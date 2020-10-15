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Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?

Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью? (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:24
Сообщество : Факты
Метки: интересно   поручни   скорость   факты   фото   эскалатор   
1922
2
В метро поручни эскалатора движутся чуть быстрее или чуть медленнее, чем его ступени. Есть версия, что в этом есть умысел: пассажиры вынуждены периодически перехватывать поручень, что не даёт заснуть особо уставшим. Так ли это на самом деле?

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Метки: интересно   поручни   скорость   факты   фото   эскалатор   
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7  комментариев
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25k
blus 3 часа назад
Есть кто-то, кто не спит ночами от того, что поручень эскалатора ведет себя так?
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15k
Андрей Иванов blus 3 часа назад
Даже двое
Даже двое
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252
Кирилл Башков 2 часа назад
На самом деле я, не спавший трое суток, умудрился засыпать стоя в вагоне метро через каждую минуту и на эскалаторе 4 раза. Просыпался, как начинал менять положение тела.
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
А я думал, что у них двигатели разные.
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2k
SSD 3 часа назад
Иногда мы просто отшучиваемся, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе.(с)
Вообще то это основная функция. Смотрел давно передачу, именно так это и объяснили.
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27k
winergy2012 SSD Час назад
Людям не всегда говорят правду.Причины могут быть разными.
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