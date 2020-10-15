Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?

В метро поручни эскалатора движутся чуть быстрее или чуть медленнее, чем его ступени. Есть версия, что в этом есть умысел: пассажиры вынуждены периодически перехватывать поручень, что не даёт заснуть особо уставшим. Так ли это на самом деле?
Почему поручни и ступени эскалатора в метро движутся с разной скоростью?
Разная скорость движения поручней и ступеней связана с особенностями конструкции эскалатора. Лестничное полотно состоит из ступеней и тяговых цепей, оно приводится в движение с помощью электродвигателя и редуктора.
Поручень движется в результате вращения приводного блока. Со временем приводные блоки снашиваются, а их диаметр уменьшается, поэтому поручни начинают двигаться быстрее. По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2 %. Мы это контролируем, а небольшое различие скоростей — это не проблема и не опасно.
Никакой функции у разницы скоростей нет. Иногда мы просто отшучиваемся, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе. Но на самом деле это вряд ли помогло бы.
Никакой функции у разницы скоростей нет. Иногда мы просто отшучиваемся, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе. Но на самом деле это вряд ли помогло бы.
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Вообще то это основная функция. Смотрел давно передачу, именно так это и объяснили.