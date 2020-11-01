Что значит «колесо сансары»?

О феномене реинкарнации ведётся много споров. Наиболее часто реинкарнация упоминается в индуизме. О ней говорится в Ведах и Упанишадах, в Бхагавад Гите. Для жителей Индии это такое же общепринятое явление, как восход и закат. Буддизм, основанный на индуизме, развивает теорию реинкарнации, дополняя её знанием закона кармы и путями выхода из колеса сансары. Согласно буддийскому учению, круговорот рождения и смерти составляет основу изменчивой сансары, никто не обладает абсолютным бессмертием, и никто не живёт единожды. Смерть и рождение есть лишь трансформация для определённого существа, которое является частью изменчивой Вселенной.



Даосисты также принимали идею перевоплощения души. Считалось, что Лао Цзы жил на земле несколько раз. В трактатах даосов есть такие строки: «Рождение не является началом, так же как и смерть — концом. Существует безграничное бытие; существует продолжение без начала. Бытие вне пространства. Непрерывность без начала во времени».



Каббалисты считают, что душа обречена воплощаться в смертном мире раз за разом, пока не воспитает в себе высшие качества Абсолюта, чтобы быть готовой соединиться с ним. Пока существо омрачено эгоистичными помыслами, душа будет попадать в смертный мир и подвергаться испытаниям.



Христиане тоже знали о реинкарнации, но на пятом Вселенском соборе в VI веке информация о ней была запрещена, и все упоминания были изъяты из текстов. Вместо череды рождений и смертей была принята концепция одной жизни, Страшного Суда и вечного пребывания в Аду или Раю без возможности оные покинуть. Согласно же индуистским и буддийским знаниям, душа попадает в Рай и Ад, но лишь на время, в соответствии с тяжестью совершённого греха или значимостью благой заслуги. Некоторые учёные считают, что сам Иисус рождался на земле до тридцати раз, прежде чем воплотиться в качестве миссии из Назарета.



Ислам напрямую идей реинкарнации не поддерживает, склоняясь к христианской версии Суда и ссылки души в Ад или Рай, но в Коране встречаются упоминания о воскресении. Вот, например: «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал Человеком. Чего мне страшиться? Разве смерть обокрала меня?» Можно предположить, что изначальный текст книги тоже подвергся изменениям, хотя исламские богословы это, конечно, отрицают.