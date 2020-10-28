С какой скоростью крокодил может двигаться на суше и воде?

Самое уникальное в крокодилах, так это скорость, с которой они могут перемещаться как под водой, так и на суше. Однако, быстро перемещаться крокодилы могут ползя по суше как змея.



Средняя скорость крокодила на суше может развиваться от 10-12 километров в час.

А в воде они развивают скорость до 40 км/час.

В погоне за добычей, к примеру птицей, они могут выпрыгивать из воды на высоту до двух с половиной метров. Наивысший показатель скорости, которую зафиксировали во время движения этой крупной рептилии по суше, достигает семнадцати километров в час. Крокодилы хоть передвигаются по суше и очень быстро, но недолго. В случае атаки крокодила, нужно убегать от него максимально быстро и траектория бега должна быть в форме зиг зага. Почему именно так, не сложно догадаться. Ведь крокодил скорость развивает по прямой линии, а если ему придётся бежать по той же траектории, то он быстро устанет и не сможет как следует разогнаться. Эти рептилии очень неповоротливы.



Крокодил — это рептилия крупного размера, живущая в воде. Относится такой хищник к отряду вторично-водных позвоночных и состоит в группе “пресмыкающиеся”. Впервые эти существа появились восемьдесят три с половиной миллиона лет назад.