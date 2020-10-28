Какого на самом деле размера известные мировые статуи

Перед вами 3D-модели 29 самых известных статуй, созданный человеком за всю историю.
В том числе и те, которые не сохранились до наших дней. Модели монументов поставлены рядом друг с другом и расположены в порядке увеличения размера — от «Писающего мальчика» до самой крупной статуи из ныне построенных.
С их помощью мы сможем лучше осознать размеры знакомых нам статуй и к концу списка ещё раз убедиться, какие же фантастические масштабы строительства были освоены человеком.
С их помощью мы сможем лучше осознать размеры знакомых нам статуй и к концу списка ещё раз убедиться, какие же фантастические масштабы строительства были освоены человеком.
Каменная голова ольмеков (Мексика), статуя Моаи (Остров Пасхи) и «Ламассу» (Ирак)
Человек в углу для сравнения размеров.
«Дайбуцу Усику» (Япония) и Гаруда-Вишну-Кенчана (Индонезия)
Самолётик в углу для сравнения размеров.
Полное видео с путешествием через все статуи
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И оказывается статуя свободы выше чем Родина-мать в Волгограде... Правда там еще постамент в полстатуи. Почему тогда у Родины-матери не посчитали высоту Мамаева кургана - он тоже насыпной? Короче минус.