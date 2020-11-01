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Сообщество Психология. Невербальное поведение, секреты личности 2 поста • 10 подписчиков подписаться
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Что значит «колесо сансары»?

Что значит «колесо сансары»? (15 фото)

Автор:
01 ноября 2020 09:50
Сообщество : Психология. Невербальное поведение, секреты личности
Метки: буддизм   видео   интересно   колесо сансары   познавательно   сансара   факты   фото   
319
15
Понятие сансары как таковой существовало в древней Индии в среде брахманов ещё до учения Будды Шакьямуни. Самое первое упоминание найдено в Упанишадах, где раскрываются законы и природа всего сущего. В текстах говорится, что высшие существа пребывают в блаженной нирване, а все остальные, омрачённые тремя умственными ядами, вынуждены вращаться в колесе перерождений, затянутые туда законами кармы.
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Метки: буддизм   видео   интересно   колесо сансары   познавательно   сансара   факты   фото   
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6  комментариев
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5k
vitenok 3 часа назад
Самое лучшее, если хочешь вырваться из колёса сансары, это убиваться сразу после рождения. Не успеешь карму запачкать, и проживёшь короткую, но безгрешную жизнь.
Я лично люблю пачкать свою карму всякими излишествами, извращениями и желаниями. Да будет крутиться моё колесо вечно!!!
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312
Moon24 Полминуты назад
Очередная манипуляция - будь спокоен и покорен , ишачь всю жизнь и помни о карме . Любую религию презираю за наличие так называемых высших
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3k
[email protected]@bux 44 минуты назад
До просветления руби дрова и носи воду, после просветления руби дрова и носи воду.
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22
Anatoliy Час назад
Идея сансары интересная, и не более того. А хочешь избавится от страданий , у бери из своей жизни выбор, и будет тебе счастье
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861
Ясный Пень 2 часа назад
И дернуло же меня это прочесть. Теперь прийдётся свои чакры промыть спиртным , иначе век нирваны не достичь .
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55k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
Что значит «колесо сансары»?
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