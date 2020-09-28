Самый быстрый человек

Несмотря на некоторые неудачи — в частности, травму подколенного сухожилия, которая не позволила ему конкурировать на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — Болт вскоре взял мир спорта штурмом, завоевав три золотые медали на пекинской Олимпиаде в 2008 году. Это первый спортсмен в истории Олимпийских игр, занявший первое место в обоих 100- и 200-метровых эстафетах.



Он смог пробежать сто метров за 9,69 секунды, 200 метров за 19,30 секунд, а также эстафету 4 на 100 метров за 37,10, побив предыдущие и олимпийский и мировые рекорды. И как «вишенка» на торте: Болт является первым человеком, который установил три мировых рекорда за время одной Олимпиады.