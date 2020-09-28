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Самый быстрый человек

Самый быстрый человек (18 фото + 3 видео)

Автор:
28 сентября 2020 10:44
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   видер   интересно   самый быстрый человек   скорость   факты   фото   
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Бег на дистанцию в сто метров – одно из самых популярных и престижных соревнований в мире легкой атлетики начиная с 1896 года. Если бегун преодолевает его за 10 секунд, он является спринтером мирового класса. А если время еще меньше – значит, этот спортсмен входит в число 10 самых быстрых людей в мире, разница между которыми измеряется буквально миллисекундами, а при измерении результатов учитывается даже такой критерий как скорость попутного ветра.

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Метки: в мире   видер   интересно   самый быстрый человек   скорость   факты   фото   
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4  комментария
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14k
dimitr 2 часа назад
Ничего в этом мире не меняется - лучше всех стреляют белые, а быстрее всех бегают негры.
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2k
Voland Час назад
"Рекорд скорости печати на клавиатуре – Миит (100 знаков за 20 сек)"

300 знаков в минуту? Это даже новичок, более-менее освоивший технологию слепой печати может. А рекордом является 750 знаков в минуту, который установлен пожилой секретаршей Барбарой Блэкберн.
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