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Сноб — кто это такой и что такое снобизм

Сноб — кто это такой и что такое снобизм (12 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 10:17
Сообщество : Факты
Метки: Сноб   видео   интересно   познавательно   снобизм   факты   фото   
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«Ну ты и сноб!» – с равной долей вероятности такая фраза может звучать как оскорбление и как выражение искреннего восторга.

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Метки: Сноб   видео   интересно   познавательно   снобизм   факты   фото   
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33k
dima423 2 часа назад
Снобизм это прежде всего высокомерии и презрение к другим, чаще всего необоснованное)
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Алекс Юстасов 15 минут назад
Довольно полезный для кругозора пост.
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Максим Т. Полчаса назад
Короче, по-русски - м...дак с претензиями
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