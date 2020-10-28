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Какого на самом деле размера известные мировые статуи

Какого на самом деле размера известные мировые статуи (18 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 10:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   интересно   познавательно   размер   статуя   факты   фото   
889
18
1
Перед вами 3D-модели 29 самых известных статуй, созданный человеком за всю историю.

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Метки: видео   интересно   познавательно   размер   статуя   факты   фото   
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6  комментариев
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33k
dima423 24 минуты назад
надо считать без постамента
надо считать без постамента
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966
anton 4 минуты назад
Инфа от пиндосов для пиндосов... Но скармливают нам...
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15k
SolomonA 47 минут назад
А почему раскадровка видео не полная? Должно быть 25 кадров на секунду, а у вас только три?
И оказывается статуя свободы выше чем Родина-мать в Волгограде... Правда там еще постамент в полстатуи. Почему тогда у Родины-матери не посчитали высоту Мамаева кургана - он тоже насыпной? Короче минус.
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5k
workmen77 SolomonA Полчаса назад
Ну да, этак можно поставить маленькую статуэтку на вершине Гималаях и это будет самая высокая статуя.
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33k
dima423 SolomonA Полчаса назад
а еще мне интересно меч учтен у родины матери... так то он у нее почти треть высоты (рука и меч)... вот нет ни 1 картинки где они рядом со статуей свободы, и не понятно
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65k
Варакин Алексей SolomonA 21 минуту назад
Какого на самом деле размера известные мировые статуи
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