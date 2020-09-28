64 самых интересных факта о Пушкине

48. Не в силах больше терпеть, Пушкин отправил письмо фон Геккерену, в котором написал, что него нет другого выбора, кроме как провести дуэль.



49. Пушкин с нетерпением ждал дуэли. Он выбрал секунданта, который не стал бы его отговаривать от нее. Очевидцы описывали состояние поэта как «граничащее с безумием … свободное от душевных страданий, которые так мучили его».



50. И Дантес, и Пушкин были отличными стрелками. Пушкин настоял, чтобы использовались пистолеты, сделанные в Париже, и даже заложил немного столового серебра, чтобы заплатить за них.



51. На заснеженном поле возле набережной Мойки на Черной реке в Санкт-Петербурге дуэлянты встали на расстоянии 20 шагов и пошли друг на друга. Каждый мог стрелять по своему выбору.



52. Когда они были менее чем в 12 шагах друг от друга, Дантес выстрелил и попал русскому классику в живот. Пушкин упал, но, опираясь на одну руку, ему удалось выстрелить в Дантеса. Тот чудом выжил, пуля попала в пуговицу на его груди. Дантес отделался двумя сломанными ребрами (некоторые историки полагают, что на французе было подобие бронежилета).



53. Пушкина отвезли в его квартиру. Он страдал от сильной боли и оставался в живых в течение еще 46 часов. Когда доктор спросил, есть ли кто-то, с кем он хочет попрощаться, поэт посмотрел на свою коллекцию книг, сказав: «Прощайте, друзья». Он умер в окружении своей семьи.