дмитрий Менделеев рано потерял отца, и именно писатель стал ему помощником. Ершов обучал молодого химика, в то время, когда сам и преподавал.
Будущий химик был под покровительством Ершова во время всего своего обучения в Тобольске, а потом, по его совету, отправился в Педагогический университет в Петербурге. А спустя много лет Дмитрий Менделеев попросил у Петра Павловича Ершова руки его приёмной дочери.
3. Ершов был женат несколько раз
В личной жизни писателю не везло. За его жизнь, у него было две жены. Когда он женился в первый раз, его невестой была вдова, у которой уже было четверо детей от предыдущего мужа. Всех детей Ершов принял, как своих, и заботился о них. Но спустя пять лет его жена умерла, оставив мужчину одного с чужими детьми.
Поэтому через два года Петру пришлось жениться во второй раз. Но и вторая жена умерла через шесть лет. За эти два брака у него было 15 детей, только четырем удалось выжить. Это как нельзя лучше отражает реалии того времени. Тем не менее, с этим ему пришлось жить.
Поэтому через два года Петру пришлось жениться во второй раз. Но и вторая жена умерла через шесть лет. За эти два брака у него было 15 детей, только четырем удалось выжить. Это как нельзя лучше отражает реалии того времени. Тем не менее, с этим ему пришлось жить.
2. Создал гимназический театр
Будучи преподавателем, Петр Павлович Ершов решил создать гимназический театр для любителей. Там он выступает в роли режиссера, даже писал специально для него несколько пьес и комических опер под названиями: «Сельский праздник», «Суворов и станционный смотритель», «Якутские божки» и «Черепослов».
Это начинание с радостью подхватывали и поддерживали многие гимназисты. Именно в этом театре раскрываются режиссерские способности Петра Павловича Ершова.
Это начинание с радостью подхватывали и поддерживали многие гимназисты. Именно в этом театре раскрываются режиссерские способности Петра Павловича Ершова.
1. Основал несколько училищ в Тобольской губернии
Поднимался по карьерной лестнице он трудно и долго. Петр Ершов вернулся в Сибирь еще в 1836 году. Все время до 1844 года работал там как учитель.
С 1844 становится инспектором, и только в 1857 году занимает пост директора гимназии и дирекции училищ Тобольской области. Когда он был тут ребенком, гимназия в Тобольске была единственным учебным заведение на всю Сибирь.
Поэтому он решает открыть несколько училищ в областях, чтобы дать детям возможность учиться не только в Тобольске.
С 1844 становится инспектором, и только в 1857 году занимает пост директора гимназии и дирекции училищ Тобольской области. Когда он был тут ребенком, гимназия в Тобольске была единственным учебным заведение на всю Сибирь.
Поэтому он решает открыть несколько училищ в областях, чтобы дать детям возможность учиться не только в Тобольске.
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Интересно было прочесть.
В студенческие годы Ершов сблизился с профессором русской словесности Петром Плетнёвым, познакомился с Василием Жуковским и Александром Пушкиным. На их суд девятнадцатилетний студент отдал своё первое крупное произведение сказку «Конёк-горбунок», прочитав которую, Пушкин с похвалою сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить».