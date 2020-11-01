Что значит «колесо сансары»?

Понятие сансары как таковой существовало в древней Индии в среде брахманов ещё до учения Будды Шакьямуни. Самое первое упоминание найдено в Упанишадах, где раскрываются законы и природа всего сущего. В текстах говорится, что высшие существа пребывают в блаженной нирване, а все остальные, омрачённые тремя умственными ядами, вынуждены вращаться в колесе перерождений, затянутые туда законами кармы.
Сансара полна страданий, поэтому главная цель всех существ — найти выход и вернуться в состояние совершённого блаженства. Многие поколения мудрецов искали ответ на вопрос «Как разорвать колесо сансары?», но толкового способа не было, пока Гаутама Будда не достиг Просветления. Именно буддизм разработал чёткую концепцию сансары (Пратитья самутпада) и представил её как отлаженный механизм причинно-следственных связей, основанных на принципах кармы и реинкарнации. Понятие сансары можно озвучить как непрекращающийся круговорот рождений и смертей живых существ во всех проявленных мирах Вселенной. Если переводить слово «сансара» дословно, то оно означает «скитание, длящееся вечно». Согласно буддийскому учению о Просветлении, то есть выходе из круговорота жизни и смерти, существует бесчисленное множество миров и бесчисленное множество живых существ, которые проявляются в этих мирах и действуют в них каждый согласно своей карме.
Колесо сансары в буддизме — это совокупность всех миров, находящихся в постоянном движении и трансформации, ничто в них не является постоянным и незыблемым.
Изменчивость — основной атрибут всего проявленного, поэтому изображают сансару в виде колеса, совершающего беспрерывно один оборот за другим.
Круг жизни, колесо сансары – его вращение символизирует непрерывность и цикличность событий во Вселенной.
Упрощённый символ колеса сансары — обод и восемь спиц, соединяющих его со ступицей. По преданию, Будда сам выложил его рисом на песке. Спицы колеса означают лучи истины, исходящие от учителя (по числу ступеней Восьмеричного пути).
Лама Гампопа, живший в 1079-1153 гг., определил три основные характеристики сансары. По его определению, природа её есть пустота. То есть, все проявленные миры, какие только возможны, не являются реальными, они не несут в себе истины, базиса, основы, они эфемерны и беспрестанно изменчивы, как облака в небе. Не стоит искать истину в бесплотной фантазии, а постоянство — в изменчивом. Второе качество сансары — её появление есть иллюзия. Всё, что окружает живых существ, а также формы воплощения самих существ являются обманом, миражом, галлюцинацией. Как и любая иллюзия, не имеющая под собой основы, сансара может нести бесчисленное число проявлений, она может принимать все мыслимые и немыслимые формы, выражаться в бесконечном числе образов и явлений, которые, едва возникнув и не имея под собой реальной основы, тут же трансформируются в другие, изменяются или исчезают в соответствии с законами кармы. Третий атрибут самый важный, ибо главная характеристика сансары — страдание. Но заметим, что буддисты в понятие «страдание» вкладывают немного иной смысл, чем мы привыкли.
Изменчивость — основной атрибут всего проявленного, поэтому изображают сансару в виде колеса, совершающего беспрерывно один оборот за другим.
Круг жизни, колесо сансары – его вращение символизирует непрерывность и цикличность событий во Вселенной.
Упрощённый символ колеса сансары — обод и восемь спиц, соединяющих его со ступицей. По преданию, Будда сам выложил его рисом на песке. Спицы колеса означают лучи истины, исходящие от учителя (по числу ступеней Восьмеричного пути).
Лама Гампопа, живший в 1079-1153 гг., определил три основные характеристики сансары. По его определению, природа её есть пустота. То есть, все проявленные миры, какие только возможны, не являются реальными, они не несут в себе истины, базиса, основы, они эфемерны и беспрестанно изменчивы, как облака в небе. Не стоит искать истину в бесплотной фантазии, а постоянство — в изменчивом. Второе качество сансары — её появление есть иллюзия. Всё, что окружает живых существ, а также формы воплощения самих существ являются обманом, миражом, галлюцинацией. Как и любая иллюзия, не имеющая под собой основы, сансара может нести бесчисленное число проявлений, она может принимать все мыслимые и немыслимые формы, выражаться в бесконечном числе образов и явлений, которые, едва возникнув и не имея под собой реальной основы, тут же трансформируются в другие, изменяются или исчезают в соответствии с законами кармы. Третий атрибут самый важный, ибо главная характеристика сансары — страдание. Но заметим, что буддисты в понятие «страдание» вкладывают немного иной смысл, чем мы привыкли.
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Термин «страдание» в буддийском учении не является антиподом счастья или удовольствия. Страдание можно определить как любую эмоциональную нестабильность, любую активность ума, порождающую новые эмоции и переживания. Если найти значение, противоположное страданию, то для буддиста им станет состояние совершённого спокойствия, умиротворения, свободы и внутреннего блаженства. Не эйфории и праздной неги, а ощущения вселенского мира и гармонии, законченности и целостности.
А мирская жизнь, с её суетой и заботами, даже и не пахнет таким покоем и полным духовным равновесием. Вот поэтому всё, что связанно с сансарой, будь то радость, печаль, восторг или горе, связывается со страданием. Даже, казалось бы, положительные моменты причиняют дискомфорт. Имея нечто, мы допускаем мысль об утрате и страдаем. Любя кого-то, мы страшимся разлуки. Достигнув чего-то, мы видим, что это не вершина, есть цели сложнее и выше, и снова страдаем. И, конечно, страх смерти как страх потерять всё, включая тело и собственную жизнь, кажущуюся единственной.
Согласно ведическим текстам, один оборот колеса Сансары соответствует временному интервалу, называемому кальпой (1 день жизни бога Брахмы). В буддийской же традиции Брахма тут ни при чём, мир возникает из-за наличия кармических предпосылок, оставшихся после разрушения предыдущего мира. Как существо в Сансаре рождается и умирает, следуя карме, так и миры возникают и разрушаются под действием того же закона. Один цикл колеса называется Махакальпа и состоит из четырёх частей по 20 кальп. В первую четверть мир формируется и развивается, во второй период он стабилен, в третий — деградирует и гибнет, в четвёртый — пребывает в непроявленном состоянии бардо, формируя кармические предпосылки для очередного воплощения. Расхожее выражение «колесо Сансары дало оборот» обычно применяют в значении смены эпох, когда происходит ломка старого и возникновение нового.
Колесо сансары в буддизме играет огромную роль, составляя основу учения об освобождении. Учение об освобождении от круговорота рождений и смертей основано на четырёх утверждениях, называемых Благородными истинами, которые Будда Шакьямуни сформулировал после своего Просветления. Познав истинную сущность сансары, он не только открыл заново все законы кармы, но и нашёл способ разорвать круг перерождений.
А мирская жизнь, с её суетой и заботами, даже и не пахнет таким покоем и полным духовным равновесием. Вот поэтому всё, что связанно с сансарой, будь то радость, печаль, восторг или горе, связывается со страданием. Даже, казалось бы, положительные моменты причиняют дискомфорт. Имея нечто, мы допускаем мысль об утрате и страдаем. Любя кого-то, мы страшимся разлуки. Достигнув чего-то, мы видим, что это не вершина, есть цели сложнее и выше, и снова страдаем. И, конечно, страх смерти как страх потерять всё, включая тело и собственную жизнь, кажущуюся единственной.
Согласно ведическим текстам, один оборот колеса Сансары соответствует временному интервалу, называемому кальпой (1 день жизни бога Брахмы). В буддийской же традиции Брахма тут ни при чём, мир возникает из-за наличия кармических предпосылок, оставшихся после разрушения предыдущего мира. Как существо в Сансаре рождается и умирает, следуя карме, так и миры возникают и разрушаются под действием того же закона. Один цикл колеса называется Махакальпа и состоит из четырёх частей по 20 кальп. В первую четверть мир формируется и развивается, во второй период он стабилен, в третий — деградирует и гибнет, в четвёртый — пребывает в непроявленном состоянии бардо, формируя кармические предпосылки для очередного воплощения. Расхожее выражение «колесо Сансары дало оборот» обычно применяют в значении смены эпох, когда происходит ломка старого и возникновение нового.
Колесо сансары в буддизме играет огромную роль, составляя основу учения об освобождении. Учение об освобождении от круговорота рождений и смертей основано на четырёх утверждениях, называемых Благородными истинами, которые Будда Шакьямуни сформулировал после своего Просветления. Познав истинную сущность сансары, он не только открыл заново все законы кармы, но и нашёл способ разорвать круг перерождений.
Четыре благородные истины Будды Шакьямуни:
Выйдя из медитации, Будда сформулировал четыре основных открытия, совершённые им в процессе Просветления. Эти открытия названы Благородными истинами и звучат как:
Дукха (боль) — всё в земной жизни пронизано страданиями.
Самудая (желание) — причинами всех страданий являются нескончаемые и неутолимые желания.
Ниродха (окончание) — страданиям приходит конец, когда отсутствуют всякие желания.
Магга (путь) — источник страданий – желания – можно искоренить, следуя особым методикам.
Дукха означает, что ум омрачён неведением, он подобен глазу, который видит всё, кроме себя самого, и из-за этого воспринимает мир двойственно, отделяя себя от него. Восьмеричный путь — средство, помогающее уму увидеть себя, осознать иллюзорность окружающего мира, преодолев пять препятствий:
Привязанности — желание обладания и удерживания возле себя.
Гнев — отторжение.
Ревность и зависть — нежелание счастья другим.
Гордыня — возвышение себя над другими.
Запутанность и невежество — когда ум не знает, чего он хочет и что для него есть благо, а что — вред.
Самудая означает, что омрачённый ум полон разноречивых эмоций, жёстких концепций, принципов и самоограничений, которые не дают ему пребывать в покое и постоянно толкают из крайности в крайность.
Ниродха предполагает, что, искоренив неведение, ум вернётся в гармоничное состояние, преобразовав бурлящие эмоции и ограничения в мудрость.
Магга — указание на методы борьбы с неведением.
Методы избавления от желаний и достижения освобождения собраны в учении Срединного пути, называемом также Восьмеричным благородным путём.
Дукха (боль) — всё в земной жизни пронизано страданиями.
Самудая (желание) — причинами всех страданий являются нескончаемые и неутолимые желания.
Ниродха (окончание) — страданиям приходит конец, когда отсутствуют всякие желания.
Магга (путь) — источник страданий – желания – можно искоренить, следуя особым методикам.
Дукха означает, что ум омрачён неведением, он подобен глазу, который видит всё, кроме себя самого, и из-за этого воспринимает мир двойственно, отделяя себя от него. Восьмеричный путь — средство, помогающее уму увидеть себя, осознать иллюзорность окружающего мира, преодолев пять препятствий:
Привязанности — желание обладания и удерживания возле себя.
Гнев — отторжение.
Ревность и зависть — нежелание счастья другим.
Гордыня — возвышение себя над другими.
Запутанность и невежество — когда ум не знает, чего он хочет и что для него есть благо, а что — вред.
Самудая означает, что омрачённый ум полон разноречивых эмоций, жёстких концепций, принципов и самоограничений, которые не дают ему пребывать в покое и постоянно толкают из крайности в крайность.
Ниродха предполагает, что, искоренив неведение, ум вернётся в гармоничное состояние, преобразовав бурлящие эмоции и ограничения в мудрость.
Магга — указание на методы борьбы с неведением.
Методы избавления от желаний и достижения освобождения собраны в учении Срединного пути, называемом также Восьмеричным благородным путём.
Карма и реинкарнация
Определение колеса сансары, как уже говорилось выше, тесно связано с такими понятиями, как карма и реинкарнация.
Реинкарнация
Понятие реинкарнации, знакомое многим верованиям, предполагает наличие у живых существ как смертных временных тел, так и бессмертных, более тонких и даже вечных оболочек, неуничтожимого сознания, или «искры божьей». Согласно теории реинкарнации, существа, воплощаясь в разных мирах, отрабатывают определённые навыки, выполняют возложенные на них миссии, после чего, оставляя смертное тело в этом мире, переходят в новое тело с новой миссией.
Реинкарнация
Понятие реинкарнации, знакомое многим верованиям, предполагает наличие у живых существ как смертных временных тел, так и бессмертных, более тонких и даже вечных оболочек, неуничтожимого сознания, или «искры божьей». Согласно теории реинкарнации, существа, воплощаясь в разных мирах, отрабатывают определённые навыки, выполняют возложенные на них миссии, после чего, оставляя смертное тело в этом мире, переходят в новое тело с новой миссией.
О феномене реинкарнации ведётся много споров. Наиболее часто реинкарнация упоминается в индуизме. О ней говорится в Ведах и Упанишадах, в Бхагавад Гите. Для жителей Индии это такое же общепринятое явление, как восход и закат. Буддизм, основанный на индуизме, развивает теорию реинкарнации, дополняя её знанием закона кармы и путями выхода из колеса сансары. Согласно буддийскому учению, круговорот рождения и смерти составляет основу изменчивой сансары, никто не обладает абсолютным бессмертием, и никто не живёт единожды. Смерть и рождение есть лишь трансформация для определённого существа, которое является частью изменчивой Вселенной.
Даосисты также принимали идею перевоплощения души. Считалось, что Лао Цзы жил на земле несколько раз. В трактатах даосов есть такие строки: «Рождение не является началом, так же как и смерть — концом. Существует безграничное бытие; существует продолжение без начала. Бытие вне пространства. Непрерывность без начала во времени».
Каббалисты считают, что душа обречена воплощаться в смертном мире раз за разом, пока не воспитает в себе высшие качества Абсолюта, чтобы быть готовой соединиться с ним. Пока существо омрачено эгоистичными помыслами, душа будет попадать в смертный мир и подвергаться испытаниям.
Христиане тоже знали о реинкарнации, но на пятом Вселенском соборе в VI веке информация о ней была запрещена, и все упоминания были изъяты из текстов. Вместо череды рождений и смертей была принята концепция одной жизни, Страшного Суда и вечного пребывания в Аду или Раю без возможности оные покинуть. Согласно же индуистским и буддийским знаниям, душа попадает в Рай и Ад, но лишь на время, в соответствии с тяжестью совершённого греха или значимостью благой заслуги. Некоторые учёные считают, что сам Иисус рождался на земле до тридцати раз, прежде чем воплотиться в качестве миссии из Назарета.
Ислам напрямую идей реинкарнации не поддерживает, склоняясь к христианской версии Суда и ссылки души в Ад или Рай, но в Коране встречаются упоминания о воскресении. Вот, например: «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал Человеком. Чего мне страшиться? Разве смерть обокрала меня?» Можно предположить, что изначальный текст книги тоже подвергся изменениям, хотя исламские богословы это, конечно, отрицают.
Даосисты также принимали идею перевоплощения души. Считалось, что Лао Цзы жил на земле несколько раз. В трактатах даосов есть такие строки: «Рождение не является началом, так же как и смерть — концом. Существует безграничное бытие; существует продолжение без начала. Бытие вне пространства. Непрерывность без начала во времени».
Каббалисты считают, что душа обречена воплощаться в смертном мире раз за разом, пока не воспитает в себе высшие качества Абсолюта, чтобы быть готовой соединиться с ним. Пока существо омрачено эгоистичными помыслами, душа будет попадать в смертный мир и подвергаться испытаниям.
Христиане тоже знали о реинкарнации, но на пятом Вселенском соборе в VI веке информация о ней была запрещена, и все упоминания были изъяты из текстов. Вместо череды рождений и смертей была принята концепция одной жизни, Страшного Суда и вечного пребывания в Аду или Раю без возможности оные покинуть. Согласно же индуистским и буддийским знаниям, душа попадает в Рай и Ад, но лишь на время, в соответствии с тяжестью совершённого греха или значимостью благой заслуги. Некоторые учёные считают, что сам Иисус рождался на земле до тридцати раз, прежде чем воплотиться в качестве миссии из Назарета.
Ислам напрямую идей реинкарнации не поддерживает, склоняясь к христианской версии Суда и ссылки души в Ад или Рай, но в Коране встречаются упоминания о воскресении. Вот, например: «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал Человеком. Чего мне страшиться? Разве смерть обокрала меня?» Можно предположить, что изначальный текст книги тоже подвергся изменениям, хотя исламские богословы это, конечно, отрицают.
Знали о реинкарнации зороастры и майа, идею отсутствия жизни после смерти считали абсурдной египтяне. Пифагор, Сократ, Платон не находили в идеях перевоплощения души ничего удивительного. Приверженцами реинкарнации были Гёте, Вольтер, Джордано Бруно, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, А. Конан-Дойль, Лев Толстой, Карл Юнг и Генри Форд.
Состояние бардо
В буддийских текстах также есть упоминание о «состоянии бардо» — промежутке времени между рождениями. Дословно оно переводится как «между двумя». Насчитывают шесть типов бардо. В разрезе круговорота сансары интересны первые четыре:
Бардо Процесса Умирания. Промежуток времени между началом заболевания, приводящего к смерти, или травмой тела и моментом, когда ум и тело разъединяются. Это время агонии — чрезвычайно важный момент. Способность сохранять в нём самоконтроль имеется только у тех, кто добросовестно практиковал в течение жизни. Если получилось удержать ум под контролем, это великое достижение, в противном случае в этот момент человек будет испытывать сильную боль. Страдания большинства людей в момент смерти бывают чрезвычайно сильными, если же некто накопил много хорошей кармы, то у него будет поддержка. В этом случае, например, человек может переживать видения святых или божеств, являющихся для помощи в этот трудный час. Предсмертные моменты жизни также важны. Переживания, наполняющие ум перед последним вздохом, имеют огромную силу и дают немедленный результат. Если человек имеет благую карму, то он спокоен и не испытывает мук. Если же имеются грехи, о которых человек сожалеет, то раскаяние, проявленное сейчас, поможет очиститься. Молитвы также имеют огромную силу, а благие пожелания немедленно исполняются.
Бардо Дхарматы. Интервал вневременной природы. Ум после освобождения от сигналов, поступающих от органов чувств, переходит в изначальное равновесное состояние своей природы. Истинная природа ума проявляется у каждого существа, так как все обладают изначальной природой Будды. Если бы существам не было присуще это основополагающее качество, то они никогда бы не смогли достичь Просветления.
Бардо Рождения. Время, в котором ум формирует предпосылки к перерождению. Длится от момента выхода из состояния бардо Дхарматы и возникновения неясных кармических предпосылок до момента зачатия.
Бардо Между Рождением и Смертью, или Бардо Жизни. Это обычное повседневное сознание в течение жизни от зачатия и до бардо процесса умирания.
Также выделяют два дополнительных состояния сознания:
Бардо Сна. Глубокого сна без сновидений.
Бардо Медитативной Концентрации. Состояние медитативного сосредоточения.
Бардо Процесса Умирания. Промежуток времени между началом заболевания, приводящего к смерти, или травмой тела и моментом, когда ум и тело разъединяются. Это время агонии — чрезвычайно важный момент. Способность сохранять в нём самоконтроль имеется только у тех, кто добросовестно практиковал в течение жизни. Если получилось удержать ум под контролем, это великое достижение, в противном случае в этот момент человек будет испытывать сильную боль. Страдания большинства людей в момент смерти бывают чрезвычайно сильными, если же некто накопил много хорошей кармы, то у него будет поддержка. В этом случае, например, человек может переживать видения святых или божеств, являющихся для помощи в этот трудный час. Предсмертные моменты жизни также важны. Переживания, наполняющие ум перед последним вздохом, имеют огромную силу и дают немедленный результат. Если человек имеет благую карму, то он спокоен и не испытывает мук. Если же имеются грехи, о которых человек сожалеет, то раскаяние, проявленное сейчас, поможет очиститься. Молитвы также имеют огромную силу, а благие пожелания немедленно исполняются.
Бардо Дхарматы. Интервал вневременной природы. Ум после освобождения от сигналов, поступающих от органов чувств, переходит в изначальное равновесное состояние своей природы. Истинная природа ума проявляется у каждого существа, так как все обладают изначальной природой Будды. Если бы существам не было присуще это основополагающее качество, то они никогда бы не смогли достичь Просветления.
Бардо Рождения. Время, в котором ум формирует предпосылки к перерождению. Длится от момента выхода из состояния бардо Дхарматы и возникновения неясных кармических предпосылок до момента зачатия.
Бардо Между Рождением и Смертью, или Бардо Жизни. Это обычное повседневное сознание в течение жизни от зачатия и до бардо процесса умирания.
Также выделяют два дополнительных состояния сознания:
Бардо Сна. Глубокого сна без сновидений.
Бардо Медитативной Концентрации. Состояние медитативного сосредоточения.
Карма
Понятие кармы можно рассматривать в двух аспектах. Первый аспект: карма — это деятельность, имеющая результат. В буддийской традиции карма имеет смысл любого действия. Действием здесь может выступать не только совершённое деяние, но также слово, мысль, намерение или недействие. Все проявления воли живых существ формируют его карму. Второй аспект: карма есть закон причинно-следственной связи, пронизывающий все явления сансары. Всё взаимообусловлено, имеет причину, имеет следствие, ничего не происходит без причины. Карма как закон причинно-следственных связей является основополагающей концепцией в буддизме, объясняющей механизмы процессов рождения и смерти, а также путей прерывания этого круговорота. Если рассматривать карму с этой позиции, то можно дать несколько классификаций. Первая делит понятие кармы на три основных типа:
карму
акарму
викарму
Слово «карма» в этой классификации имеет значение благих деяний, которые ведут к накоплению заслуг. Карма накапливается, когда живое существо действует в соответствии с законами Вселенной и не помышляет об эгоистических выгодах. Деятельность, приносящая пользу окружающим и миру, самосовершенствование — это есть карма. Карма, согласно законам реинкарнации, ведёт к перерождению в более высоких мирах, к уменьшению страдания и открытым возможностям для саморазвития.
Викарма — противоположное понятие. Когда некто действует вопреки законам Вселенной, преследует исключительно личные выгоды, наносит вред миру, то он накапливает не заслуги, а воздаяние. Викарма становится причиной перерождения в нижних мирах, страданий, отсутствия возможности к саморазвитию. В современных религиях викарма называется грехом, т. е. погрешностью относительно мирового порядка, отклонением от него.
карму
акарму
викарму
Слово «карма» в этой классификации имеет значение благих деяний, которые ведут к накоплению заслуг. Карма накапливается, когда живое существо действует в соответствии с законами Вселенной и не помышляет об эгоистических выгодах. Деятельность, приносящая пользу окружающим и миру, самосовершенствование — это есть карма. Карма, согласно законам реинкарнации, ведёт к перерождению в более высоких мирах, к уменьшению страдания и открытым возможностям для саморазвития.
Викарма — противоположное понятие. Когда некто действует вопреки законам Вселенной, преследует исключительно личные выгоды, наносит вред миру, то он накапливает не заслуги, а воздаяние. Викарма становится причиной перерождения в нижних мирах, страданий, отсутствия возможности к саморазвитию. В современных религиях викарма называется грехом, т. е. погрешностью относительно мирового порядка, отклонением от него.
Акарма — особый вид деятельности, при котором не происходит ни накопления заслуг, ни накопления воздаяния, это деятельность без последствий. Как такое возможно? Живое существо действует в сансаре согласно указаниям и мотивам своего эго. Абстрагируясь от своего «я» и совершая деяния в качестве не деятеля, а всего лишь инструмента, не источника воли, а проводника чужих идей, существо перекладывает кармическую ответственность на того, чьим именем совершает деяние. Сложность в том, что при этом следует полностью исключить собственные мотивы, суждения, волю, не ожидать от своих дел никаких наград, похвалы, ответных услуг, всецело предав себя в руки носителя идеи. Это деятельность, приносимая в качестве бескорыстного жертвования. Акарма — это деяния святых подвижников, которые творили чудеса именем Божьим, и служение преданных жрецов, вверявших себя воле почитаемого божества; это подвиги и самопожертвование во имя справедливости и спасения страдающих, это деятельность монахов, которые согласно закону Дхармы (закон мировой гармонии) несут благо живым существам из любви и чувства единства со всем мирозданием, ничего не ожидая взамен; это действия, совершаемые из любви и сострадания.
Последний вид кармы напрямую связан с Просветлением, так как позволяет победить своё ложное эго.
Вторая классификация делит карму с точки зрения проявления следствий.
Прарабдха-карма, или последствия деяний, переживаемые сейчас, в этом рождении. Это воздаяние, получаемое за совершённые деяния. Тут о карме можно говорить как о «судьбе».
Апрарабдха-карма, или последствия, которые неизвестно когда и как проявятся, но уже сформированные причинно-следственной связью. Идёт программирование следующих воплощений.
Рудха-кармой называют последствия, которые ещё не наступили в проявленном мире, но человек чувствует их наступление интуитивно, как бы стоя на пороге.
Биджа-карма — это не сами последствия, а причины последствий, которые ещё не сформировали ответную реакцию, но обязательно проявятся. Это посеянные семена, ещё не давшие корней и всходов.
Как ясно из вышеизложенного, закон кармы предполагает всеобщую обусловленность, то есть все события причинно связаны. Вращение колеса сансары происходит благодаря этой связи. Одно цепляет другое и так далее до бесконечности.
Последний вид кармы напрямую связан с Просветлением, так как позволяет победить своё ложное эго.
Вторая классификация делит карму с точки зрения проявления следствий.
Прарабдха-карма, или последствия деяний, переживаемые сейчас, в этом рождении. Это воздаяние, получаемое за совершённые деяния. Тут о карме можно говорить как о «судьбе».
Апрарабдха-карма, или последствия, которые неизвестно когда и как проявятся, но уже сформированные причинно-следственной связью. Идёт программирование следующих воплощений.
Рудха-кармой называют последствия, которые ещё не наступили в проявленном мире, но человек чувствует их наступление интуитивно, как бы стоя на пороге.
Биджа-карма — это не сами последствия, а причины последствий, которые ещё не сформировали ответную реакцию, но обязательно проявятся. Это посеянные семена, ещё не давшие корней и всходов.
Как ясно из вышеизложенного, закон кармы предполагает всеобщую обусловленность, то есть все события причинно связаны. Вращение колеса сансары происходит благодаря этой связи. Одно цепляет другое и так далее до бесконечности.
Как выйти из колеса сансары?
Основной причиной, затягивающей существ в круговорот перерождений, являются три яда, обозначаемые символически в виде свиньи невежества, петуха страсти и змеи гнева. Искоренение этих омрачений помогает освободиться от негативной кармы и найти выход из колеса сансары. Согласно буддийскому учению, есть десять благих и десять неблагих видов поступков, создающих ту или иную карму.
Негативные поступки состоят из действий тела, речи и ума. Телом можно согрешить, совершая убийство из глупости, гнева или желания удовольствия. Совершая кражу силой или обманом. Совершая измены партнёру, изнасилования или всякие извращения сексуального характера.
Речью можно согрешить, солгав во вред другим и на пользу себе, создав ссору, сплетничая и злословя: грубя собеседнику напрямую или за спиной, отпуская обидные шутки.
Умом можно согрешить, имея неправильные (не соответствующие истине) взгляды, враждебные мысли в отношении других людей или их деятельности, жадные помыслы об обладании чужим или привязанности к своему имуществу, жажде богатства.
Негативные поступки состоят из действий тела, речи и ума. Телом можно согрешить, совершая убийство из глупости, гнева или желания удовольствия. Совершая кражу силой или обманом. Совершая измены партнёру, изнасилования или всякие извращения сексуального характера.
Речью можно согрешить, солгав во вред другим и на пользу себе, создав ссору, сплетничая и злословя: грубя собеседнику напрямую или за спиной, отпуская обидные шутки.
Умом можно согрешить, имея неправильные (не соответствующие истине) взгляды, враждебные мысли в отношении других людей или их деятельности, жадные помыслы об обладании чужим или привязанности к своему имуществу, жажде богатства.
Десять положительных деяний очищают ум и ведут к освобождению. Это:
Спасение жизни любых существ: от букашки до человека.
Щедрость, причём не только в отношении материальных вещей.
Верность в отношениях, отсутствие половой распущенности.
Правдивость.
Примирение враждующих.
Мирная (доброжелательная, мягкая) речь.
Непраздная мудрая речь.
Удовлетворённость тем, что имеешь.
Любовь и сострадание к людям.
Понимание природы вещей (знание законов кармы, постижение учения Будды, самообразование).
Щедрость, причём не только в отношении материальных вещей.
Верность в отношениях, отсутствие половой распущенности.
Правдивость.
Примирение враждующих.
Мирная (доброжелательная, мягкая) речь.
Непраздная мудрая речь.
Удовлетворённость тем, что имеешь.
Любовь и сострадание к людям.
Понимание природы вещей (знание законов кармы, постижение учения Будды, самообразование).
По закону кармы все деяния живых существ имеют свой уникальный вес и не подлежат взаимозачёту. За хорошие поступки следует награда, за плохие — воздаяние, если в христианстве есть принцип «взвешивания» суммарных заслуг и грехов, то в отношении колеса сансары и учения Будды за все придётся рассчитываться индивидуально. Согласно древнему индийскому эпосу Махабхарата, где описаны жизни как великих героев, так и великих грешников, даже герои попадают в ад, чтобы искупить свою плохую карму, прежде чем вознестись на небо, а злодеи, прежде чем низвергнуться в ад, имеют право пировать с богами, если у них есть определённые заслуги.
Изображение колеса сансары
Обычно символично колесо сансары изображают в виде старинного колесничного с восемью спицами, но также есть каноническое изображение круговорота жизни и смерти, распространённое в буддийской иконографии. Танка (изображение на ткани) содержит множество символов и иллюстраций процессов, происходящих с душой в круговороте перерождений, и имеет указание то, как выйти из колеса сансары.
Центральное изображение самой сансары вмещает один центральный круг и три окружности, поделённые на сегменты, иллюстрирующие действие закона кармы. В центре всегда находятся три существа, обозначающие три главных яда ума: невежество в образе свиньи, страсть и привязанность в образе петуха и гнев и отвращение в виде змеи. Три этих яда лежат в основе всего круговорота сансары, существо, чей разум омрачён ими, обречено перерождаться в проявленных мирах, накапливая и искупая карму.
Второй круг называется Бардо, по названию состояния между рождениями, которое было описано выше. Он имеет светлую и тёмную части, символизируя благие заслуги и грехи, которые ведут либо к перерождению в высших мирах, либо в адах соответственно.
Следующий круг имеет шесть частей по числу шести типов миров: от самых мрачных к самым светлым. В каждом сегменте также изображён Будда либо бодхисаттва (святой учитель дхармы), приходящий в данный мир из сострадания, чтобы спасать живых существ от страданий.
В соответствии с буддийским учением миры могут быть:
Адские. Там рождаются существа, чей ум полон гнева, злобы, жажды мести. Они ослеплены ненавистью. Существа этих миров испытывают непрерывные страдания разного характера. Ады бывают самые разнообразные: от горячих до холодных.
Миры голодных духов. Существа этого мира одержимы страстями и вожделением. Их гложет ненасытность. В этих мирах существа мучаются от невозможности утолить свои распалённые до предела страсти и похоти.
Мир животных. Животные проживают свой век в неведении и тупости, удовлетворяя естественные нужды и не помышляя о духовном. Они вынуждены подчиняться обстоятельствам, не имея воли, чтобы изменить их. Они полны беспокойства и страха, либо лени и безразличия.
Второй круг называется Бардо, по названию состояния между рождениями, которое было описано выше. Он имеет светлую и тёмную части, символизируя благие заслуги и грехи, которые ведут либо к перерождению в высших мирах, либо в адах соответственно.
Следующий круг имеет шесть частей по числу шести типов миров: от самых мрачных к самым светлым. В каждом сегменте также изображён Будда либо бодхисаттва (святой учитель дхармы), приходящий в данный мир из сострадания, чтобы спасать живых существ от страданий.
В соответствии с буддийским учением миры могут быть:
Адские. Там рождаются существа, чей ум полон гнева, злобы, жажды мести. Они ослеплены ненавистью. Существа этих миров испытывают непрерывные страдания разного характера. Ады бывают самые разнообразные: от горячих до холодных.
Миры голодных духов. Существа этого мира одержимы страстями и вожделением. Их гложет ненасытность. В этих мирах существа мучаются от невозможности утолить свои распалённые до предела страсти и похоти.
Мир животных. Животные проживают свой век в неведении и тупости, удовлетворяя естественные нужды и не помышляя о духовном. Они вынуждены подчиняться обстоятельствам, не имея воли, чтобы изменить их. Они полны беспокойства и страха, либо лени и безразличия.
Следующие миры считаются благоприятными:
Мир людей. Людские умы наполнены привязанностями и сонмом нескончаемых желаний.
Мир полубогов (асуров). У этих существ преобладает воинственность, они полны гордыни, ревнивы и завистливы, но в отличие от богов, коим завидуют, не являются бессмертными. Согласно индуистской мифологии, сосуд с эликсиром бессмертия — амритой — появляется в мире асуров, но тут же улетает в мир богов, не доставаясь первым.
Мир богов (девов). Боги полны радости и блаженства. Божественные миры также разнообразны: от ближних к миру асуров до самых высоких — миров Брахмы. В них царит всеобщее счастье, а удовольствия, испытываемые обитателями, настолько привлекательны и желанны, что редкие боги задумываются о законе кармы и последующем перерождении. Говорят, что когда жизнь божества благих миров подходит к концу, то оно испытывает страдания даже большие, чем испытывает умирающий человек, ибо понимает, каких наслаждений лишается.
Хотя миры и расположены по кругу, переродиться можно как снизу вверх, так и сверху вниз, из человеческого мира можно вознестись в мир богов или упасть в ад. Но на мире людей надо остановиться поподробнее. По мнению буддистов, человеческое рождение наиболее выигрышное, так как человек балансирует между нестерпимыми страданиями адов и самозабвенным блаженством богов. Человек может осознать закон кармы и встать на путь освобождения. Часто человеческую жизнь называют «драгоценным человеческим рождением», так как существо получает шанс найти выход из круговорота сансары.
Внешний ободок в изображении символически иллюстрирует закон кармы в действии. Сегменты читаются с верхнего по часовой стрелке, всего их двенадцать.
Мир людей. Людские умы наполнены привязанностями и сонмом нескончаемых желаний.
Мир полубогов (асуров). У этих существ преобладает воинственность, они полны гордыни, ревнивы и завистливы, но в отличие от богов, коим завидуют, не являются бессмертными. Согласно индуистской мифологии, сосуд с эликсиром бессмертия — амритой — появляется в мире асуров, но тут же улетает в мир богов, не доставаясь первым.
Мир богов (девов). Боги полны радости и блаженства. Божественные миры также разнообразны: от ближних к миру асуров до самых высоких — миров Брахмы. В них царит всеобщее счастье, а удовольствия, испытываемые обитателями, настолько привлекательны и желанны, что редкие боги задумываются о законе кармы и последующем перерождении. Говорят, что когда жизнь божества благих миров подходит к концу, то оно испытывает страдания даже большие, чем испытывает умирающий человек, ибо понимает, каких наслаждений лишается.
Хотя миры и расположены по кругу, переродиться можно как снизу вверх, так и сверху вниз, из человеческого мира можно вознестись в мир богов или упасть в ад. Но на мире людей надо остановиться поподробнее. По мнению буддистов, человеческое рождение наиболее выигрышное, так как человек балансирует между нестерпимыми страданиями адов и самозабвенным блаженством богов. Человек может осознать закон кармы и встать на путь освобождения. Часто человеческую жизнь называют «драгоценным человеческим рождением», так как существо получает шанс найти выход из круговорота сансары.
Внешний ободок в изображении символически иллюстрирует закон кармы в действии. Сегменты читаются с верхнего по часовой стрелке, всего их двенадцать.
Первый сюжет указывает на неведение относительно природы мира, его законов и незнание истины. Человек со стрелой в глазу — символ отсутствия ясного видения происходящего. Из-за этого неведения существа и попадают в круговорот миров, крутясь в нём наугад и действуя без чёткой осознанности.
Второй сюжет изображает гончара за работой. Как мастер лепит форму горшка, так и спонтанные неосознанные мотивы формируют предпосылки для нового рождения. Сырая глина бесформенна, но она заранее содержит в себе бесконечное число форм всех изделий из неё. Обычно этот этап соответствует зачатию.
Третий сюжет изображает обезьяну. Неугомонная обезьяна символизирует беспокойный ум, имеющий природу двойственного (не единого, не истинного) восприятия, в таком уме уже содержатся семена кармических тенденций.
Четвёртая картинка показывает двоих людей в лодке. Это значит, что на основе кармы создаётся определённая форма проявления существа в мире и его миссия на данное воплощение, то есть существо осознаёт себя как такое или иное, проявляются психофизические характеристики будущей жизни, формируются предпосылки жизненных обстоятельств.
Пятая картинка изображает дом с шестью окнами. Эти окна в доме символизируют шесть потоков восприятия по шести органам чувств (включая ум), по которым существо получает информацию.
На шестом секторе изображена пара, предающаяся любви, что означает, что органы восприятия вошли в контакт с внешним миром и начали получать информацию. Этот этап соответствует рождению в проявленных мирах.
Седьмая картина показывает воду, выливаемую на раскалённое железо. То есть, полученные ощущения ум распознает как привлекательные, отвратительные или нейтральные.
Восьмая картина изображает человека, пьющего алкоголь (пиво, вино), что символизирует возникновение пристрастий или антипатий на основе суждений о полученных ощущениях.
Девятый сектор показывает снова обезьяну, которая собирает плоды. То есть ум создаёт для себя правила поведения – приятное надо желать, неприятного избегать, нейтральное игнорировать.
Десятая часть изображает беременную женщину. Так как сформированные подсознанием штампы поведения сформировали кармические предпосылки для нового воплощения в мирах сансары.
На одиннадцатой картинке женщина рожает дитя. Это есть результат действия кармы, созданной в предыдущей жизни.
И последний сектор содержит изображение покойника либо урны с прахом, символизирующих бренность любой проявленной жизни, её конечность. Таким вот образом для живого существа колесо сансары дало оборот.
Второй сюжет изображает гончара за работой. Как мастер лепит форму горшка, так и спонтанные неосознанные мотивы формируют предпосылки для нового рождения. Сырая глина бесформенна, но она заранее содержит в себе бесконечное число форм всех изделий из неё. Обычно этот этап соответствует зачатию.
Третий сюжет изображает обезьяну. Неугомонная обезьяна символизирует беспокойный ум, имеющий природу двойственного (не единого, не истинного) восприятия, в таком уме уже содержатся семена кармических тенденций.
Четвёртая картинка показывает двоих людей в лодке. Это значит, что на основе кармы создаётся определённая форма проявления существа в мире и его миссия на данное воплощение, то есть существо осознаёт себя как такое или иное, проявляются психофизические характеристики будущей жизни, формируются предпосылки жизненных обстоятельств.
Пятая картинка изображает дом с шестью окнами. Эти окна в доме символизируют шесть потоков восприятия по шести органам чувств (включая ум), по которым существо получает информацию.
На шестом секторе изображена пара, предающаяся любви, что означает, что органы восприятия вошли в контакт с внешним миром и начали получать информацию. Этот этап соответствует рождению в проявленных мирах.
Седьмая картина показывает воду, выливаемую на раскалённое железо. То есть, полученные ощущения ум распознает как привлекательные, отвратительные или нейтральные.
Восьмая картина изображает человека, пьющего алкоголь (пиво, вино), что символизирует возникновение пристрастий или антипатий на основе суждений о полученных ощущениях.
Девятый сектор показывает снова обезьяну, которая собирает плоды. То есть ум создаёт для себя правила поведения – приятное надо желать, неприятного избегать, нейтральное игнорировать.
Десятая часть изображает беременную женщину. Так как сформированные подсознанием штампы поведения сформировали кармические предпосылки для нового воплощения в мирах сансары.
На одиннадцатой картинке женщина рожает дитя. Это есть результат действия кармы, созданной в предыдущей жизни.
И последний сектор содержит изображение покойника либо урны с прахом, символизирующих бренность любой проявленной жизни, её конечность. Таким вот образом для живого существа колесо сансары дало оборот.
Всё колесо сансары с его наполнением крепко держит в своих острых когтях и зубах божество Яма — божество смерти (в смысле бренности и непостоянства всего), из такой хватки вырваться совсем не просто. В иконографии Яма изображается синим цветом (грозным), с рогатой бычьей головой о трёх глазах, зрящих в прошлое, настоящее и будущее, в окружении пламенной ауры. На шее Ямы ожерелье из черепов, в руках жезл с черепом, аркан для ловли душ, меч и драгоценный талисман, подразумевающий власть над подземными сокровищами. Яма является также посмертным судьёй и владыкой подземного (адского) мира. Как бы в противовес такому суровому существу, рядом, вне колеса, стоит Будда, указывающий на Луну.
Заключение
Итак, в разных традициях, колесо сансары значение имеет примерно одинаковое. Дополнительно про колесо сансары можно читать в текстах буддийских сутр, где подробно описываются механизмы кармы: какое именно воздаяние за какие грехи и заслуги получает человек, как устроена жизнь в высших мирах, что движет живыми существами каждого из миров? Наиболее подробное описание колеса перерождений содержится в учении об освобождении, а также в текстах Упанишад.
Если кратко, то колесо сансары означает круговорот рождения и смерти посредством реинкарнации и в соответствии с законами кармы. Проходя цикл за циклом, живые существа приобретают опыт различных воплощений, страданий и наслаждений. Этот круговорот может длиться неисчислимо долго: от сотворения Вселенной до её разрушения, поэтому основной задачей для всех осознанных умов является устранение невежества и выход в нирвану. Осознание четырёх Благородных истин открывает подлинный взгляд на сансару как на великую иллюзию, пронизанную непостоянством. Пока колесо сансары не дало оборот и мир ещё существует, следует продвигаться по Срединному пути, данному людям Буддой. Именно этот путь является единственным надёжным средством избавления от страданий.
Если кратко, то колесо сансары означает круговорот рождения и смерти посредством реинкарнации и в соответствии с законами кармы. Проходя цикл за циклом, живые существа приобретают опыт различных воплощений, страданий и наслаждений. Этот круговорот может длиться неисчислимо долго: от сотворения Вселенной до её разрушения, поэтому основной задачей для всех осознанных умов является устранение невежества и выход в нирвану. Осознание четырёх Благородных истин открывает подлинный взгляд на сансару как на великую иллюзию, пронизанную непостоянством. Пока колесо сансары не дало оборот и мир ещё существует, следует продвигаться по Срединному пути, данному людям Буддой. Именно этот путь является единственным надёжным средством избавления от страданий.
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Я лично люблю пачкать свою карму всякими излишествами, извращениями и желаниями. Да будет крутиться моё колесо вечно!!!