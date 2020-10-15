Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?

Поручень движется в результате вращения приводного блока. Со временем приводные блоки снашиваются, а их диаметр уменьшается, поэтому поручни начинают двигаться быстрее. По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2 %. Мы это контролируем, а небольшое различие скоростей — это не проблема и не опасно.



Никакой функции у разницы скоростей нет. Иногда мы просто отшучиваемся, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе. Но на самом деле это вряд ли помогло бы.