Какого на самом деле размера известные мировые статуи

В том числе и те, которые не сохранились до наших дней. Модели монументов поставлены рядом друг с другом и расположены в порядке увеличения размера — от «Писающего мальчика» до самой крупной статуи из ныне построенных.



С их помощью мы сможем лучше осознать размеры знакомых нам статуй и к концу списка ещё раз убедиться, какие же фантастические масштабы строительства были освоены человеком.