Топ-10 интересных фактов из жизни Петра Павловича Ершова

В личной жизни писателю не везло. За его жизнь, у него было две жены. Когда он женился в первый раз, его невестой была вдова, у которой уже было четверо детей от предыдущего мужа. Всех детей Ершов принял, как своих, и заботился о них. Но спустя пять лет его жена умерла, оставив мужчину одного с чужими детьми.



Поэтому через два года Петру пришлось жениться во второй раз. Но и вторая жена умерла через шесть лет. За эти два брака у него было 15 детей, только четырем удалось выжить. Это как нельзя лучше отражает реалии того времени. Тем не менее, с этим ему пришлось жить.