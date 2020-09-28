64 самых интересных факта о Пушкине

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1836) — величайший русский поэт. Сегодня мы рассмотрим малоизвестные факты о Пушкине в контексте его биографии.
Интересные факты из жизни Пушкина
1. Он был настолько талантлив, что вдохновлял своими произведениями Гоголя и невольно поучаствовал в создании более 4000 произведений искусства, музыки и литературы.
2. По количеству написанных о нем книг Пушкин занимает 19 место за всю историю человечества. Он находится позади Иисуса и Вагнера, но опережает Ганди и Бетховена.
3. Вот, что Достоевский писал о нем: «Он первый подарил нам образцы художественной русской красоты, которые исходят прямо из русской души». Вот, что говорил Гоголь: «Пушкин — уникальное и, возможно, единственное выражение русской души».
4. Пушкин был невысок: всего 161 см. У него были голубые глаза, выпуклая челюсть и вьющиеся непослушные волосы. Однажды он описал свою внешность как достойную «истинной обезьяны».
5. «Его ужасные усы, длинные ногти, невысокий рост, грубые манеры, дерзкий взгляд, которым он смотрит на женщин … и его безграничное тщеславие»: так описывала Пушкина Анна Оленина, женщина, которая когда-то думала выйти за него замуж.
2. По количеству написанных о нем книг Пушкин занимает 19 место за всю историю человечества. Он находится позади Иисуса и Вагнера, но опережает Ганди и Бетховена.
3. Вот, что Достоевский писал о нем: «Он первый подарил нам образцы художественной русской красоты, которые исходят прямо из русской души». Вот, что говорил Гоголь: «Пушкин — уникальное и, возможно, единственное выражение русской души».
4. Пушкин был невысок: всего 161 см. У него были голубые глаза, выпуклая челюсть и вьющиеся непослушные волосы. Однажды он описал свою внешность как достойную «истинной обезьяны».
5. «Его ужасные усы, длинные ногти, невысокий рост, грубые манеры, дерзкий взгляд, которым он смотрит на женщин … и его безграничное тщеславие»: так описывала Пушкина Анна Оленина, женщина, которая когда-то думала выйти за него замуж.
Пушкин и Россия
6. Чувства, которые испытывают россияне к Пушкину, гораздо сильнее, чем, скажем, чувства англичан к Шекспиру, американцев к Марку Твену или испанцев к Сервантесу.
7. Пра-пра-пра-внучка поэта как-то сказала: «В России нет мужчины, женщины или таксиста, который не мог бы цитировать Пушкина. Он практически единолично создал русскую литературу».
8. Дети читают сказки Пушкина в детстве, а юноши увлекают своих подруг его стихами. Либералы дорожат над его скептицизмом и иронией. Националисты приписывают ему большой вклад в создании русской идентичности. Романтики воздыхают над его любовными стихами. Верующие находят духовность в его произведениях. И все россияне считают его отцом русской литературы.
9. По всей России именем Пушкина названы улицы, дворцы, площади, города и музеи. Дом, в котором он жил — национальная святыня.
10. Только в 1993 году в России было издано 23 новые книги о Пушкине.
7. Пра-пра-пра-внучка поэта как-то сказала: «В России нет мужчины, женщины или таксиста, который не мог бы цитировать Пушкина. Он практически единолично создал русскую литературу».
8. Дети читают сказки Пушкина в детстве, а юноши увлекают своих подруг его стихами. Либералы дорожат над его скептицизмом и иронией. Националисты приписывают ему большой вклад в создании русской идентичности. Романтики воздыхают над его любовными стихами. Верующие находят духовность в его произведениях. И все россияне считают его отцом русской литературы.
9. По всей России именем Пушкина названы улицы, дворцы, площади, города и музеи. Дом, в котором он жил — национальная святыня.
10. Только в 1993 году в России было издано 23 новые книги о Пушкине.
Факты о Пушкине: семья
11. Прадед поэта по материнской линии был «эфиопским» рабом (из Камеруна), купленным у турок Петром Первым. Он сделал его своим крестником, что позволило тому получить образование и пройти военную подготовку.
12. Некоторые утверждают, что прадед Пушкина был эфиопским принцем. Поэт гордился тем, что в его жилах течет африканская кровь.
13. Африканский прадед Пушкина стал дворянином. Согласно одной из версий, Петр хотел подать пример дворянам, показав, что даже среди африканцев могут быть образованные люди.
12. Некоторые утверждают, что прадед Пушкина был эфиопским принцем. Поэт гордился тем, что в его жилах течет африканская кровь.
13. Африканский прадед Пушкина стал дворянином. Согласно одной из версий, Петр хотел подать пример дворянам, показав, что даже среди африканцев могут быть образованные люди.
Факты о Пушкине: молодость
14. Пушкин родился в мае 1799 года в Москве. Дома он говорил по-французски. Мама больше любила его младшего брата и месяцами могла не разговаривать с Александром.
15. Пушкинское детство нельзя назвать счастливым. Он был пухлым и неловким, считал себя некрасивым и нелюбимым. Он был не очень хорошим учеником в школе, но очень любил русский язык. Почти все факты из биографии Пушкина пестрят любовью к литературе.
16. В подростковом возрасте Александр погрузился в русский фольклор и французскую литературную классику. Уже в возрасте 8 лет он запоминал сложные сказки, которые ему рассказывала няня, и писал стихи по-французски.
17. Пушкин учился в императорском лицее в Царском Селе, под Санкт-Петербургом. Там он вступил в контакт с революционерами-декабристами, которые устроили восстание против царя в 1825 году, но молодой Александр не участвовал в их попытке государственного переворота.
18. Также он писал необычные стихи на политические темы, которые привлекали внимание литературного истеблишмента и тайной полиции.
19. С 1817 по 1824 годы Пушкин служил коллегиальным секретарем 10-го ранга в Министерстве иностранных дел. За эту работу ему платили 700 рублей в год. Это интересные факты о Пушкине, о которых мало, кто знает.
15. Пушкинское детство нельзя назвать счастливым. Он был пухлым и неловким, считал себя некрасивым и нелюбимым. Он был не очень хорошим учеником в школе, но очень любил русский язык. Почти все факты из биографии Пушкина пестрят любовью к литературе.
16. В подростковом возрасте Александр погрузился в русский фольклор и французскую литературную классику. Уже в возрасте 8 лет он запоминал сложные сказки, которые ему рассказывала няня, и писал стихи по-французски.
17. Пушкин учился в императорском лицее в Царском Селе, под Санкт-Петербургом. Там он вступил в контакт с революционерами-декабристами, которые устроили восстание против царя в 1825 году, но молодой Александр не участвовал в их попытке государственного переворота.
18. Также он писал необычные стихи на политические темы, которые привлекали внимание литературного истеблишмента и тайной полиции.
19. С 1817 по 1824 годы Пушкин служил коллегиальным секретарем 10-го ранга в Министерстве иностранных дел. За эту работу ему платили 700 рублей в год. Это интересные факты о Пушкине, о которых мало, кто знает.
Факты о Пушкине: политика
20. В 1820 году одно из антиавторитарных стихотворений Пушкина привлекло внимание царя Александра I, и он был сослан на Кавказ. Позже с поэта взяли обещание, что он не будет больше писать антиправительственных стихов и разрешили закончить срок изгнания в имении его семьи, в с. Михайловском.
21. По крайней мере 11 декабристов, которые были сосланы или казнены, были хорошими друзьями Пушкина. Все они выражали восхищение его стихотворениями о свободе.
22. Пушкин написал 10-ю главу Евгения Онегина, которая во многом объясняла его связь с декабристами, но впоследствии сжег ее. По дошедшей до нас информации, он не участвовал ни в одном из заговоров декабристов.
23. Когда все декабристы были сосланы в Сибирь или казнены, поэту разрешили вернуться обратно в Санкт-Петербург.
21. По крайней мере 11 декабристов, которые были сосланы или казнены, были хорошими друзьями Пушкина. Все они выражали восхищение его стихотворениями о свободе.
22. Пушкин написал 10-ю главу Евгения Онегина, которая во многом объясняла его связь с декабристами, но впоследствии сжег ее. По дошедшей до нас информации, он не участвовал ни в одном из заговоров декабристов.
23. Когда все декабристы были сосланы в Сибирь или казнены, поэту разрешили вернуться обратно в Санкт-Петербург.
Факты о Пушкине: богатство, слава и долги
24. Пушкин был настолько темпераментным и непредсказуемым, что его, вероятно, можно было бы назвать маниакально-депрессивным, если бы он жил сегодня. Одни считали его снобом, а других — великим патриотом и, своего рода, национальной иконой.
25. Родовое имение Пушкина насчитывало 200 крепостных и оценивалось в 38 000 рублей, что было большой суммой денег в то время.
26. Несмотря на то, что однажды царь Николай I назвал его «самым умным человеком в России», Александр очень плохо играл в карты и много проигрывал. Он был по уши в долгах.
27. Пушкин заложил свое имущество, чтобы расплатиться с долгами, и постоянно ухудшал свое положение, занимая деньги под высокие процентные ставки. Денежные проблемы были его основной мотивацией к писательству.
25. Родовое имение Пушкина насчитывало 200 крепостных и оценивалось в 38 000 рублей, что было большой суммой денег в то время.
26. Несмотря на то, что однажды царь Николай I назвал его «самым умным человеком в России», Александр очень плохо играл в карты и много проигрывал. Он был по уши в долгах.
27. Пушкин заложил свое имущество, чтобы расплатиться с долгами, и постоянно ухудшал свое положение, занимая деньги под высокие процентные ставки. Денежные проблемы были его основной мотивацией к писательству.
Факты о жизни и творчестве Пушкина
28. Все пушкинские работы занимают 16 томов книг. Он писал стихи, романы, драмы, детские рассказы, сказки, любовные истории и политические заметки. Среди его персонажей были вельможи, крепостные, волшебники, аристократы и призраки.
29. Пушкин был первым русским писателем того времени, писавшим исключительно на русском языке (а не на французском).
30. Время изгнания поэта на Кавказ и Черноморское побережье стало его наиболее продуктивным периодом с точки зрения писательства. Там он написал эпопею «Руслан и Людмила». Его самые известные произведения — роман в стихах «Евгений Онегин» и историческая драма «Борис Годунов» появились вскоре после этого.
31. Пушкин писал “творческими взрывами”. В одном из них, который длился шесть недель, он закончил «Капитанскую дочку», написал «Медного всадника», переработал пьесу Шекспира «Мера за меру», перевел баллады поэта Мицкевича и написал «Сказку о мертвой царевне и Семи Богатырях”.
29. Пушкин был первым русским писателем того времени, писавшим исключительно на русском языке (а не на французском).
30. Время изгнания поэта на Кавказ и Черноморское побережье стало его наиболее продуктивным периодом с точки зрения писательства. Там он написал эпопею «Руслан и Людмила». Его самые известные произведения — роман в стихах «Евгений Онегин» и историческая драма «Борис Годунов» появились вскоре после этого.
31. Пушкин писал “творческими взрывами”. В одном из них, который длился шесть недель, он закончил «Капитанскую дочку», написал «Медного всадника», переработал пьесу Шекспира «Мера за меру», перевел баллады поэта Мицкевича и написал «Сказку о мертвой царевне и Семи Богатырях”.
Стиль Пушкина
32. Пушкинские работы известны своей ясностью, грацией и мощью, а также способностью сочетать романтическую сентиментальность и глубокую трагедию. Как большой поклонник Байрона, Пушкин писал с легкостью, экономичностью и точностью, используя огромное богатство звуков, рифм и ритмов.
33. Пушкинский стиль письма менее проповеднический и моралистический, нежели, например, у Толстого и Достоевского. Ему было интереснее писать о радостях жизни, чем размышлять над темнотой души.
34. К сожалению, работы Пушкина плохо переводятся на английский, поэтому их не так широко читают на Западе. Западным людям трудно понять, о чем пишет великий русский классик. Прочитав несколько плохо переведенных стихотворений русского гения, Флобер написал Тургеневу: «Он плоский, этот ваш поэт».
33. Пушкинский стиль письма менее проповеднический и моралистический, нежели, например, у Толстого и Достоевского. Ему было интереснее писать о радостях жизни, чем размышлять над темнотой души.
34. К сожалению, работы Пушкина плохо переводятся на английский, поэтому их не так широко читают на Западе. Западным людям трудно понять, о чем пишет великий русский классик. Прочитав несколько плохо переведенных стихотворений русского гения, Флобер написал Тургеневу: «Он плоский, этот ваш поэт».
Евгений Онегин
35. Евгений Онегин (1831) считается лучшим и наиболее известным произведением Пушкина. Это роман в стихах рассказывает об измученном аристократе из Санкт-Петербурга Евгении Онегине. Он наследует поместье своего дяди, запугивает местных дворян своей изощренностью и шокирует их своим предложением освободить крепостных.
36. Существует фильм «Онегин» (1999), в нем снялись британский актер Ральф Файнс в роли Онегина и Лив Тайлер в роли Татьяны Лариной. Файнс говорил: «Я был загипнотизирован эмоциональной интенсивностью истории. Роман полностью захватил меня. В нем есть мудрость и юмор, но это трагедия по своей сути».
36. Существует фильм «Онегин» (1999), в нем снялись британский актер Ральф Файнс в роли Онегина и Лив Тайлер в роли Татьяны Лариной. Файнс говорил: «Я был загипнотизирован эмоциональной интенсивностью истории. Роман полностью захватил меня. В нем есть мудрость и юмор, но это трагедия по своей сути».
Пушкин и Наталья Гончарова
37. Когда Пушкину было 27 лет, он решил жениться. В качестве своей невесты он выбрал 16-летнюю Наталью Гончарову, которую многие считали самой красивой женщиной России в пушкинские времена. «Я не верю, что мог быть какой-то мужчина, который не влюбился бы в нее», — писал один из современников.
38. Жизнь Александра и Натальи представляла собой череду вечеринок, прерываемых только беременностями и болезнями. Наталья предпочитала просыпаться во второй половине дня, а вечером посещать светские вечеринки.
39. Внимание, которое Наталья получала от других джентельменов, к сожалению, предопределило гибель Пушкина. На одном из светских раутов за Натальей начал ухаживать молодой француз по имени Жорж Дантес, помощник и «приемный сын» посла Нидерландов при русском дворе барона Якоба фон Геккерена.
40. Дантес был высоким, белокурым, мускулистым и поразительно красивым мужчиной. Он не знал ни слова по-русски, но это не мешало ему “преследовать” Наталью и проводить целые вечера на светских раутах, танцуя и разговаривая с ней.
41. По общему мнению, Дантес был неприятным персонажем. Историки полагают, что он был либо бисексуалом, либо просто манипулировал фон Геккереном, который был геем, влюбленным в Дантеса. В любом случае он пытался ухаживать за Натальей, которая, по общему мнению, оставалась верной своему мужу.
39. Внимание, которое Наталья получала от других джентельменов, к сожалению, предопределило гибель Пушкина. На одном из светских раутов за Натальей начал ухаживать молодой француз по имени Жорж Дантес, помощник и «приемный сын» посла Нидерландов при русском дворе барона Якоба фон Геккерена.
40. Дантес был высоким, белокурым, мускулистым и поразительно красивым мужчиной. Он не знал ни слова по-русски, но это не мешало ему “преследовать” Наталью и проводить целые вечера на светских раутах, танцуя и разговаривая с ней.
41. По общему мнению, Дантес был неприятным персонажем. Историки полагают, что он был либо бисексуалом, либо просто манипулировал фон Геккереном, который был геем, влюбленным в Дантеса. В любом случае он пытался ухаживать за Натальей, которая, по общему мнению, оставалась верной своему мужу.
Поединок Пушкина с Дантесом
42. Пушкин был заядлым дуэлянтом, который на каждом шагу чувствовал пренебрежение к своей чести. Он тренировался для дуэлей, стреляя по 100 патронов в день.
43. До 1836 года Пушкин участвовал по меньшей мере в шести поединках. В них он не был даже ранен.
44. 4 ноября 1836 года он получил письмо, в котором говорилось о измене Натальи. Было неясно, кто послал его и что в действительности произошло между Натальей и Дантесом.
45. Пушкин в то время был не в лучшем психическом состоянии. Бремя его долгов и обязательств было слишком большим. Биограф Т. Дж. Бинин писал, что поэт был в «мрачной ярости … неспособен к рациональному мышлению и действиям».
46. В ярости Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Дантес согласился, но фон Геккерен убедил Дантеса публично заявить, что он обратил внимание на Наталью только потому, что хотел жениться на ее сестре Катерине. Дуэль была отменена, и Дантес женился на Катерине, которая на тот момент была уже беременна.
47. Дантес использовал свой брак в качестве предлога для того, чтобы видеться с Натальей. Их встречи настолько смутили Пушкина, что он запретил Дантесу входить в их дом.
43. До 1836 года Пушкин участвовал по меньшей мере в шести поединках. В них он не был даже ранен.
44. 4 ноября 1836 года он получил письмо, в котором говорилось о измене Натальи. Было неясно, кто послал его и что в действительности произошло между Натальей и Дантесом.
45. Пушкин в то время был не в лучшем психическом состоянии. Бремя его долгов и обязательств было слишком большим. Биограф Т. Дж. Бинин писал, что поэт был в «мрачной ярости … неспособен к рациональному мышлению и действиям».
46. В ярости Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Дантес согласился, но фон Геккерен убедил Дантеса публично заявить, что он обратил внимание на Наталью только потому, что хотел жениться на ее сестре Катерине. Дуэль была отменена, и Дантес женился на Катерине, которая на тот момент была уже беременна.
47. Дантес использовал свой брак в качестве предлога для того, чтобы видеться с Натальей. Их встречи настолько смутили Пушкина, что он запретил Дантесу входить в их дом.
Трагическая смерть гения
48. Не в силах больше терпеть, Пушкин отправил письмо фон Геккерену, в котором написал, что него нет другого выбора, кроме как провести дуэль.
49. Пушкин с нетерпением ждал дуэли. Он выбрал секунданта, который не стал бы его отговаривать от нее. Очевидцы описывали состояние поэта как «граничащее с безумием … свободное от душевных страданий, которые так мучили его».
50. И Дантес, и Пушкин были отличными стрелками. Пушкин настоял, чтобы использовались пистолеты, сделанные в Париже, и даже заложил немного столового серебра, чтобы заплатить за них.
51. На заснеженном поле возле набережной Мойки на Черной реке в Санкт-Петербурге дуэлянты встали на расстоянии 20 шагов и пошли друг на друга. Каждый мог стрелять по своему выбору.
52. Когда они были менее чем в 12 шагах друг от друга, Дантес выстрелил и попал русскому классику в живот. Пушкин упал, но, опираясь на одну руку, ему удалось выстрелить в Дантеса. Тот чудом выжил, пуля попала в пуговицу на его груди. Дантес отделался двумя сломанными ребрами (некоторые историки полагают, что на французе было подобие бронежилета).
53. Пушкина отвезли в его квартиру. Он страдал от сильной боли и оставался в живых в течение еще 46 часов. Когда доктор спросил, есть ли кто-то, с кем он хочет попрощаться, поэт посмотрел на свою коллекцию книг, сказав: «Прощайте, друзья». Он умер в окружении своей семьи.
49. Пушкин с нетерпением ждал дуэли. Он выбрал секунданта, который не стал бы его отговаривать от нее. Очевидцы описывали состояние поэта как «граничащее с безумием … свободное от душевных страданий, которые так мучили его».
50. И Дантес, и Пушкин были отличными стрелками. Пушкин настоял, чтобы использовались пистолеты, сделанные в Париже, и даже заложил немного столового серебра, чтобы заплатить за них.
51. На заснеженном поле возле набережной Мойки на Черной реке в Санкт-Петербурге дуэлянты встали на расстоянии 20 шагов и пошли друг на друга. Каждый мог стрелять по своему выбору.
52. Когда они были менее чем в 12 шагах друг от друга, Дантес выстрелил и попал русскому классику в живот. Пушкин упал, но, опираясь на одну руку, ему удалось выстрелить в Дантеса. Тот чудом выжил, пуля попала в пуговицу на его груди. Дантес отделался двумя сломанными ребрами (некоторые историки полагают, что на французе было подобие бронежилета).
53. Пушкина отвезли в его квартиру. Он страдал от сильной боли и оставался в живых в течение еще 46 часов. Когда доктор спросил, есть ли кто-то, с кем он хочет попрощаться, поэт посмотрел на свою коллекцию книг, сказав: «Прощайте, друзья». Он умер в окружении своей семьи.
Похороны Пушкина
54. Россия была шокирована смертью Пушкина. Один из его друзей писал: «На место, где проходил поединок, приходили тысячи людей: женщины, старики, дети, студенты, обычные люди в овечьих шкурах, а некоторые даже в лохмотьях». Многие также пришли к квартире Пушкина, чтобы поклониться и поцеловать руку мертвого поэта.
55. Православная церковь в Санкт-Петербурге отказалась проводить похороны «на том основании, что смерть на дуэли равносильна самоубийству».
56. Тело поэта было вывезено из квартиры посреди ночи, а отпевание было проведено в маленькой церквушке без публичного объявления.
57. По сообщениям, только несколько друзей были свидетелями похорон. Среди них был Александр Тургенев.
58. Николай I был щедр к Наталье и к детям Пушкина. После периода траура Наталья вышла замуж за генерал-майора и тихо жила с ним до самой смерти.
59. В России Дантеса демонизировали, он и Катерина отправились во Францию.
55. Православная церковь в Санкт-Петербурге отказалась проводить похороны «на том основании, что смерть на дуэли равносильна самоубийству».
56. Тело поэта было вывезено из квартиры посреди ночи, а отпевание было проведено в маленькой церквушке без публичного объявления.
57. По сообщениям, только несколько друзей были свидетелями похорон. Среди них был Александр Тургенев.
58. Николай I был щедр к Наталье и к детям Пушкина. После периода траура Наталья вышла замуж за генерал-майора и тихо жила с ним до самой смерти.
59. В России Дантеса демонизировали, он и Катерина отправились во Францию.
Наследие Пушкина
60. Величайшим достижением Горбачева считается получение пистолетов, использованных на последней дуэли Пушкина.
61. Любой человек на улицах России может прочитать пушкинские стихи.
62. В 1937 году исполнилось 100 лет со дня смерти великого поэта. Он был показан как один из великих революционных деятелей России. «Правда» писала: «Пушкин» сделал литературный русский язык доступным для миллионов рабочих, дав им самое важное оружие культурного роста и развития. Он остается великим учителем, и благодаря любви к Пушкину, мы будем воспитывать советскую молодежь”.
63. Сталин был у власти в 1937 году, и царство террора было в самом разгаре. В то время как людей казнили и отправляли в трудовые лагеря, проводились симпозиумы и чтения Пушкина.
64. 200-летие со дня рождения Пушкина в 1999 году было отмечено бесконечной серией телевизионных программ, концертов, чтением стихов и рекламой с изображением поэта. Лицо поэта было повсюду: на автобусах, трамваях, зданиях, полиэтиленовых пакетах, коробках спичек и бутылках водки.
61. Любой человек на улицах России может прочитать пушкинские стихи.
62. В 1937 году исполнилось 100 лет со дня смерти великого поэта. Он был показан как один из великих революционных деятелей России. «Правда» писала: «Пушкин» сделал литературный русский язык доступным для миллионов рабочих, дав им самое важное оружие культурного роста и развития. Он остается великим учителем, и благодаря любви к Пушкину, мы будем воспитывать советскую молодежь”.
63. Сталин был у власти в 1937 году, и царство террора было в самом разгаре. В то время как людей казнили и отправляли в трудовые лагеря, проводились симпозиумы и чтения Пушкина.
64. 200-летие со дня рождения Пушкина в 1999 году было отмечено бесконечной серией телевизионных программ, концертов, чтением стихов и рекламой с изображением поэта. Лицо поэта было повсюду: на автобусах, трамваях, зданиях, полиэтиленовых пакетах, коробках спичек и бутылках водки.
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