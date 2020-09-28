Самый быстрый человек

Бег на дистанцию в сто метров – одно из самых популярных и престижных соревнований в мире легкой атлетики начиная с 1896 года. Если бегун преодолевает его за 10 секунд, он является спринтером мирового класса. А если время еще меньше – значит, этот спортсмен входит в число 10 самых быстрых людей в мире, разница между которыми измеряется буквально миллисекундами, а при измерении результатов учитывается даже такой критерий как скорость попутного ветра.
10. Бруни Сурин
Канадский атлет вошел в число самых быстрых людей в 1999 году на мировом чемпионате по легкой атлетике в Севилье, Испания, где он преодолел десятисекундный барьер и выиграл серебряную медаль. В 2009 году Сурин стал новым канадским рекордсменом в беге на 50 метров (группа от 40 до 45 лет) пробежав это расстояние за 6.15 секунд.
В настоящее время Сурин не является частью мира большого спорта, он возглавляет компанию по производству спортивного питания и еще выпустил линию одежды, которую без затей назвал Surin.
В настоящее время Сурин не является частью мира большого спорта, он возглавляет компанию по производству спортивного питания и еще выпустил линию одежды, которую без затей назвал Surin.
9. Донован Бейли
Сейчас Донован Бейли уже давно отдыхает от мира большого спорта, а вот в 1996 году во время летних олимпийских игр в Атланте он пересек финишную прямую, затратив на преодоление 100-метровой дистанции всего 9.84 секунды. И стал первым канадским спортсменом, вошедших в список самых быстрых бегунов в мире.
8. Стив Маллингс
Молодой ямайский атлет впервые преодолел десятисекундный барьер в 28 лет, а к концу года сделал это еще целых семь раз. 4 июня 2011 года в Юджине, Орегон, он пробежал стометровку за 9.80 секунд, завоевав себе место в первой десятке среди самых быстрых людей планеты.
7. Джастин Гатлин
Американский атлет Джастин Гатлин, олимпийский чемпион, на настоящий момент находится на седьмом месте среди людей, способных развить максимально доступную для человека скорость. В 2012 году на Олимпийских играх в Англии он повторил достижение Грина (9.79 секунд)и получил бронзовую медаль.
6. Морис Грин
Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Морис Грин специализировался на спринтерских забегах и установил мировой рекорд скорости 16 июня 1999 года в Афинах, Греция. Он пробежал стометровку в 9.79 секунд.
5. Неста Картер
Еще один ямайский бегун вошел в рейтинг самых быстрых людей на Земле, завершив забег на 100 метров всего за 9.78 секунд. Также Неста может похвастаться мировыми рекордами в эстафете 4х100 метров (Олимпийские игры 2008 года в г. Бейджин, Китай), в мировом чемпионате по легкой атлетике 2011 года и, год спустя, в лондонских Олимпийских играх.
4. Асафа Пауэлл
Асафа держал мировое первенство по скорости бега три года – с июня 2005 по май 2008 и по настоящий момент остается одним из самых быстрых людей в истории человечества. Свой титул Асафа завоевал, пробежав стометровку за 9.72 секунды на Гран-при по легкой атлетике в Лозанне, Швейцария, в 2008 году.
К октябрю 2012 года он успешно преодолел десятисекундный барьер при забеге на 100 метров целых 88 раз – более, чем любой другой бегун.
К октябрю 2012 года он успешно преодолел десятисекундный барьер при забеге на 100 метров целых 88 раз – более, чем любой другой бегун.
3. Йохан Блейк
Вторым номером скоростного топ-10 идет (точнее, бежит) спортсмен по прозвищу «Зверь». Соответствует ли оно его внутреннему миру – неизвестно, а вот бегает он действительно очень быстро. Блейк промчался до финишной прямой за 9.69 секунд на чемпионате в Лозанне в 2012 году, став самым молодым среди самых быстрых бегунов планеты. Тогда ему было всего 19 лет.
В этом же году на лондонской Олимпиаде он почти наступал на пятки Усэйну Болту в забегах на 100 и 200 метров, а в эстафете 4х100 метров завоевал мировой рекорд.
В этом же году на лондонской Олимпиаде он почти наступал на пятки Усэйну Болту в забегах на 100 и 200 метров, а в эстафете 4х100 метров завоевал мировой рекорд.
2. Тайсон Гэй
На второй строчке среди наиболее быстрых спортсменов в мире находится американский легкоатлет Тайсон Гэй, пробежавший стометровку за 9.69 секунд в сентябре 2009 года. Только Тайсону и Морису Грину удалось за время проведения одного чемпионата завоевать первые места в сразу трех соревнованиях – в забеге на сто и двести метров, и эстафете четыре на сто.
1. Усэйн Болт – самый быстрый человек в мире
Кто самый быстрый человек в мире? Пробежать стометровку за 9,58 секунды может единственный человек в мире – Усэйн Болт (Usain Bolt), феноменальный спортсмен. Он самый скоростной человек, который в настоящее время установил мировой рекорд на дистанции 100 метров в спринте (достигнутый в Берлине в 2009 году, превзойдя свой предыдущий рекорд 9,69 секунды на Олимпийских играх 2008 года в Пекине).
Его предельная скорость во время спринта составила 44.72 км/час. Это максимальная скорость человека, и поддерживать ее долго невозможно. Болту удалось развить такую скорость на отрезке между 60 и 80 метрами, а на последних метрах дистанции его скорость значительно снизилась.
Его предельная скорость во время спринта составила 44.72 км/час. Это максимальная скорость человека, и поддерживать ее долго невозможно. Болту удалось развить такую скорость на отрезке между 60 и 80 метрами, а на последних метрах дистанции его скорость значительно снизилась.
История успеха Усейна
Быстрота Усэйна Болта, который родился на Ямайке в 1986 году, была замечена еще в молодом возрасте. К 15 годам он был известен как «Молния», благодаря своему триумфу в чемпионате мира среди юниоров в 2002 году. Там он выиграл забег на 200 метров, что делает его самым молодым золотым медалистом из числа юниоров в мире.
Позднее в том же году Международная ассоциация легкоатлетических федераций присвоила ему свою премию «Восходящая звезда». Сегодня Усэйн возглавляет список 10 самых быстрых людей на планете.
Позднее в том же году Международная ассоциация легкоатлетических федераций присвоила ему свою премию «Восходящая звезда». Сегодня Усэйн возглавляет список 10 самых быстрых людей на планете.
Несмотря на некоторые неудачи — в частности, травму подколенного сухожилия, которая не позволила ему конкурировать на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — Болт вскоре взял мир спорта штурмом, завоевав три золотые медали на пекинской Олимпиаде в 2008 году. Это первый спортсмен в истории Олимпийских игр, занявший первое место в обоих 100- и 200-метровых эстафетах.
Он смог пробежать сто метров за 9,69 секунды, 200 метров за 19,30 секунд, а также эстафету 4 на 100 метров за 37,10, побив предыдущие и олимпийский и мировые рекорды. И как «вишенка» на торте: Болт является первым человеком, который установил три мировых рекорда за время одной Олимпиады.
Он смог пробежать сто метров за 9,69 секунды, 200 метров за 19,30 секунд, а также эстафету 4 на 100 метров за 37,10, побив предыдущие и олимпийский и мировые рекорды. И как «вишенка» на торте: Болт является первым человеком, который установил три мировых рекорда за время одной Олимпиады.
Спринтер защитил свой титул «наиболее быстрый человек на Земле» на Лондонских Олимпийских играх 2012 года, став первым человеком, сумевшим выиграть золотые медали в стометровке (за 9,63 секунды) и дистанции двести метров (за 19.32 секунд) в двух Олимпийских играх подряд.
На этой же Олимпиаде он и еще три участника команды Ямайки установили новый мировой рекорд в эстафете 4 на 100 метров (36,84 секунд). После того, как эстафета завершилась, Болт поспорил с одним из судей. Последний отобрал у спортсмена эстафетную палочку, которую тот хотел получить в качестве сувенира. Однако впоследствии Болт все же получил палочку в подарок.
На этой же Олимпиаде он и еще три участника команды Ямайки установили новый мировой рекорд в эстафете 4 на 100 метров (36,84 секунд). После того, как эстафета завершилась, Болт поспорил с одним из судей. Последний отобрал у спортсмена эстафетную палочку, которую тот хотел получить в качестве сувенира. Однако впоследствии Болт все же получил палочку в подарок.
Казалось бы, предел успеха достигнут, но 29-летний Болт слишком быстр, чтобы стоять на месте. Он снова вошел в историю спорта в 2016 году после того, как выиграл третий раз подряд золотую медаль на дистанции сто метров в своих заключительных (предположительно) Олимпийских играх в
Главный соперник Болта
Усэйн может быть безумно быстрым, но он не самый быстрый на нашей планете. Эта честь принадлежит гепарду (Acinonyx Jubatus), грациозному хищнику, живущему в Африке и Азии. Эти исчезающие представители семейства кошачьих могут нестись на скорости, превышающей 120 км в час, и способны за три секунды разогнаться от 0 до 100 км в час. Это уровень Bugatti Veyron.
Так что гепард запросто может обогнать Усэйна, но через пару сотен ярдов животное начнет выдыхаться. При достаточной форе Усэйн сможет обогнать его… наверное.
Так что гепард запросто может обогнать Усэйна, но через пару сотен ярдов животное начнет выдыхаться. При достаточной форе Усэйн сможет обогнать его… наверное.
Самая быстрая в мире женщина
Если Усэйн Болт является самым быстрым мужчиной в мире, то кто же самая быстрая женщина? Это жительница США Флоренс Делорес Гриффит (Джойнер), известная поклонникам как Фло-Джо.
Седьмой ребенок в многодетной семье (всего там было 11 детей), воспитанная разведенной матерью. Флоренс запомнилась не только своими действующими мировыми рекордами в 21,34 секунду на дистанции 200 метров и 10.49 секунд в беге на сто метров, но и трепетным отношением к собственной внешности.
Это первая женщина-спринтер, которая появлялась на беговой дорожке тщательно накрашенная, с красивым маникюром и в яркой форме. В спортивном мире Флоренс стала настоящей иконой стиля.
Гриффит умерла в 1998 году в результате сердечного приступа. На тот момент Фло-Джо было 38 лет.
Это первая женщина-спринтер, которая появлялась на беговой дорожке тщательно накрашенная, с красивым маникюром и в яркой форме. В спортивном мире Флоренс стала настоящей иконой стиля.
Гриффит умерла в 1998 году в результате сердечного приступа. На тот момент Фло-Джо было 38 лет.
Самый быстрый человек в России
Мужской рекорд в беге на 100 метров установил Андрей Епишин в 2006 году, его результат 10.10 секунд.
Женский рекорд скорости на аналогичной дистанции принадлежит Ирине Приваловой, в 1994 году она показала результат 10.77 секунд.
Другие рекорды человеческой скорости
Самый быстрый велосипедист – Франсуа Жисси (333 км/ч)
Самый быстрый футболист – Криштиану Роналду (36,9 км/ч)
Рекорд скорости на лыжах – Иван Орегоне (255 км/ч)
Скоростной спуск на сноуборде – Даррен Пауэлл (202 км/ч)
Минимальное время на сборку кубика Рубика – Матс Валк (4,74 сек)
Самый быстрый стрелок из пистолета – Джерри Микулек (5 выстрелов в цель за 0,57 сек)
Рекорд скорости печати на клавиатуре – Миит (100 знаков за 20 сек)
Самый быстрый репер в мире – Ceza (1267 слов за 160 секунд)
Самый быстрый футболист – Криштиану Роналду (36,9 км/ч)
Рекорд скорости на лыжах – Иван Орегоне (255 км/ч)
Скоростной спуск на сноуборде – Даррен Пауэлл (202 км/ч)
Минимальное время на сборку кубика Рубика – Матс Валк (4,74 сек)
Самый быстрый стрелок из пистолета – Джерри Микулек (5 выстрелов в цель за 0,57 сек)
Рекорд скорости печати на клавиатуре – Миит (100 знаков за 20 сек)
Самый быстрый репер в мире – Ceza (1267 слов за 160 секунд)
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