Сноб — кто это такой и что такое снобизм

«Ну ты и сноб!» – с равной долей вероятности такая фраза может звучать как оскорбление и как выражение искреннего восторга.
Это слово у всех на слуху, но что оно означает – большинство людей ощущает лишь на подсознательном уровне. В общем, случай из серии «все понимаю, а сказать не могу». Будем формулировать!
Понятие «сноб»: что означает и откуда появилось
Хлесткое словечко «сноб» пришло к нам из Великобритании (от англ. snob). В английском языке оно распространилось как сокращенная версия латинского «sine nobilitas» – «без благородства». В 1775—1785 годах им пользовались англичане, говоря о сапожнике или подмастерье. Позже так стали обозначать любого простолюдина.
Распространение понятия «сноб» тесно связано с историческими событиями, происходившими в Великобритании. В результате преобразований в экономике и политике здесь сформировалась новая аристократия, незнатная по происхождению, но быстро обогатившаяся и потому стремившаяся поскорее обрести соответствующий статус.
Однако старая элита не желала сдавать позиции. В конце XVIII века пометку «s. nob» ставили в списках пассажиров кораблей напротив фамилий «неблагородных» пассажиров, недостойных присутствовать на обеде у капитана.
Похожие события развивались в стенах Оксфорда и Кембриджа. Аббревиатурой «s. nob» помечали в общих списках студентов недворянского происхождения. В Итонском университете (частной британской школе для мальчиков) сформировался специфичный сленг: «нобами» называли учеников благородного происхождения (от англ. noble – «дворянин»), ну а «сноб» звучало как антоним этого понятия.
Распространение понятия «сноб» тесно связано с историческими событиями, происходившими в Великобритании. В результате преобразований в экономике и политике здесь сформировалась новая аристократия, незнатная по происхождению, но быстро обогатившаяся и потому стремившаяся поскорее обрести соответствующий статус.
Однако старая элита не желала сдавать позиции. В конце XVIII века пометку «s. nob» ставили в списках пассажиров кораблей напротив фамилий «неблагородных» пассажиров, недостойных присутствовать на обеде у капитана.
Похожие события развивались в стенах Оксфорда и Кембриджа. Аббревиатурой «s. nob» помечали в общих списках студентов недворянского происхождения. В Итонском университете (частной британской школе для мальчиков) сформировался специфичный сленг: «нобами» называли учеников благородного происхождения (от англ. noble – «дворянин»), ну а «сноб» звучало как антоним этого понятия.
Юные выходцы из семей новоиспеченной буржуазии и зажиточных землевладельцев зачастую были богаче однокашников-дворян. Они стремились не быть «белыми воронами», но не видели иных способов реализовать это желание кроме демонстрирования показной роскоши, граничащей с безвкусицей. Такое поведение стали называть словом «снобизм», а тех, кто так ведет себя – снобами.
Сноб – это человек, стремящийся скрупулезно подражать манерам и вкусам высшего общества, пренебрежительно относящийся ко всему, что «кроме». Так же называют того, кто слишком усердно претендует на авторитетность в какой-то области.
Сноб – это человек, стремящийся скрупулезно подражать манерам и вкусам высшего общества, пренебрежительно относящийся ко всему, что «кроме». Так же называют того, кто слишком усердно претендует на авторитетность в какой-то области.
Кто такой сноб и как его распознать
Классическое понятие «сноб» заметно расширилось с легкой руки английского писателя Уильяма Теккерея, бичевателя людских слабостей и пороков. Он утверждал, что снобы встречаются на любой ступени общественной лестницы, а не только среди простолюдинов. В «Книге снобов, написанной одним из них» и «Ярмарке тщеславия» он изобразил снобизм и его носителей в ярких красках.
Чтобы распознать в окружении такового, читать Теккерея необязательно. Такие люди отчетливо проявляют себя, дополняя понятие «сноб», представленное в Википедии и словарях. Вот эта красочная палитра:
Пренебрежительное отношение к тем, кто не соответствует нормам общества, почитаемого как высшее. Сноб делит всех на категории по эстетическим, интеллектуальным, профессиональным, материальным признакам.
Ценность не самих предметов и явлений, а того, насколько их ценят представители круга, к которому сноб жаждет быть причастным.
Отсутствие собственного мнения. У таких людей оно всегда заимствовано из вожделенного «высшего круга».
Настойчивый поиск доказательств благородного происхождения. Среди предков обязательно выявляется знатная прабабушка-француженка или генерал царской армии, предъявляется на всеобщее обозрение фамильный герб. Рабоче-крестьянские предки внезапно «забываются».
Вчерашняя Лариса или Саша внезапно может превратиться в Лору или Сандру: сноб стремится облагородиться любыми путями, хотя бы за счет звучного имени.
Позиционирование себя как знатока в разных значимых сферах (в искусстве, литературе, моде, финансах, т. д.), обладателя утонченного вкуса.
Постоянное подчеркивание факта своего пребывания в высшем обществе. Сноб выставляет фото из серии «это я с принцем Уэльским» дома на видных местах, в социальных сетях. В беседе он любит бросаться громкими именами, создавая видимость близкого знакомства с выдающимися личностями.
Пренебрежительное отношение к тем, кто не соответствует нормам общества, почитаемого как высшее. Сноб делит всех на категории по эстетическим, интеллектуальным, профессиональным, материальным признакам.
Ценность не самих предметов и явлений, а того, насколько их ценят представители круга, к которому сноб жаждет быть причастным.
Отсутствие собственного мнения. У таких людей оно всегда заимствовано из вожделенного «высшего круга».
Настойчивый поиск доказательств благородного происхождения. Среди предков обязательно выявляется знатная прабабушка-француженка или генерал царской армии, предъявляется на всеобщее обозрение фамильный герб. Рабоче-крестьянские предки внезапно «забываются».
Вчерашняя Лариса или Саша внезапно может превратиться в Лору или Сандру: сноб стремится облагородиться любыми путями, хотя бы за счет звучного имени.
Позиционирование себя как знатока в разных значимых сферах (в искусстве, литературе, моде, финансах, т. д.), обладателя утонченного вкуса.
Постоянное подчеркивание факта своего пребывания в высшем обществе. Сноб выставляет фото из серии «это я с принцем Уэльским» дома на видных местах, в социальных сетях. В беседе он любит бросаться громкими именами, создавая видимость близкого знакомства с выдающимися личностями.
Основа психологии сноба – это желание казаться значительнее, чем он есть на самом деле. Такие люди переделали под себя известное кредо «Быть, а не казаться» в «Казаться, а не быть».
Снобу важнее изображать, чем полноценно жить и чувствовать.
Снобу важнее изображать, чем полноценно жить и чувствовать.
Что такое снобизм в различных жизненных сферах
«Снобовед» Уильям Теккерей отмечал, что такое явление – в большей степени психологическая черта, а не социальная принадлежность.
Говоря простыми словами, снобизм — это образ мыслей и манера поведения, характерные для сноба. Он может проявляться в разных сферах, поступках, ситуациях.
Весьма распространенная штука – это снобизм по происхождению. Им «страдает» население крупных городов. Типичный пример – «понаехали тут», звучащее из уст якобы коренных москвичей.
Снобизм петербуржцев, сформировавшийся в том числе из-за многолетнего соперничества с Москвой, проявляется особым высокомерием с творческим и интеллектуальным уклоном – у них даже сформировался свой, уникальный диалект (греча, кура, шаверма — это типичные диалектизмы).
Устойчивым термином стал английский снобизм – наследие имперской психологии, сохранившееся со времен, когда под английским господством оказалось практически полмира. Даже после падения империи этот образ мышления и поведения частично сохранился.
Снобизм петербуржцев, сформировавшийся в том числе из-за многолетнего соперничества с Москвой, проявляется особым высокомерием с творческим и интеллектуальным уклоном – у них даже сформировался свой, уникальный диалект (греча, кура, шаверма — это типичные диалектизмы).
Устойчивым термином стал английский снобизм – наследие имперской психологии, сохранившееся со времен, когда под английским господством оказалось практически полмира. Даже после падения империи этот образ мышления и поведения частично сохранился.
Сегодня приходится часто сталкиваться с профессиональным снобизмом. Если здравомыслящие люди понимают, что быть мега-профессионалом во всех областях невозможно, то их коллеги – снобы придерживаются иного мнения.
Такие «профи» надменно, с налетом легкого презрения посматривают на новичков, глубокомысленно размышляют о своем трудовом пути. Профессиональный снобизм особенно ярко проявляется в ИТ-сфере: весельчаки-сисадмины обожают поглумиться над всеми, кто не обладает знаниями в этой области на уровне профи. Не отстают от них и работники автомастерских.
Такие «профи» надменно, с налетом легкого презрения посматривают на новичков, глубокомысленно размышляют о своем трудовом пути. Профессиональный снобизм особенно ярко проявляется в ИТ-сфере: весельчаки-сисадмины обожают поглумиться над всеми, кто не обладает знаниями в этой области на уровне профи. Не отстают от них и работники автомастерских.
Профессионализм в своем деле – это похвально. Однако было бы интересно взглянуть на то, как сисадмин Игорь и автослесарь Николай сами себе начислят зарплату или попытаются залечить зубы, поменявшись местами с бухгалтером Мариной (неспособной переустановить операционную систему) и стоматологом Ириной (не отличающей серьезный ремонт от банальной замены масла).
Интеллектуальный снобизм свойственен людям, позиционирующим себя как личности, опережающие окружение в развитии. Если Вася перечитал всю Российскую государственную библиотеку (включая запасники), отличает Моне от Мане, а Штрауса от Шуберта, он считает вправе причислять себя к интеллектуальной элите. Вот здесь и начинается: «О чем с ним говорить, если он не читал Шопенгауэра?».
В отличие от интеллектуального сноба, у подлинного интеллектуала нет модели для подражания, сковывающей его. Он читает, смотрит, слушает и в целом живет так, как считает нужным, а не как принято в высшем обществе, более того – нормально общается с не интеллектуалами. Для сноба это просто невозможные вещи.
Интеллектуальный снобизм свойственен людям, позиционирующим себя как личности, опережающие окружение в развитии. Если Вася перечитал всю Российскую государственную библиотеку (включая запасники), отличает Моне от Мане, а Штрауса от Шуберта, он считает вправе причислять себя к интеллектуальной элите. Вот здесь и начинается: «О чем с ним говорить, если он не читал Шопенгауэра?».
В отличие от интеллектуального сноба, у подлинного интеллектуала нет модели для подражания, сковывающей его. Он читает, смотрит, слушает и в целом живет так, как считает нужным, а не как принято в высшем обществе, более того – нормально общается с не интеллектуалами. Для сноба это просто невозможные вещи.
Есть ли в снобизме что-то хорошее
Времена и нравы с эпохи старика Теккерея, высмеивавшего и обличавшего снобизм, изменились. В какой-то степени быть снобом стало престижно.
Звучное и хлесткое слово, несмотря на «подпорченную репутацию», частенько фигурирует в названиях ресторанов, клубов, магазинов. Оно любимо в медиасфере и в литературных кругах: видимо, лавры Тиккерея и поныне многим не дают покоя.
Звучное и хлесткое слово, несмотря на «подпорченную репутацию», частенько фигурирует в названиях ресторанов, клубов, магазинов. Оно любимо в медиасфере и в литературных кругах: видимо, лавры Тиккерея и поныне многим не дают покоя.
«Snob» – это известный российский медиапроект, позиционирующий себя в качестве пространства для международного сообщества успешных профессионалов. Печатная его версия, журнал с одноименным названием, выходит 6 раз в год. В нем публикуются эссе, специальные расследования, рецензии, исповеди, интервью, литературные публикации.
Сноб в современном понимании часто предстает в образе интеллектуала, успешного человека с безупречным вкусом.
Так может есть в снобизме и положительные черты?
Снобам свойственно стремление совершенствоваться, достигать больше, чем есть на данный момент. Их нельзя назвать инертными людьми, плывущими по течению.
Такие люди стараются окружать себя красивыми вещами, качественной едой, успешными людьми.
Снобы вынуждены развиваться интеллектуально: они читают книги, посещают театры, музеи, выставки.
Так может есть в снобизме и положительные черты?
Снобам свойственно стремление совершенствоваться, достигать больше, чем есть на данный момент. Их нельзя назвать инертными людьми, плывущими по течению.
Такие люди стараются окружать себя красивыми вещами, качественной едой, успешными людьми.
Снобы вынуждены развиваться интеллектуально: они читают книги, посещают театры, музеи, выставки.
Снобизм – это личностная особенность, толкающая к новым свершениям, которые призваны обеспечить место под солнцем.
Разве плохо стремиться к успешности, образованности, даже если перечень целей взят из модного журнала?
Все бы хорошо, но, даже стремясь к самосовершенствованию, снобы ценят не суть вещей, а их «этикетку».
Разве плохо стремиться к успешности, образованности, даже если перечень целей взят из модного журнала?
Все бы хорошо, но, даже стремясь к самосовершенствованию, снобы ценят не суть вещей, а их «этикетку».
Краткое резюме
Парадоксально: если слово «сноб» сегодня воспринимается не только в негативных тонах, то снобизм трактуется (иногда самими его последователями) как отрицательное явление.
Появилась даже особая разновидность снобов – антиснобы, указывающие остальным на их снобизм. Причудливая игра слов получается, знатоки русского языка презрительно скажут: тавтология (что это?). Интеллектуальные снобы!
Появилась даже особая разновидность снобов – антиснобы, указывающие остальным на их снобизм. Причудливая игра слов получается, знатоки русского языка презрительно скажут: тавтология (что это?). Интеллектуальные снобы!
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