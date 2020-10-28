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С какой скоростью крокодил может двигаться на суше и воде?

С какой скоростью крокодил может двигаться на суше и воде? (6 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   крокодил   скорость   факт   фото   
911
6
В реках, прудах, озерах, водохранилищах и в других пресноводных водоемах существует множество морских обитателей, среди которых можно встретить множество видов рыб, ракообразных существ, а также в определенных местах даже крокодилов и аллигаторов.
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Метки: животные   интересно   крокодил   скорость   факт   фото   
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5k
vitenok 2 часа назад
Да вы чё? Прямо от птиц?
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Артур Гевондян vitenok 13 минут назад
Так и хочется автору напомнить цитату из "Золотого телёнка" : "...Вы произошли не от обезьяны, как все граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю Вам как специалист по рогам и копытам."
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5k
vitenok 17 минут назад
Не, я согласен с автором. Птиц несёт яйца, крокодил вылупляется из яиц - всё логично, крокодил получился из птицы. Знатоки говорят, даже мясо крокодила похоже по вкусу на птичье, только не вкусное. Так что всё норм.
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9k
El Niño Полчаса назад
Автор, одно замечание, хоть в источнике тоже ошибки есть («самый огромный», «крокодил время от времени глотать камни»), но свой же мозг тоже должен быть.

Вообще про крокодилов можно писать и писать. Интересных фактов про них наберется уйма! Очень интересные животные.
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