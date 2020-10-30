Сноб — кто это такой и что такое снобизм

Профессионализм в своем деле – это похвально. Однако было бы интересно взглянуть на то, как сисадмин Игорь и автослесарь Николай сами себе начислят зарплату или попытаются залечить зубы, поменявшись местами с бухгалтером Мариной (неспособной переустановить операционную систему) и стоматологом Ириной (не отличающей серьезный ремонт от банальной замены масла).



Интеллектуальный снобизм свойственен людям, позиционирующим себя как личности, опережающие окружение в развитии. Если Вася перечитал всю Российскую государственную библиотеку (включая запасники), отличает Моне от Мане, а Штрауса от Шуберта, он считает вправе причислять себя к интеллектуальной элите. Вот здесь и начинается: «О чем с ним говорить, если он не читал Шопенгауэра?».



В отличие от интеллектуального сноба, у подлинного интеллектуала нет модели для подражания, сковывающей его. Он читает, смотрит, слушает и в целом живет так, как считает нужным, а не как принято в высшем обществе, более того – нормально общается с не интеллектуалами. Для сноба это просто невозможные вещи.