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64 самых интересных факта о Пушкине

64 самых интересных факта о Пушкине (12 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:59
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   интересно   познавательно   поэт   пушкин   факты   фото   
518
12
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1836) — величайший русский поэт. Сегодня мы рассмотрим малоизвестные факты о Пушкине в контексте его биографии.

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Метки: жизнь   интересно   познавательно   поэт   пушкин   факты   фото   
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97
bagerovo86 18 минут назад
Не забываем в конце пнуть Сталина. Ну а как иначе.
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Владимир Минуту назад
Хороший пересказ школьной программы. Но если буквально чуть копнуть историю, то не совсем приглядный тип вырисовывается, но талант не отнять. "Ай да Пушкин, ай да сукин сын"
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18k
Вишенка Крокодилова 8 минут назад
Все эти факты были мне известны, кроме "величайшего достижения Горбачева".
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Рафаэль Вишенка Крокодилова Минуту назад
Надо было написать - единственное достижение Горбачева
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